Drei Tage nach dem Erfolg gegen den KRC Genk hat der SK Rapid Wien den ersten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison gefeiert. Die Wiener setzten sich beim FC Flyeralarm Admira knapp 2:1 durch. Rapid schiebt sich in der Tabelle zurück auf den fünften Platz. Die Admira bleibt nach wie vor auf Rang elf.

Fountas schießt Rapid in Führung - Admira antwortet prompt

Nach einem etwas verhaltenen Start gingen die Gäste aus Hütteldorf früh in Führung: Taxiarchis Fountas konnte ungehindert einige Meter in der Hälfte der Admira gehen und wurde nur zaghaft attackiert. Schlussendlich schloss der Grieche aus 16 Metern ab und versenkte den Ball im rechten unteren Eck - 0:1 (13.).

Die Antwort der Admira ließ aber nicht lange auf sich warten: Stephan Zwierschitz köpfelte nach einer Freistoßhereingabe Richtung langes Eck, wo sich der Ball unhaltbar ins Tor senkte - 1:1 (18.). Die Partie verlief auch in weiterer Folge unterhaltsam und kurzweilig, wenngleich die Riesentorchancen ausblieben.

Ercan Kara schießt Rapid zum Sieg

Die Wiener hatten das Spiel nach dem Seitenwechsel im Griff und wären durch Robert Ljubicic beinahe erneut in Führung gegangen, doch der Versuch des Goldtorschützen gegen Genk prallte an die Latte. Auf der anderen Seite setzte Marlon Mustapha einen Schuss an die Innenstange - Glück für Rapid.

Wenig später gelang dem eingewechselten Ercan Kara das 2:1 für die Gäste: Fountas brachte den Ball von der Toroutlinie ins Zentrum, wo sich Kara wuchtig durchsetzte und energisch einköpfelte (64.). Die Admira versteckte sich zwar nicht, doch die absolute Topchance auf die Entscheidung fand Rapid vor: Arase war alleine auf Leiter zugelaufen und scheiterte, ehe Kitagawa das Leder meterweit über das leere Tor schoss. Nichtsdestotrotz brachten die Wiener den knappen Vorsprung über die Zeit und bejubelten den ersten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison.

ADMIRAL Bundesliga, 18. Runde

FC Flyeralarm Admira - SK Rapid Wien 1:2 (1:1)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; SR Gishamer

Live-Ticker Admira gegen Rapid Wien

Tore: Zwierschitz (18.) bzw. Fountas (14.), Kara (63., 90.+1)

Startelf Admira: Leitner - Zwierschitz, Bauer, Brugger, Lukacevic - Malicsek, Vorsager - Ganda, Kerschbaum, Kronberger - Mustapha

Startelf Rapid: Gartler - Stojkovic, Aiwu, Moormann, Auer - Grahovac, Ljubicic - Schick, Knasmüllner, Grüll - Fountas

Gelbe Karten: Vorsager bzw. Aiwu, Knasmüllner, Stojkovic, Schick, Grahovac, Auer

Fotos: Josef Parak