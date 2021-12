Die SV Ried hat in der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen Last-Minute-Sieg gegen den SCR Altach gefeiert. Bis zur 91. Minute war es 1:1 gestanden, ehe Ante Bajic die Hausherren zum Sieg geschossen hat. Die Rieder klettern damit auf den fünften Tabellenplatz und überwintern mit 24 Punkten. Der SCR Altach geht als Tabellenletzter in die Winterpause.

Chabbi bringt Ried verdient in Führung

Die Rieder hatten in der Anfangsphase deutlich mehr Ballbesitz und das Spiel im Griff. Und der Rieder Anfangsdruck wurde belohnt, denn die Innviertler gingen früh in Führung: Stosic leitete den Ball herrlich und mit perfektem Timing weiter in den Lauf von Chabbi, der halblinks im Strafraum cool blieb und Altach-Keeper Casali keine Abwehrchance ließ - 1:0 (12.).

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit kamen die Gäste aus Vorarlberg aber immer besser ins Spiel und wurden auch torgefährlich: Zunächst reagierte Sahin-Radlinger bei einer Kopfballverlängerung von Alioune stark, ehe der ehemalige LASK-Spiel Stefan Haudum mehrmals aus der Distanz sein Glück versuchte, aber nicht traf. Das Bemühen war dem Tabellenletzten nicht abzusprechen, doch in der Offensive fehlte es den Altachern an den nötigen Mitteln, um Ried ernsthaft zu gefährden.

Altach beendet stundenlange Torsperre - Bajic schockt Vorarlberger spät

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel konnten die Rieder ihren Torbann, der mehr als 500 Stunden angedauert hat, endlich brechen: David Bumberger zog nach einer Verwirrung im Rieder Strafraum ab und versenkte den Ball im Tor - 1:1 (55.). Die Partie im Innviertel hatte damit wieder richtig viel Spannung zu bieten.

In der 64. Minute hatte der VAR eine heikle Situation im Strafraum der Hausherren zu checken, nachdem der Ball an die Hand von N'Diaye gegangen war. Letztlich entschied sich Referee Heiß gegen einen Elfmeter. Das bessere Ende in einer rasanten Schlussphase erwischten die Rieder: Ante Bajic setzte sich im Strafraum gegen N'Diaye durch und drückte den Ball über die Linie - 2:1 (90.+1).

ADMIRAL Bundesliga, 18. Runde

SV Ried - SCR Altach 2:1 (1:0)

josko-Arena, Ried; 0 Zuschauer; SR Heiss

Tore: Chabbi (12.), Bajic (90.+1) bzw. Bumberger (55.)

Ried: Sahin-Radlinger – Meisl, Ziegl, Plavotic, – Wießmeier, Stosic, Offenbacher (59. Reiner), Pomer – Bajic, S. Nutz, Chabbi (74. Mikic)

Altach: Casali – Thurnwald, Strauss, Ndiaye, Edokpolor (46. Nuhiu) – Bumberger – Aigner, Haudum (74. Prokopic), Schreiner- Krizman, Bischof

Gelbe Karten: Meisl, Chabbi, Wiessmeier bzw. N'Diaye

Foto: GEPA/ADMIRAL