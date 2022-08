Auf der Zielgeraden der vergangenen ADMIRAL Bundesliga-Saison zog Langzeit-Schlusslicht SCR Altach noch am FC Flyeralarm Admira vorbei (auch dank dem 3:0-Sieg am 14. Mai!), sodass die Südstädter in die ADMIRAL 2. Liga abstiegen. Somit war Brisanz gegeben beim Wiedersehen in Runde 2 des Uniqa-ÖFB-Cup, hatten die bissigen Panther noch eine "Rechnung offen". Und im Duell der deutschen Trainer Roberto Pätzold (Admira) mit dem fast gleichaltrigen, 42-jährigen Miroslav Klose (Altach) legte der furios startende 2. Ligist mit einem frühen Doppelschlag den Grundstein zum 3:0-Cup-Triumph. Damit ist der erste 1. Ligist raus!

Großes Staunen! Wie im Vorjahr in der ADMIRAL BL am 2. Oktober (10. Spieltag) jubelte auch diesmal in der Südstadt der FC Admira Wacker über einen Sieg gegen den SCR Altach. Betretene Mienen dagegen bei Manuel Thurnwald (r) und dem SCR Altach, dessen Negativlauf auch im ÖFB-Cup seine Fortsetzung fand.

Doppleschlag brachte Panther früh auf Siegerstraße

Im Auftakt-Match der 16 Partien in Runde 2 des Uniqa-ÖFB-Cups hatten es die Gastgeber eilig und starteten überfallartig gegen die nach den vergangenen Bundesliga-Niederlage verunsicherten Altacher. Die Südstädter mit dem Auftakt (und Abschluss) nach Maß: Martin Rasner mit dem Volleyschuss aus 18 Metern, der leicht abfälscht am Boden aufspringt und dann unhaltbar für SCRA-Keeper Jakob Odehnal, der im Cup-Bewerb anstelle von Einser-Goalie Casali spielte, einschlug - 1:0 (17.). Die Panther hungrig, gierig, gallig...wollten nachlegen...was dann auch Mamina Badji mit dem 2:0 (23.) in die Tat umsetzte.

Der 20-jährige Stürmer aus dem Senegal erfreute sich im Sechzehner der Rheindorfer aller Freiheiten, um sich die Ecke für seinen Treffer auszusuchen. Vogelwilde Vorarlberger beim Abwehrverhalten in dieser Szene. Mit permanentem Pressing blieb die Pätzold-Elf lästig, während es der Mannschaft von Miroslav Klose an Ideen und konstruktivem Spielaufbau fehlte. Die Admira ließ nicht locker und erhöhte kurz vor dem Seitenwechsel gar noch auf 3:0 (42.).

Die Altacher ohne Zugriff, sodass Filip Ristanic das Spielgerät fein ins lange Eck zirkeln konnte. Komfortabler 3:0-Pausenvorsprung für den Zweitligisten!

Klose nahm vier Wechsel nach Pause vor

Mit Wiederbeginn nach Altachs Coach Miroslav Klose gleich vier Spielerwechsel vor. Die veränderte Mannschaft aus dem Ländle bewies zwar in Halbzeit 2 auch Moral und bäumte sich gegen die drohende vierte Pflichtspielniederlage en suite auf, doch mit viel Leidenschaft und Einsatz brachten Kapitän Zwierschitz und Co. das 3:0 ins Ziel, respektive den Pokal-Triumph unter Dach und Fach.

Der SCR Altach kann sich nun allein auf die Liga konzentrieren und hatten nach vier Pflichtpartie-Niederlagen in Folge und 13 (!) Gegentoren einiges zu tun. Am Sonntag empfängt die Klose-Elf in der Liga in Runde 7 den ebenfalls derzeit angeschlagenen SK Rapid Wien (14:30 Uhr).

UNIQA-ÖFB-Cup 2. Runde

Dienstag, 30. August 2022, 18 Uhr, motion_invest Arena, Z: 1150, SR: Josef Spurny.

FC Flyeralarm Admira - SCR Altach 3:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (17.) Rasner, 2:0 (23.) Badji, 3:0 (42.) Rastinic.

FC Flyeralarm Admira: Haas - Buchta (79. Ajanovic), Puchegger, Zwierschitz (K), Lukacevic, Vorsager, Rasner, Galle (79. Araz), Badji (62. Tranziska), Krienzer (62. M. Wagner), Ristanic (62. Stevanovic). Trainer: Roberto Pätzold.

SCR Altach: Odehnal - Gugganig, Ndiaye (67. Forson), Schreiner (K, 46. L. Jäger), Bukta (46. Tibiti), Aigner, Yabantas (46. Edokpolor), Nimaga, Bischof, Dahan (46. D. Reiter), Nuhiu. Trainer: Miroslav Klose

Gelbe Karten: Galle (Foulspiel, 45.+1), M. Wagner (Unsportlichkeit, 80.) / Keine.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAl