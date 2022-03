Der EURO-Traum des U21-Nationalteam (JG 2000) lebt. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch schlägt Norwegen im Heimspiel in der Rieder josko ARENA mit 2:1 (1:1). Die Treffer der ÖFB-Talente vor 1.015 Zuschauern erzielen Kapitän Romano Schmid (11.) und Junior Adamu (48.).

Nach dem torlosen Remis in Kroatien zeigen sich die Gregoritsch-Schützlinge dieses Mal auch in der Offensive von Beginn an zielstrebig. Wimmer kommt über den rechten Flügel durch, legt mit der Ferse ab auf Schmid, der mit einem Linksschuss ins kurze Eck erfolgreich ist (11.)



In der Folge gelingt es Österreich häufig, zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen, doch bei den Schüssen von Taferner und fehlt die Wucht. Die Norweger verlegen sich auf Konter und zeigen sich auch dabei nur äußerst selten in der gegnerischen Hälfte.



Doch identisch zum Hinspiel steht es plötzlich 1:1. Noah Holm setzt sich im Zweikampf gegen Affengruber durch und schiebt locker ein (42.). In dieser Phase sind die ÖFB-Talente nicht mehr so giftig in den Zweikämpfen wie zu Beginn.



Adamu staubt ab



Aber Teamchef Gregoritsch findet scheinbar die richtigen Worte in der Kabine. Er bringt Felix Strauss, der sein U21-Debüt feiert für Prass und stellt auf ein 4-2-3-1 um. Nur wenige Augenblicke später ist Strauss gleich im Mittelpunkt. Nach einem Wimmer-Corner verpasst er den Ball knapp.



Junior Adamu ist aber zur Stelle und spitzelt die Kugel aus wenigen Metern zur erneuten ÖFB-Führung in die Maschen (48.). Für Schmid und Adamu ist es jeweils der sechste Quali-Treffer.



In der Folge spielt nur noch die ÖFB-Auswahl, ein verdienter dritter Treffer will aber nicht gelingen. Die beste Chance hat Wimmer mit einem Freistoß von knapp außerhalb des Strafraums. Sein Schuss streicht Millimeter am Tor vorbei (81.).





Stimmen zum Match



Teamchef Werner Gregoritsch: "Wir haben die Nerven behalten und den so wichtigen Sieg eingefahren. Zum Glück ist uns ein frühes Tor gelungen. Auch danach haben wir das Spiel bestimmt, haben in der Offensive bis zum Abschluss richtig gut gespielt. Ich bin stolz, wie dieses Team mit so vielen neuen Spielern mit der Situation umgegangen ist. Jetzt haben wir unser Endspiel im Juni und müssen ein wenig auf die Gegner hoffen."



Nicolas Seiwald: "Ich habe vor zwei Tagen erfahren, dass ich die U21 verstärken darf und hoffe, dass ich das auch geschafft habe. Ich glaube, dass wir ein wirklich gutes Spiel gemacht haben, viel Kontrolle hatten und nur ganz wenig zugelassen haben. Was in den anderen Spielen passiert können wir nicht beeinflussen. Wir müssen unser Finale gegen Finnland gewinnen und dann schauen wir weiter."





U19-Team jubelt



Freude auch beim U19-Nationalteam (JG 2003), das durch ein 3:3 zwischen Spanien und Dänemark Gruppensieger bei der Eliterunde wurde und sich somit für die UEFA U19 EURO 2022 in der Slowakei qualifiziert.



Teamchef Martin Scherb: "Es ist einfach fantastisch. Während des Spiels war es schon furchtbar, weil man selbst nicht eingreifen kann. Herzlichen Dank an die Dänen, die sich richtig reingehaut haben. Wir haben es als Team gemeinsam in einem Zoom-Call geschaut, das war schon ein richtig schöner Moment. Ich freue mich einfach total für die Spieler."

Bilder: Harald Dostal (sport-bilder.at)