Im Duell zweier aktuellen Bundesliga-Spitzenteams empfing der SK Austria Klagenfurt den SK Puntigamer Sturm Graz. Die Gäste holten sich nach einer abgeklärten Leistung einen klaren 3:0-Sieg. Die Tore erzielten Kelvin Yeboah und Jakob Jantscher noch vor der Pause, Yeboah sorgte in der 83. Minute für den Endstand. Sturm springt durch den Sieg auf den zweiten Tabellenplatz.

Das Spiel fest in Grazer Hand

Sturm zeigte sich von Beginn weg dominierend, hatte deutlich mehr Ballbesitz. Früh zappelte auch der Ball im Netz: Nach einem Sarkaria-Freistoß aus dem Halbfeld legte Wüthrich per Kopf quer, Kelvin Yeboah schob ein (11.). Doch der Treffer zählte nicht, der VAR erkannte zurecht eine Abseitsposition von Wüthrich. Das aberkannte Tor sollte der Spielfreude der Ilzer-Elf aber keinen Abbruch tun, das Spiel kannte nur eine Richtung. So war auch die Grazer Führung verdient. Jantscher und Niangbo kombinierten sich stark durch’s Zentrum, den letzten Pass schnappte sich Yeboah. Der Grazer Angreifer fackelte nicht lange, zog aus der Drehung ab und sorgte mit seinem zehnten Saisontor für das 0:1 (24.). Quasi im Gegenzug hätte sich Sturm aber fast selber ein Tor eingeschenkt. Ein Rückpass von Affengruber zum Torwart verhungerte auf halber Strecke, Markus Pink antizipierte stark und sprintete dazwischen - Sturm Goalie Siebenhandl konnte den Ball gerade noch abgrätschen (26.). Und auch auf der Gegenseite wurde es wieder gefährlich: Ein Schuss von Niangbo wurde von einem Klagenfurter Abwehrspieler abgefälscht, Phillip Menzel parierte aber stark (28.). Anschließend ging der Partie aber etwas das anfänglich hohe Tempo verloren, viele Unterbrechungen störten den Spielfluss. Aus dem Nichts legte Jakob Jantscher aber noch vor der Pause nach: Yeboah legte eine Niangbo-Flanke per Brust ab, Jantscher schloss aus kurzer Distanz zum 0:2-Pausenstand ab (45./+1).

Souverän bis zum Schlusspfiff

Klagenfurt-Coach Peter Pacult reagiert, brachte zur Pause mit Pecirep und Roberts zwei Neue. Dies sorgte zwar für etwas neuen Elan, schlug sich aber nicht in gefährlichen Aktionen nieder. Nach dem Seitenwechsel spielte sich der Großteil der Partie im Mittelfeld ab. Sturm minimierte die Offensivarbeit, auch bei Klagenfurt versprühten die Angriffsbemühungen nur mäßig Gefahr. So war ein Volley-Versuch von Patrick Greil zu Beginn der zweiten Hälfte lange die gefährlichste Aktion, Siebenhandl war da aber zur Stelle. So plätscherte die Partie - gestört von zahlreichen Unterbrechungen nach Zweikämpfen - ihrem Ende zu. Zehn Minuten vor dem Ende machte Yeboah dann den Deckel drauf. Bei einem Eckball verteidigte die Klagenfurter Defensive desaströs, Yeboah konnte nahezu unbedrängt einköpfen (83.).

Durch den ungefährdeten 3:0-Auswärtserfolg schiebt sich Sturm Graz auf den zweiten Tabellenrang und ist punktegleich mit dem WAC. Klagenfurt platziert sich auf Rang vier.

ADMIRAL Bundesliga, 18. Runde

SK Austria Klagenfurt - SK Puntigamer Sturm Graz 0:3 (0:2)

Wörthersee Stadion, Klagenfurt; 0 Zuschauer; SR Spurny

Live-Ticker SK Austria Klagenfurt - SK Puntigamer Sturm Graz

Tore: 24. 0:1 Kelvin Yeboah, 45./+1 0:2 Jakob Jantscher, 83. 0:3 Kelvin Yeboah

Klagenfurt: Menzel - Schumacher, Saravanja, Mahrer, Blauensteiner; Fuchs (46. Roberts), Greil, Cvetko (74. Markelic); Rieder (74. Amanda), Pink, Timossi Andersson (46. Pecirep)

Sturm: Siebenhandl - Dante, Wüthrich, Affengruber, Gazibegovic (86. Jäger); Prass (74. Kuen), Gorenc-Stankovic (86. Borković), Niangbo, Sarkaria; Jantscher (77. Geyrhofer), Yeboah (85. Lang)

Gelbe Karten: 80. Wüthrich

Fotos: Richard Purgstaller