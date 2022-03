Das U21-Nationalteam (JG 2000) hat beim unangefochtenen Gruppenleader Kroatien nach toller Leistung ein torloses Remis erkämpft. Damit hält die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch die Playoff-Chance in der Qualifikation für die UEFA U21 EURO 2023 am Leben.

Dem ersten Durchgang ist die Bedeutung der Partie anzumerken. Es gibt kaum gefährliche Situationen, der Großteil der Partie spielt sich zwischen den Strafräumen ab. Aber Österreichs U21 zeigt sich im Vergleich zum ersten Duell im November (1:3) deutlich verbessert.



Die beiden U21-Debütanten Martin Moormann und Bernhard Zimmermann zeigen überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten und liefern ein starkes Debüt ab.



Vor allem gegen den Ball und in den Zweikämpfen sind die Gregoritsch-Schützlinge voll da, nehmen den Fight an. Die Kroaten, die in der ersten Halbzeit tief stehen und auf Konter setzen, finden keinen Weg durch die ÖFB-Reihen.



Überwiegend versuchen es die Gastgeber mit langen Bällen, oder spielen den sicheren Querpass. Das kroatische Publikum (1500 Zuschauer) verabschiedet das eigene Team zur Pause mit lauten Pfiffen.



Lattentreffer und Ausschluss in der Schlussphase



Kurz zuvor bietet sich Österreich im Konter die gefährlichste Situation im ersten Durchgang. Über Wimmer kommt der Ball zu Braunöder, der Adamu mit einem Steilpass in Szene setzt. Die Flanke des Salzburg-Stürmers kann ein kroatischer Verteidiger aber entschärfen.



Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig. Das U21-Team zeigt trotz der schweren Tabellensituation Charakter und ist das bessere Team in Varazdin. Nur ein Tor will nicht gelingen. Die Kroaten finden kein lange Mittel gegen die von Teamchef Gregoritsch ideal eingestellten ÖFB-Talente.



In der letzten Viertelstunde kommen die Gastgeber dann noch einmal etwas auf und finden durch Palaversa eine gute Chance vor. Sein Schuss klatscht aber nur an die Latte. Wenig später sieht Kacavenda aufseiten der Kroaten seine zweite Gelbe Karte im Spiel und muss damit zehn Minuten vor Spielende vorzeitig vom Feld.



Das ÖFB-Team kommt in den Schlussminuten zu keiner klaren Gelegenheit mehr, am Ende steht damit ein leistungsgerechtes 0:0-Unentschieden.



Kommenden Dienstag (29. März, 18:00 Uhr, live in ORF Sport+) steht bereits das nächste Gruppenspiel gegen Norwegen auf dem Programm. Ausgetragen wird die von Raiffeisen präsentierte Partie in der josko ARENA in Ried.



Stimmen zum Spiel:



Martin Moormann: „Es hat mich sehr gefreut, dass ich heute mein Debüt feiern durfte. Ich glaube, dass wir ein richtig starkes Spiel gemacht und wenig zugelassen haben. Leider hat uns offensiv ein wenig die Zielstrebigkeit gefehlt. Aber ich bin sicher, dass wir mit so einer Leistung gegen Norwegen gewinnen werden.“



Teamchef Werner Gregoritsch: „Wir haben unser Minimalziel, den Punkt, erreicht. Unsere Einstellung und Disziplin waren ausgezeichnet. Ich möchte meiner Mannschaft zu dieser Leistung gratulieren. Dass es bei nur zwei Trainingseinheiten in der Offensive nicht immer alle Abläufe passen, ist klar. Jetzt müssen wir unsere offene Rechnung mit Norwegen begleichen.“



Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2023

Kroatien vs. Österreich 0:0 (0:0)

Textquelle: ÖFB

Bild: RIPU.Sportfotos.at