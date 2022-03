Für den FC Salzburg fand das Kapitel UEFA Champions League im Auswärtsspiel beim FC Bayern München ein klares Ende. Die Bullen mussten sich im Rückspiel in München deutlich mit 1:7 geschlagen geben. Bereits zur Halbzeit führten die Bayern mit 4:0, Top-Stürmer Robert Lewandowski erzielte dabei einen Hattrick. Maurits Kjaergaard sorgte für den Salzburger Ehrentreffer.

Zwei Elfer und die Lewa-Gala

Das Spiel startete hektisch, beide Teams zündeten sofort den Turbo. Nach einer Spielminute musste Salzburg-Keeper Köhn erstmals eingreifen: Robert Lewandowski wurde zentral am Sechzehner angespielt, sein Abschluss geriet aber zu unplatziert. 50 Sekunden später die nächste Top-Chance, dieses Mal auf der Gegenseite: Karim Adeyemi setzte sich auf links ganz stark durch, spielte auf Nicolas Capaldo - und dessen Schuss wurde von Kingsley Coman in allerhöchster Not zur Ecke geklärt (2.). Die Bayern versuchten in weiterer Folge, Kontrolle über das Spielgeschehen zu gewinnen; Salzburg presste und lauerte auf Kontersituationen. Die sollten aber nicht mehr kommen.

Die Klasse von Top-Stürmer Lewandowski sorgte nämlich für die Bayern-Führung: Eine Flanke in den Strafraum nahm der Pole unnachahmlich per Drehung mit, er wurde dabei von Maximilian Wöber umgerissen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Lewandowski eiskalt zur 1:0-Führung der Bayern (12.). Nur Minuten später die gleiche Situation: Ball auf Lewandowski, dieser dreht sich mit dem Ball, Wöber im Zweikampf - und Lewandowski fällt. Direkt an der Strafraumkante entschied Schiedsrichter Turpin erst auf Freistoß, wurde vom VAR überstimmt und gab deshalb den zweiten Elfer nach einem Wöber-Foul - eine Zentimeter-Entscheidung. Und auch dieses Mal gab sich Lewandowski keine Blöße, stellte auf 2:0 (21.).

Die definitive Vorentscheidung ließ dann nicht lange auf sich warten. Wieder war es der glänzend aufgelegte Lewandowski, der der Abwehr entwischte und Philipp Köhn überlupfte. Im Doppelpass mit dem linken Torpfosten stellte „Lewa“ auf 3:0 und schnürte den Hattrick innert 10:27 Minuten. Die Salzburger Gegenwehr war damit gebrochen. Und der nächste Nackenschlag folgte: Serge Gnabry erzielte nach einer guten halben Stunde das 4:0, Köhn sah beim Gegentor nicht gut aus (31.).

Es gelang nur mehr der Ehrentreffer

Nach der Pause ließen es die Bayern etwas gemütlicher angehen, Salzburg versuchte Schlimmeres zu verhindern. Die Bayern erhöhten dennoch auf 5:0. Thomas Müller wurde am Sechzehner angespielt, die Salzburger Innenverteidiger waren nicht nah genug dran - und Müller versenkte den Ball im rechten Eck (54.). Der eingewechselte Maurits Kjaergaard bescherte den Bullen zwar noch den Ehrentreffer zum 5:1 (er schweißte den Ball nach Aaronson-Assist unhaltbar ins Kreuzeck), spannend wurde es aber nicht mehr. Vielmehr erhöhten die Bayern noch auf 7:1. Müller machte nach Sané-Hereingabe den sechsten Münchner Treffer, Leroy Sané erzielte nach Salzburger Ballverlust den 7:1-Endstand.

Mit dem Gesamtscore von 8:2 steht der FC Bayern München zum wiederholten Male im Viertelfinale der Königsklasse. Bei Salzburg blieb am Ende die Erkenntnis, dass ein starkes Hinspiel gegen den FC Bayern nicht reicht, um in der Champions League in die nächste Runde einzuziehen. Das 7:1 war am Ende zwar sehr deutlich, aber nicht unverdient für die Nagelsmann-Elf.

UEFA Champions League, Achtelfinale Rückspiel

FC Bayern München - FC Salzburg 7:1 (4:0)

Allianz-Arena München; 25.000 Zuschauer; SR Turpin

Tore: 12. 1:0 Robert Lewandowski (Foulelfmeter), 21. 2:0 Robert Lewandowski (Foulelfmeter), 23. 3:0 Robert Lewandowski, 31. 4:0 Serge Gnabry, 54. 5:0 Thomas Müller, 70. 5:1 Maurits Kjaergaard, 83. 6:1 Thomas Müller, 85. 7:1 Leroy Sané

Bayern München: Neuer - Pavard, Süle (66. Nianzou), Hernández (60. Upamecano); Gnabry (46. Sarr), Kimmich, Musiala (66. Roca), Coman (66. Choupo-Moting); Müller, Lewandowski, Sané

FC Salzburg: Köhn - Kristensen, Solet (46. Piatkowski), Wöber, Ulmer; Capaldo, Camara (67. Tijani), Seiwald (46. Sucic); Aaronson; Adamu (62. Kjaergaard), Adeyemi (62. Šeško)

Fotos: FC Salzburg/Getty Images