Die 9. Runde der Admiral Bundesliga brachte unter anderem das Duell zwischen dem Wolfsberger AC und dem TSV Hartberg und die Steirer waren definitiv gewarnt. In der abgelaufenen Runde konnte die Elf von Robin Dutt einen überraschenden 3:1-Sieg in Hütteldorf feiern.

Beide Mannschaften waren noch nicht so wirklich in die Saison gestartet und mit jeweils vier Niederlagen im Gepäck auch nicht mit sehr viel Selbstvertrauen gesegnet. Insofern richtungsweisend war auch die heutige Partie und man sah zu Beginn den beiden Teams auch die Anspannung an. Die Hausherren erwischten zwar einen guten Start und konnten Hartberg immer wieder unter Druck setzen, auf die große Möglichkeit musste man aber lange warten.

Nach rund einer Viertelstunde gelang es dann den Gästen aus der Steiermark die Kontrolle im Spiel mehr und mehr zu übernehmen. In der 25. Minute dann Aufregung im Stadion! Anzolin foulte Farkas im Strafraum und Schiedsrichter Lechner zeigte sofort auf den Punkt – die Entscheidung wurde dann vom VAR nach langem hin und her auch bestätigt. Routinier Tadic ließ sich die Chance dann nicht nehmen und stellte auf 1:0 für Hartberg.

Mit der Führung im Gepäck wurden die Steirer immer dominanter. Dem WAC fehlte sowohl die Antwort, als auch die Idee, den Gegner unter Druck setzen zu können. In der 33. Minute ließ Tadic eine weitere große Möglichkeit liegen, auf 2:0 zu stellen.

Umso überraschender dann der Ausgleich für die Hausherren kurz vor der Pause. In der 42. Minute konnte sich Malone über die rechte Seite durchsetzen, brachte die Flanke ins Zentrum ideal, wo Baribo zum 1:1 Ausgleich einnetzte.

Wolfsberg auch zu Beginn der zweiten Halbzeit bemüht den Offensivdrang aufrecht zu erhalten, die Gäste aus der Steiermark standen aber zu Beginn noch gut, die Ordnung ging aber immer mehr verloren. In der 51. Minute scheiterte Malone an der Querlatte. Hartberg blieb zwar aus den sich bietenden Kontermöglichkeiten giftig – der WAC aber ging dann in der 59. Minute doch mit 2:1 in Führung. Hartberg-Keeper Swete konnte zwar noch gegen Ballo und Baribo klären – gegen den dritten Versuch von Kerschbaumer war er aber machtlos.

Die Steirer fanden im weiteren Verlauf keine Antwort mehr und konnten den WAC auch nicht mehr wirklich in Bedrängnis bringen. Die endgültige Entscheidung brachte dann die Nachspielzeit, wo Röcher aus kurzer Distanz zum 3:1 traf.

ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde

Wolfsberger AC- TSV Hartberg 3:1 (1:1)

Wolfsberg, Lavanttal-Arena; 2.500 Zuschauer; SR Harald Lechner

Tore: 0:1 Dario Tadic (24.), 1:1 Tai Baribo (42.), 2:1 Konstantin Kerschbaumer (59.), 3:1 Thorsten Röcher (93.)

Gelbe Karten: 22. Anzolin, 74. Farkas

WAC: Bonmann - Jaisc, Baumgartner, Piesinger, Schifferl, Anzoling - Kerschbaumer, Ballo, Leitgeb - Baribo, Malone.

TSV Hartberg: Swete; Kofler, Horvat, Sonnleitner, Farkas - Heil, Kainz, Almog, Aydin, Frieser -Tadic.

Fotocredit: Harald Dostal/sport-bilder.at