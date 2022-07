In der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cup traf der DSV Leoben KAIF Energy auf den TSV Egger Glas Hartberg. Und dabei kam es über weite Strecken zu einem völlig offenen Schlagabtausch. Vom gegebenen Zweiklassen-Unterschied war weit und breit keine Spur. Leoben schaffte es auch in Führung zu gehen. Die dann aber von kurzer Dauer war. Denn die Hartberger Antwort folgte am Fuß. Mit einem Doppelschlag brachte man die Schäfchen frühzeitig ins Trockene. Alles in allem bekamen die 2.400 Zuseher ein flottes bzw. abwechslungsreiches Steirer-Derby präsentiert.

Hartberger Doppelschlag nach dem 0:1-Rückstand

Bei diesem „Steirer-Derby“ darf man dem Gastgeber durchaus gute Außenseiterchancen einräumen. Denn der RLM-Aufsteiger Leoben surft vollends auf der Erfolgswelle. Die letzten 15 Heimspiele wurden bei 52:4-Toren allesamt gewonnen. Demnach erwartet den Bundesliga-Verein aus der Oststeiermark ein heißer Tanz am „Monte Schlacko“. In den Startformationen sind mit Pfeifer (Weiz), Halili (Sturm II), Freissegger (Klagenfurt) bzw. Ejubi (Helsingborg) vier Neuzugänge zu finden.

Bei Volksfeststimmung finden die Hausherren in der 3. Minute durch einen Eskinja-Kopfball die erste Torchance im Spiel vor. Die Jancker-Truppe gibt dabei einen ebenbürtigen Gegner ab. Die Hartberger haben alle Hände voll zu tun, um den anfänglichen Angriffsbemühungen der DSV'ler Herr zu werden. Von einem möglichen Klassen-Unterschied keine Spur. Wenngleich es aber auch die Gäste verstehen gefährliche Nadelstiche zu setzen. 27. Minute: Einen Hütter-Distanzschuss kann Hartberg-Keeper Swete nicht bändigen, Thomas Hirschhofer nützt die Gunst der Stunde, per Kopf markiert er das 1:0.

32. Minute: Es kommt zum Hartberger Ausgleich - ein Treffer zum Zungeschnalzen. Aus gut und gerne 25 Metern versenkt Okan Aydin das Spielgerät im Winkel. Da gibt es für DSV-Schlussmann Zan Pelko nichts zu halten - 1:1. 35. Minute: Es steht 1:2! Aydin glänzt diesmal als Vorbereiter, Jürgen Heil ist der Vollstrecker. Mit diesem Spielstand geht es auch in die Halbzeitpause.

Trotz aller Bemühung - Leoben rennt vergeblich an

Nach dem Doppelschlag der Schmidt-Mannen ist der Angriffsschwung der Leobner doch etwas verflacht. Demnach stellt sich nun die Frage wie rasch der Gastgeber wiederum zu seinem druckvollen Spiel findet bzw. die Hartberger entsprechend ins Wanken bringt. Aber die Oststeirer stehen nun konsequenter am Mann, wonach es den Heimischen schwerfällt, ihr Offensivspiel aufzuziehen.

Aber mit Fortdauer schaffen es die DSV'ler wieder sich in der Hälfte des Gegners festzusetzen. Ohne aber wirklich für Gefahr für das Gehäuse der Hartberger zu sorgen. Aber auch die Hartberger gehen nun sparsam mit den Tormöglichkeiten um. 63. Minute: Erneut packt Aydin den Hammer aus, diesmal aber klärt Torhüter Pelko mit einer Glanzparade. Daraufhin haben die Gäste alles soweit unter Kontrolle. Bei den DSV'lern ist nun etwas der Spielfaden abhanden gekommen.

Aber noch sind 20 Minuten zum absolvieren, im Cup herrschen bekanntlich eigene Gesetze. 78. Minute: Dem eingewechselten Pecnik und einem auffällig agierenden Halili auf der Außenbahn bietet sich in einer Minute die Ausgleichschance. Jetzt wirft Leoben nochmal alles nach vorne um die drohende Niederlage doch noch abzuwenden. Aber die Hartberger agieren abgeklärt bzw. gibt man sich keine Blöße mehr. Letztendlich sollte es reichen, die Hartberger setzen sich bei den heimstarken Leobnern mit 2:1-Toren durch. Die 2. Runde im ÖFB Cup ist mit dem 30.8/1.9 anberaumt.

DSV LEOBEN - TSV HARTBERG 1:2 (1:2)

Freitag, 15. Juli, 2022, 18:30 Uhr, KAIF Arena, 2.400 Zuseher, SR: Florian Jandl

DSV Leoben: Pelko, Halili, Pfeifer, Perthel, Freissegger (76. Untergrabner), Pichler, Hütter (60. Grubisic), Skrivanek (60. Pecnik), Eskinja, Hirschhofer, Pichler (76. Pisacic)

TSV Hartberg: Swete, Steinwender, Klem, Sonnleitner, Farkas (82. Fadinger), Aydin (94. Kofler), Kainz, Heil, Ejupi (82. Horvat), Paintsil (68. Kröpfl), Avdijaj (68. Tadic)

Torfolge: 1:0 (27. Hirschhofer), 1:1 (32. Aydin), 1:2 (35. Heil)

Gelbe Karten: Pfeifer, Halili, Eskinja bzw. Sonnleitner, Avdijaj, Heil

Fotocredit: Richard Purgstaller (www.RIPU-Sportfotos.at)