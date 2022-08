Der LASK kann die Tabellenführung mit einem Heimsieg gegen den Cashpoint SCR Altach behaupten. In der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga gewinnt die Elf von Trainer Kühbauer mit 4:1 gegen die Vorarlberger. Nachdem Altach zwischenzeitlich durch Jurcec ausgleichen konnte, sorgten die Linzer in der Schlussphase einer guten Partie für die Entscheidung.

Wieder mal großer Einsatz von LASK-Innenverteidiger Felix Luckeneder.

Attraktives Spiel

Von Beginn weg präsentierte sich den Fans ein munteres Hin und Her. Keito Nakamura probierte es mit dem Abschluss, Torwart Tino Casali parierte (8.). Doch auch Altach fand Räume vor, Dominik Reiter scheiterte nach Doppelpass mit Alexis Tibidi aber an Alexander Schlager (10.).

Dann wieder der LASK: Thomas Goiginger zögerte aber etwas zu lange, Casali war erneut dran (17.). Nakamura bediente wenig später Ljubicic - Casali reagierte schnell, der LASK-Spieler war aber ohnehin im Abseits (28.). In der 30. Minute gingen die Gastgeber aber in Führung: Goiginger bediente Robert Zulj, der zog ab und brachte den Ball im langen Eck unter (31.). Und weiter war es der LASK, der munter nach vorne spielte: Für Marin Ljubicic war aber erneut bei Casali Schluss (42.), Filip Stojkovic verpasste nach einer Ecke per Kopf nur knapp (44.).

Altach mit Ausgleich, LASK mit prompter Antwort

Die ersten Minuten nach Wiederanpfiff gehörten dann den Gästen aus Altach. Stefan Haudum vergab aber freistehend vom Sechzehner (47.), Alexander Schlager konnte nur vier Minuten später ganz stark per Fußabwehr gegen Tibidi parieren. Und die Bemühungen der Vorarlberger machten sich bezahlt: Jan Jurcec erzielte den Ausgleich zum 1:1. Erst haute Amankwah Forson den Ball ans rechte Kreuzeck, den Abpraller bugsierte Jurcec über die Tornlinie (61.).

Die Freude währte bei den Gästen aber nicht allzu lange. Bereits in der 64. Spielminute ging der LASK wieder in Führung. Einen Eckball bekam die Altach-Defensive nicht richtig geklärt, Branko Jovicic ließ sich nicht zweimal bitten. Mit ganz viel Dampf zimmerte der Kroate den Ball ins Kreuzeck - ein Strahl von einem Schuss (64.), und das 2:1. Und das Tor tat den Linzern gut. Der eingewechselte Efthymious Koulouris dachte freistehend aber etwas zu komplex, statt selber zu schießen, konnte Edokpolor seinen Querpass noch klären (73.).

Doch der LASK machte in der 80. Spielminute alles klar, Sascha Horvath erzielte das vorentscheidende 3:1. Koulouris zeigte sich in der 85. Minute dann zudem kaltschnäuziger als noch Minuten zuvor und machte den 4:1-Endstand.

Mit dem Heimsieg gegen Altach behauptet das Team von Didi Kühbauer weiter die Tabellenführung, liegt einen Punkt vor Red Bull Salzburg. Altach hingegen hält weiter bei vier Punkten, die Klose-Elf steht auf Rang acht.

Bejubeln ihre ersten LASK-Treffer in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023: Branko Jovicic (li.) mit Urgewalt zum 2:1 und Robert Zulj nach "Sahne-Kombination" zum 1:0-Führunstor vor der Pause.

ADMIRAL Bundesliga, 6. Runde

LASK - Cashpoint SCR Altach 4:1 (1:0)

Samstag, 27. August 2022, Raiffeisen Arena in Pasching; 5100 Zuschauer; SR: Harald Lechner Lechner

Tore: 1:0 Robert Zulj (31.), 1:1 Jan Jurcec (61.), 2:1 Branko Jovicic (64.), 3:1 Sascha Horvath (80.), 4:1 Efthymios Koulouris (85.).

Gelbe Karten: 26. Jovicic bzw. 6. Schreiner, 74. Edokpolor, 77. Forson

LASK: Schlager - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner; Jovicic (85. Celic), Michorl; Goiginger (72. Flecker), Zulj (65. Horvath), Nakamura; Ljubicic (72. Koulouris).

SCR Altach: Casali - Thurnwald (81. Bischof), Zwischenbrugger, Edokpolor, Schreiner (59. Yabantas); Jäger, Haudum (59. Aigner); Reiter (81. Tartarotti), Forson, Jurcec; Tibidi (88. Bukta).

Zum Live-Ticker: LASK - Cashpoint SCR Altach

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at