Zum 7. Mal in der Klubgeschichte peilt der SK Sturm Graz die Champions League-Gruppenphase an. Drei mal gelang das Vorhaben bereits! Heute war die Elf von Chefcoach Christian Ilzer, bei der die nachwievor verletzten Jantscher & Kiteishvili fehlten, im Quali-Hinspiel der 3. Runde um den Aufstieg in das finale Play-off (vs. Sieger aus Benfica Lissabon - mit Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt - vs. Midtjylland, Hinspiel 4:1) gegen den renommierten, 16-fachen ukrainischen Meister Dynamo Kiew gefordert. Die Partie fand auf neutralem Terrain in Lodz/Polen statt und endete mit 1:0 für die Elf des 77-jährigen Trainers Mircea Lucescu.

Aufmunterung für Rasmus Højlund, am Samstag noch per Doppelpack Matchwinner beim 2:1-Sieg gegen den FC Red Bull Salzburg, um Mittwochabend gegen Dynamo Kiew vor der Pause mit zwei Top-Torchancen die Grazer Führung "liegen zu lassen".

Vor rund 400 mitgereisten Sturm-Fans setzte der Grazer Sturmtank Rasmus Højlund den ersten nennenswerten Angriffs-Akzent der Partie und sich athletisch gegen Zabarnyi durch, doch der Schuss des 19-jährigen Dänen aus 14 Metern war zu zentral - Goalie Bushchan mit Fußabwehr (20.).

"Danish Dynamite" beschäftigte den 16-fachen ukrainischen Meister weiter und verfehlte nach flacher Hereingabe von links durch Stefan Hierländer aus sieben Metern per Direktabnahme mit links bei etwas Rückenlage das Kiewer Gehäuse (25.).

Dynamo mit erster Torchance nach 28 Minuten in Führung

Doch dann wurde auf der Gegenseite Graz bei schwülen Temperaturen (um ca. 29 Grad) "eiskalt" erwischt. Mit der ersten konstruktiven Offensivaktion vollendete Oleksandr Karavayev eine feine, flache Linksflanke von Linksverteidiger Vladyslav Dubinchack, dem zu viel Raum gelassen wurde, im Strafraumzentrum (vor Dante) direkt mit links unhaltbar für den bis dato beschäftigungslosen Sturm-Schlussmann Siebenhandl platziert in die linke Ecke (30.).

Effizienz pur von der Elf des 77-jährigen Chefcoaches Mircea Lucescu (ehemaliger Nationaltrainer von Rumänien und der Türkei), die seit acht (!) Monaten ohne Bewerbsspiel ist (die einzigen beiden Pflicht-Partien seither waren die Königsklassen-Qualispiele in Runde 2 gegen Fenerbahce Istanbul). Ironie am Rande: der 30-jährige Torschütze Karavayev, 45 Ländespiele für die Ukraine, stand zunächst gar nicht auf dem Spielberichtsbogen in der Startelf und rückte erst kurzfristig vor dem Ankick für den 25-jährigen Ukrainer mit israelischer Abstammung - Viktor Tsygankov - rein.

Gewohnt beherzter Einsatz von Jon Gorenc Stankovic (li.) und den heute in blau spielenden "Blackies", die nun in einer Woche in der Merkur Arena im Rückspiel gegen Dynamo Kiew nach der Hinspiel-Niederlage zur Aufholjagd blasen, um den Aufstieg in das Champions League Play-off zu schaffen.

Wüthrich verhinderte zweites Gegentor

Nach dem Seitenwechsel dann die zweite Top-Torchance für die kompakten, physisch starken und abgeklärten Lucescu-Schützlinge: ambitionierter Angriff nach feiner Kombination über rechts im Sturm-Sechzehner...Karavayev mit dem 2:0...? Doch der 27-jährige Schweizer Innenverteidiger Gregory Wüthrich stellte mit seinen stattlichen 1,92 Metern den Körper in den Direktschuss per Außenrist und blockte ab (57.).

Dynamo im zweiten Abschnitt mit Feldvorteilen und nach einem Cornerball von rechts verfehlte an der hinteren Stange Besedin per Hechtkopfball nur knapp das Grazer Gehäuse (72.). Nach Vorne lief bei Sturm nach der Pause wenig, doch mit der 0:1-Niederlage halten sich Kapitän Hierländer und Co. weiter die Chance offen, um den Aufstieg ins Play-off doch zu schaffen.

Am nächsten Dienstag, den 9. August, steigt das Rückspiel in der Merkur Arena in Graz-Liebenau - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Wir müssen uns mit 1:0 geschlagen geben, am kommenden Dienstag ist im Rückspiel in Graz Revanche angesagt! #sturmgraz #UCL #DYNSTU

DYN 1:0 STU | ⏱️ 90+3' pic.twitter.com/UQkZdWoBSC — SK Sturm Graz (@SKSturm) August 3, 2022

Champions League-Qualifikation 3. Runde, Hinspiel

Mittwoch, 3. August 2022, 20 Uhr, Wladyslawa Krola in Lodz/Polen, Zuschauer: 6.200, Schiedsrichter: François Letexier (Frankreich).

Dynamo Kiew - SK Sturm Graz 1:0 (1:0)

Dynamo Kiew (4-3-3): Bushchan - Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak (71. Vivcharenko) - Shaparenko, Sydorchuk (K), Shepeliev (71. Garmash) - Karavayev, Besedin (83. Vanat), Buyalskiy. Trainer: Mircea Lucescu.

SK Sturm Graz (4-4-2): Siebenhandl - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante (67. Schnegg) - Hierländer (K, 67. Ljubic), Stankovic, Horvat, Prass (78. Demaku) - Sarkaria, Højlund (89. Lang). Trainer: Christian Ilzer.

Tor: 1:0 (28.) Karavayev (nach Flanke Dubinchak).

Gelbe Karten: Popov (Foulspiel, 21.), Shepeliev (Foulspiel, 48.) /Wüthrich (Foulspiel, 17.), Gorenc-Stankovic (Foulspiel, 41.), Hierländer (Foulspiel, 46.), Højlund (89., Foulspiel).

