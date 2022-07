Attraktives Auftakt-Match der neuen Saison der ADMIRAL Bundesliga am Freitag bei hochsommerlichen Temperaturen in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim zwischen Titelverteidiger & Serienmeister FC Red Bull Salzburg versus dem Vorjahres-Dritten FK Austria Wien, der wegen Vorsaison-Versäumnisse für die neue mit drei Minuspunkten "bestraft" wurde. Während die Roten Bullen nach drei Jahren mit Auswärts-Auftakten - jeweils mit Siegen - mal wieder in Runde 1 ein Heimspiel hatten. Das die Jaissle-Elf aufgrund der 2. Halbzeit gegen vor der Pause noch ebenbürtige Veilchen am Ende verdient mit 3:0 (1:0) gewann.

Zum 2. Mal an diesem Freitag kam es zum Duell Rote Bullen vs. Violette. Zunächst am Vorabend zum ADMIRAL 2. Liga-Auftakt zwischen den Young Violets Austria Wien und dem FC Liefering, Kooperationspartner des FC Red Bull Salzburg.

Und kaum war dieses Duell mit einem 2:2-Remis in Wien beendet, folgte kurze Zeit später mit dem ADMIRAL Bundesliga-Auftakt das 2. Aufeinandertreffen eine Liga höher zwischen den Roten Bullen und Veilchen, dieses in Salzburg. Die letzten sechs Duelle gingen allesamt an die Salzburger.

Personeller Umbruch in beiden Lagern - Neo-Kapitän Mühl reiste ab

Personelle Fluktuation in beiden Lagern in diesem Sommer. Bei RB Salzburg - mal wieder großer Umbruch - 20 Neuzugänge (inkl. vom FC Liefering) stehen - bisher - 9 Abgänge gegenüber. Bei der Austria 11 kontra 9. Bei den Violetten auch ein neuer Kapitän mit Lukas Mühl. Doch der Innenverteidiger und Nachfolger von Markus Suttner (Karriereende) fehlte ausgerechnet bei seiner Kapitän-Premiere und reiste heute in der Früh wieder retour nach Wien, weil der 25-jährige Deutsche Vater einer Tochter wurde.

Bei RB Salzburg derweil der etatmäßige (Langzeit-) Kapitän Andreas Ulmer, der auch erst später in die Vorbereitung einstieg und außerdem zwischenzeitlich erkrankt war, zunächst auf der Bank. Der 36-jährige Linzer wurde vom Wiener Maximilian Wöber vertreten, auch auf der Linksverteidiger-Position der Vierer-Abwehrkette.

Früher "Bock" bei Roten Bullen - Früchtl formstark

Die gleich gefordert war, nachdem ein Roter Bulle einen wahren "Bock" schoss: Capaldo nach wenigen Sekunden mit dem kapitalen Abspielfehler in der eigenen Hälfte an die Gäste, die jedoch durch Fischer (heute Kapitän), Keles und Braunöder kein Kapital aus dieser Top-Möglichkeit erzielen konnten. Auf der Gegenseite scheiterte Neuzugang Fernando gleich zwei Mal (7./11.) an Pentz´-Nachfolger Christian Früchtl. Der Niederbayer bravourös.

Hatte in dieser Szene das Führungstor auf dem Fuß: Benjamin Šeško brachte an Austrias Neo-Goalie Christian Früchtl zwar den Ball vorbei, der jedoch via Innenstange wieder ins Feld zurücksprang. Doch vor der Pause machte der 19-jährigen Slowene mit dem "Spitz" dann doch noch das 1:0 per Abstauber.

Wenig später in dieser flotten Auftaktpartie war der 22-jährige FC Bayern-Akteur machtlos, als der Akteur vom "Zuckerhut" - Bernardo - Benjamin Šeško mit einem "Zuckerpass" bediente. Nach gefühlvollem Heber des 19-jährigen Slowenen von halblinks im Sechzehner sprang der Ball via rechter Innenstange jedoch wieder heraus (15.) und nach VAR-Entscheid vom Linzer Manuel Schüttengruber blieb es beim 0:0. Im Gegenzug dann geniales Zuspiel von Braunöder auf Gruber, doch der Ex-LASKler verfehlte das Gastgeber-Gehäuse knapp (18.). Die Austria mutig agierend gegen die neuformierte, anfällige Abwehr der Gastgeber.

Die Austria auf Augenhöhe, Benjamin Šeško dann mit dem Tor-"Riecher". Zunächst verfehlte der Salzburger Youngster nach feinem Flachpass von Okafor noch das Gäste-Gehäuse aus Nahdistanz (34.), ehe der slowenische Stürmer per Abstauber den Bann brach (37.). Eingefädelt wurde das Führungstor von Noah Okafor.

Salzburgs Sommer-Neuzugang Fernando legte sich mächtig ins Zeug bei seiner ADMIRAL Bundesliga-Premiere, gegen die komplette Austria-Abwehr mit Bundesliga-Rückkehrer Reinhold Ranftl und Co.! Mit genialer Schusstechnik gelang dem 23-jährigen Brasilianer in der 2. Halbzeit sein Einstandstor zum 2:0.

Rote Bullen nach Pause nicht zu bändigen - Fernandos Fabeltor

Mit Wiederbeginn blieb Innenverteidiger Johannes Handl wegen einer Schulterverletzung in der Kabine, Sommer-Neuzugang Billy Dawson Koumetio (FC Liverpool) kam. Um sogleich zu sehen wie Luka Sučić mit einem genialen Außenrist-Pass die gesamte Austria-Abwehr aushebelte und Nicolás Capaldo mustergültig bediente, doch der 23-jährige Argentinier scheiterte im "Eins-gegen-Eins" am starken Schlussmann Früchtl (55.).

Das 2:0 lag in der Luft und fiel dann auch im Anschluss an einen Wöber-Einwurf von links durch einen spektakulären, platzierten Rechtsschuss von halblinks am Sechzehner durch Neuzugang Fernando in die rechte Ecke (56.).

Mit dem komfortbalen 2:0-Vorsprung drehten die Salzburger auf und schlugen gnadenlos zu. Noah Okafor nutzte einen Abwehrfehler cool zum 3:0 (61.). Nach dem Doppelschlag binnen weniger Minuten waren die Roten Bullen so richtig in Fahrt. Der starke Schweizer kam gegen Andreas Gruber im Sechzehner zu Fall. Doch Referee René Eisner checkte die Aktion nochmal in der Review-Area, ob Okafor zuvor gegen Ranftl ein Foul begangen hatte und sah das auch so, um auf "kein Elfer" zu entscheiden. Somit blieb es beim 3:0-Endstand für die Mozartstädter.

Auch im 6. Jahr in Folge gewannen die Roten Bullen damit ihr BL-Auftakt-Match. Die letzte Niederlage zum Start war am 23. Juli 2016 bei Sturm Graz, dem ersten Auswärtsgegner der Jaissle-Elf in dieser Saison in einer Woche (Samstag, 30. Juli, Ankick: 19:30 Uhr, Merkur Arena in Graz-Liebenau).

Oooh, wie ist das schööön!



🔚 1. Spieltag | +3 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 22, 2022

FC Red Bull Salzburg vs. FK Austria Wien 3:0 (1:0)

Freitag, 22. Juli 2022, 20:30 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Zuschauer: 10.000, SR: René Eisner (Steiermark), Assistenten: Robert Steinacher & Mag. Martin Höfler.

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Köhn - Van der Brempt, Solet, Bernardo, Wöber (K, 85. Ulmer) - Sučić (81. Diambou), N. Seiwald, Fernando (69. Kjaergaard), Capaldo - Šeško (69. Koita) , Okafor (69. Adamu Junior). Trainer: Matthias Jaissle.

FK Austria Wien (4-2-3-1): Früchtl - Ranftl, Handl (46. Koumetio), Galvao, Martins - Braunöder, Holland (86. Wustinger) - A. Gruber (74. Fitz), Fischer (K, 74. Vucic), Keles (69. Tabakovic) - Huskovic. Trainer: Manfred Schmid.

Torfolge: 1:0 (37.) Šeško, 2:0 (56.) Fernando, 3:0 (61.) Okafor.

Gelbe Karten: Okafor (67., SR-Kritik) / Braunöder (Foul an Capaldo, 49.), Keles (Foul an Van der Brempt, 58.).

