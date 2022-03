Die WSG Tirol tankte in der Länderspielpause mit einem 4:2-Erfolg über Blau Weiß Linz Selbstvertrauen. Renny Piers Smith traf doppelt, Žan Rogelj und Julius Ertlthaler je einmal.

Viel Sonne - viele Chancen und jede Menge Tore

Die erste Frage war jene nach der Aufstellung, die zweite jene nach der Sonnencreme. Das Testspiel der WSG Tirol gegen den Drittplatzierten der zweiten Liga, BW Linz, war nämlich eines, wie aus dem Bilderbuch. Mit viel Sonne, vielen Chancen und jeder Menge Tore. Dass nach 90 Minuten auch noch der richtige Sieger feststand, rundete den Test ab.

Renny Piers Smith war der "Man of the match"

‚Man of the match‘ war Renny Piers Smith. Erst zur Halbzeit beim Stand von 1:1 ins Spiel gekommen, sorgte der Engländer mit Austrowurzeln nur vier Minuten später für die erstmalige Führung und fünf Minuten vor dem Spielende mit einem erfolgreichen Versuch vom Elfmeterpunkt für die endgültige Entscheidung. Weil sich mit Žan Rogelj (19.) und Julius Ertlthaler (51.) zudem zwei Spieler in die Schützenliste eintrugen, die zuletzt nicht immer in Hochform agierten, war WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger mit dem erfolgreichen Test am Ende rundum zufrieden.



Die WSG spielte:

Ferdinand OSWALD (46. Benjamin OZEGOVIC); Kofi SCHULZ (46. Markus WALLNER), Raffael BEHOUNEK, Dominik STUMBERGER (46. Felix BACHER), Alexander RANACHER; Zan ROGELJ (46. Julius ERTLTHALER), Valentino MÜLLER, Bror BLUME (46. Renny Piers SMITH), Sandi OGRINEC (46. Denis TOMIC); Tim PRICA (46. Felix KERBER), Thomas SABITZER.

Stimme zum Spiel:



Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer):

„Die wenigen Zuschauer haben ein flottes Testspiel gesehen, mit Chancen auf beiden Seiten und den etwas besseren Möglichkeiten von uns. Wir haben zwar einige Chancen vergeben, am Ende aber vier Tore erzielt. Ein verdienter Sieg. Der aktuell Drittplatzierte der zweiten Liga, der in seiner Spielklasse regierender Meister ist, war aber ein sehr, sehr starker Gegner.“

Foto: WSG Tirol