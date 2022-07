In der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cup traf der FC Wels auf den FK Austria Wien. Und dabei stand der oberösterreichische Landesligist völlig auf verlorenen Posten. Die Austria übernahm vom Start weg das Kommando. Mit den "7 Stück" sind die Welser noch sehr gut bedient. Schlussendlich war das erste Pflichtspiel der Saison für die Veilchen eine deutlich dominierte Angelegenheit.

Beim ersten Bewerbsspiel der neuen Saison konnte sich die Wiener Austria so richtig nach Herzenslust austoben.

Nach 12 Minuten führt die Austria bereits 2:0

Bei diesem ungleichen Cup-Duell sind die Veilchen gegen den RLM-Absteiger FC Wels der uneingeschränkte Favorit. Der Dreiklassen-Unterschied sollte es doch mit sich bringen, dass die Wiener Austria diese Cuphürde überspringen kann. Vom Start weg sind die Gäste dann gegen ein völlig neuformiertes Team erwartungsgemäß die tonangebende Mannschaft.

4. Minute: Andreas Gruber per Freistoß direkt vom rechten Strafraumrand, doch sein Schuss geht um ein paar Zentimeter über den Querbalken drüber. Das Vorhaben der Schmid-Truppe ist es wohlweislich, den Gastgeber mit einem raschen Treffer, frühzeitig ins Wanken zu bringen. 10. Minute: Andreas Gruber bringt den Ball zur Mitte, dort beweist Manfred Fischer Kopfballstärke - 0:1. 12. Minute: Aleksandar Jukic doppelt nach, ebenso per Kopf nach Holland-Vorlage markiert er das 0:2.

Damit sind die Fronten bereits frühzeitig abgesteckt. Die Welser sind permanent am Reagieren bzw. kommt man kaum über die Mittellinie heraus. 25. Minute: Faridonpur legt Huskovic im Strafraum, den dafür verhängten Elfmeter verwertet Fischer sicher zum 0:3. Wie auf einer schiefen Ebene läuft das Spiel in Richtung Tor der Candic-Schützlinge. Letztlich ist man mit den drei Gegentoren in der ersten Hälfte noch gut bedient.

Manfred Fischer war nicht zu bändigen! Er konnte sich gleich viermal in die Schützenliste der Austrianer eintragen.

Die Welser sind mit der Aufgabe überfordert

Der spielerische Unterschied ist zu frappant, so ist die Begegnung auch bereits nach 45 Minuten entschieden. Die Frage die sich nun im zweiten Durchgang stellt ist, wie hoch die Mannen vom Verteilerkreis die Partie gewinnen werden bzw. ob es den Welsern nun etwas besser gelingt die gegebene Passivität abzulegen. Aber der zweite Abschnitt beginnt dann so wie der erste endete.

Mit einem Belagerungszustand in der Welser Spielhälfte. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, wann die nächsten Treffer fallen werden. 51. Minute: Gruber ist erneut der Vorbereiter, Jukic markiert sein zweites Tor - neuer Spielstand: 0:4. 55. Minute: Batinic mit dem Strafraumfoul an Martins, Jukic lässt sich die Chance des Strafstoßes nicht nehmen - 0:5. 56. Minute: Die Treffer fallen wie die reifen Früchte - Fischer mit seinem dritten Erfolgserlebnis an diesem Tag - 0:6.

Die Veilchen bleiben bei diesem ungleichen Duell auch danach das eindeutig spielbestimmende Team. Längst schon hat diese Cup-Begegnung "Testspiel-Charakter". Die Gäste lassen weiterhin Ball und Gegner laufen. 74. Minute: Die Austria tänzelt zum wiederholten Male in den Strafraum der Welser, erneut ist Fischer der Nutznießer - mit seinem bereits 4. Tor markiert er das 0:7. Bei diesem Spielstand sollte es letztlich dann auch bleiben. Die Wiener Austria spaziert beim FC Wels in die nächste Runde, die mit dem 30. August/1. September anberaumt ist.

FC WELS - FK AUSTRIA WIEN 0:7 (0:3)

Samstag, 16. Juli, 2022, 17:15 Uhr, HUBER Arena, 1.900 Zuseher, SR: Markus Hameter

FC Wels: Engel (67. Schrattenecker), Simunovic (53. Jeftic), Sulimani, Acuma, Batinic, Elgit, Valentic, Faridonpur (64. Cingi), Frühwirth, Hadzic, Mavraj (46. Demirci)

FK Austria Wien: Früchtl, Galvao (75. Koumetio), Mühl, Martins (75. Kreiker), Ranftl, Gruber, Holland, Braunöder, Fischer (80. Wustinger), Jukic (75. Keles), Huskovic (75. Vucic)

Torfolge: 0:1 (10. Fischer), 0:2 (12. Jukic), 0:3 (25. Fischer/Elfer), 0:4 (51. Jukic), 0:5 (55. Jukic/Elfer), 0:6 (56. Fischer), 0:7 (74. Fischer)

Gelbe Karte: Fischer (Austria)

Schlusspfiff! Austria Wien gewinnt beim FC Wels mit 7:0 und steigt souverän in die zweite Runde des @oefb1904 Cups auf. 🤩💜

Mandi Fischer trifft viermal, Aco Jukic erzielt drei Tore, Andi Gruber bereitet drei Treffer vor 👏#faklive #FAK pic.twitter.com/UxfyJrSpFj — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 16, 2022

Fotocredit: www.sport-bilder.at (Harald Dostal)