Der SK Puntigamer Sturm Graz hatte den TSV Egger Glas Hartberg im Steirerderby der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga zu Gast. Nach einer umstrittenen Roten Karte gegen Hartbergs Matija Horvat in der 12. Spielminute schien das Spiel entschieden. Doch die Elf von Klaus Schmidt zeigte eine beherzte Abwehrleistung, Sturms Offensive fand kein Durchkommen. Nicht unverdient erkämpfte sich Hartberg dadurch ein 0:0 in der Merkur Arena in Graz-Liebenau.

Umstrittene Rote Karte in der Anfangsphase

Das Spiel brauchte ein paar Minuten, ehe es erstmals spannend wurde. Jusuf Gazibegovic brachte eine Flanke auf Alexandar Borkovic, per Kopf verfehlte er den Pfosten nur knapp (9.), bereits zuvor scheiterte Sturm-Neuzugang William Bøving im Eins-gegen-Eins an Raphael Sallinger.

Wenig später zückte Schiedsrichter Julian Weinberger den Roten Karton - und die Entscheidung des Unparteiischen war äußerst umstritten. Matija Horvat brachte Emmanuel Emegha kurz vor dem Sechzehner zu Fall. Ein leichter Kontakt war zwar da, die Entscheidung auf Notbremse aber dennoch äußerst hart. Hartberg agierte so im Steirerderby ab Minute 13 in Unterzahl. Den folgenden Freistoß brachte Alexander Prass gut auf’s Tor, Sallinger parierte aber gut (15.). Und obwohl Sturm nicht erst seit der Überzahl das Spiel machte, kamen plötzlich die Hartberger zu einer Doppelchance. Zunächst parierte Tobias Schützenauer - er ersetzte den verletzten Jörg Siebenhandl im Tor - gegen Lukas Fadinger, den Abpraller konnte Sturm zur Ecke klären (22.).

Und so wirklich konnten die Hausherren die Überzahl nicht wirklich in Zählbares ummünzen - zumal Hartberg natürlich auch versuchte, Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Aber über den Neuen bei Sturm, William Bøving, wurde es trotzdem noch einmal gefährlich: In der 42. Spielminute behauptete er sich im gegnerischen Sechzehner gut gegen zwei Gegenspieler, traf dann aber nur das Außennetz.

Der Abwehrriegel hielt

Auch nach dem Seitenwechsel fand Sturm Graz nur schwer ein Durchkommen in der Hartberger Defensive, die Blackies schnürten die Oststeirer aber zunehmend ein. Doch der Abwehrriegel der Elf von Klaus Schmidt hielt stand. Allein die Eckballstatistik sprach Bände: Während Sturm 20 Eckbälle erhielt, war es auf der Gegenseite nur ein einziger. Nach einem solchen Eckball von Sturm wurde es in der 84. Minute noch einmal gefährlich, Albian Ajeti und Jon Gorenc Stankovic standen sich aber gegenseitig im Weg.

Und so verteidigte Hartberg gut 80 Minuten lang in Unterzahl mit Mann und Maus ein torloses Remis gegen Sturm. Ein 0:0, das nicht unbedingt für ein ansehnliches Derby steht, aber durchaus für die Mentalität der Hartberger spricht. Die Oststeirer klettern dadurch in der Tabelle an Austria Wien vorbei.

ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde

SK Puntigamer Sturm Graz - TSV Egger Glas Hartberg 0:0 (0:0)

Graz, Merkur Arena; 9115 Zuschauer; SR Julian Weinberger

Rote Karte: 12. Matija Horvat (Hartberg/Torraub)

Gelbe Karte: 81. Heil (Hartberg)

Sturm: Schützenauer - Gazibegovic, Wüthrich, Borkovic, Dante (46. Schnegg; Hierländer (70. Ajeti), Stankovic, Prass (59. Fuseini), Horvat; Emegha (87. Affengruber), Bøving (59. Ljubic)

Hartberg: Sallinger - Steinwender, Sonnleitner, Horvat, Kofler; Kainz, Heil; Fadinger (90./+1 Ejupi), Aydin (16. Gollner), Almog (46. Frieser; Paintsil (77. Kriwak)

Zum Live-Ticker: SK Puntigamer Sturm Graz - TSV Egger Glas Hartberg

Fotocredit: Richard Purgstaller