Die 10. Runde der Admiral Bundesliga brachte unter anderem die Partie zwischen dem Tabellenzehnten TSV Egger Glas Hartberg und dem Tabellenachten SK Austria Klagenfurt mit sich. Das Momentum im Vorfeld dieses Spiels lag auf Seiten der Gäste, die vor der Länderspielpause über den SCR Altach triumphierten und mit einem weiteren „Dreier“ zu den Top Sechs aufschließen könnten. Andere Vorzeichen für die Oststeirer, zuletzt in Wolfsberg leer ausgegangen und nur zwei Punkte von der roten Laterne entfernt, wäre ein Heimsieg zum aktuellen Zeitpunkt enorm wichtig. In einer intensiv geführten Partie erwischten die Klagenfurter den besseren Start in das Spiel. Nach einem Elfmeter kamen die Heimischen besser in die Spur und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. In der Schlussphase entschied der VAR auf Handspiel von Farkas und so kam der SK Austria Klagenfurt spät zum dritten Auswärtssieg en suite und setzt sich zwischenzeitlich auf Rang fünf der ADMIRAL Bundesliga.

Krankheitsbedingt musste Hartberg Coach Klaus Schmidt seinen Jungs heute von zuhause aus die Daumen drücken, an seiner Stelle übernahm Alex Machart das Kommando der Oststeirer...

Blitzstart für Klagenfurt

Keine 3 Minuten waren auf der Anzeigetafel, klingelte es schon im Tor der Heimischen. Nach einer tollen Ballstaffete über die rechte Seite der Klagenfurter kam der Ball zum Schotten Andy Irving, der mit einem gekonnten Tänzchen zwei Hartberger alt aussehen ließ und einen satten Schuss abgab, den Goalie Swete nur mehr vor die Füße von Florian Rieder abwehren konnte. Der Klagenfurter Flügelstürmer schob den Ball ohne Probleme ins Tor ein. In Folge des Blitzstarts entwickelte sich eine rassige Spielphase, nach einem Ausrutscher von Ex-Rapidler Sonnleitner und schönen Spielzügen fanden die Kärntner durch Pink und Rieder zwei weitere gute Einschussmöglichkeiten vor. Die Hartberger kamen in der Anfangsphase zu wenig Ballbesitzphasen, hatten Schwierigkeiten in die Zweikämpfe zu kommen, auch weil die Klagenfurter die Kugel richtig gut laufen ließen. Mit langen vertikalen Bällen versuchte man die beiden Vollblutstürmer Kriwak und Tadic in Szene zu setzen, bis dahin erfolglos.

Tadic per Elfmeter zum Ausgleich

Wenns aus dem Spiel heraus nicht läuft, muss oft eine Standardsituation herhalten. Nach einem weiten Ball kam Horvat zu einem Kopfball, wurde dabei von Markus Pink am Kopf mit dem Fuß im Gesicht getroffen. Der VAR entschied zurecht auf Elfmeter, den Dario Tadic staubtrocken verwandelte. Der Ausgleichstreffer gab der Schmidt-Elf etwas Aufwind und sie kamen vor allem über die linke Seite durch den Debütanten Ruben Providence, der mit seinen Gegenspielern oft Katz und Maus spielte, immer wieder in die gefährlichen Zonen.

Erneute Führung nach Schiedsrichter Wechsel

Der Schiedsrichter musste verletzungsbedingt raus. Ein Kuriosum, dass offensichtlich des Öfteren in der Profertil Arena auftritt. Eine sehr vernünftige und faire Entscheidung. So kam Florian Jandl, der vierte Unparteiische zu seinem Bundesligadebüt. Nach einer fünfminütigen Unterbrechung ging es weiter in der Oststeiermark, wo alles so schien als würde es mit einem Unentschieden in die Kabinen gehen. Fehlanzeige. Nicolas Wimmer verlängerte einen gut angetragenen Freistoß von Wernitznig aufs lange Eck und erwischte Swete damit am falschen Fuß.

Kriwak mit Premierentreffer

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden Teams, die Klagenfurter agierten nicht mehr mit dem nötigen Nachdruck in der Offensive und auch defensiv standen die Kärntner nicht mehr so sattelfest. Hartberg kam über die starke linke Seite immer wieder durch, in der Mintue 56 gelang dann der erneute Ausgleich. Tadic legte noch einmal auf Kriwak quer, der den Ball ins Netz beförderte. Es war dies übrigens der Premierentreffer für die Rapid-Leihgabe in der ADMIRAL Bundesliga, sowie im Dress der Oststeirer.

Per Handelfmeter zum dritten Auswärtssieg in Folge

Es war ein hoher Ball in den Sechzehner, den Patrick Farkas unfreiwillig an die Hand bekam. Nach Überprüfung entschied der VAR auf Elfmeter, Irving verwandelte den Ball souverän für die Kärntner ins linke Eck, die so zu ihrem dritten Auswärtserfolg kamen. Glück für die Gäste, bittere Pille für die Heimischen, die sich aufgrund der zweiten Halbzeit auf jeden Fall einen Punkt verdient hätten. Zusammengefasst war es ein höchst ansehnliches Bundesligaspiel in der Oststeiermark mit dem besseren Ende für den SK Austria Klagenfurt. Nächste Woche empfängt Klagenfurt zuhause Lustenau. Die Hartberger müssen beim Tabellenzweiten LASK ran.

ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde

TSV Egger Glas Hartberg - SK Austria Klagenfurt 2:3 (1:2)

Sonntag, 2.Oktober 2022, 14:30 Uhr, Hartberg, Profertil Arena; Z: 1794; SR Andreas Heiß (Florian Jandl)

TSV Egger Glas Hartberg (3-4-1-2): Swete (K) - Horvat (68. Steinwender), Sonnleitner, Karamarko - Frieser, Fadinger, Heil, Providence (73. Farkas) - Sturm (46. T.Kainz) - Kriwak (73. Knollmüller), Tadic (88. Kröpfl). Trainer: Klaus Schmidt.

SK Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel - Wernitznig, Mahrer, Wimmer, Moreira - Irving, Gezos, Cvetko (84. Arweiler) - Karweina (62. Bonna), Pink (K, 90+7. Djoric), Rieder. Trainer: Peter Pacult.

Torfolge: 0:1 Rieder (3.), 1:1 Tadic (Elfmeter, 16.), 1:2 Wimmer (45+5.), 2:2 Kriwak (56.), 2:3 Irving (Elfmeter, 90+4.)

Gelbe Karten: Pink (15.), Rieder (18.), Kriwak (35.), (Farkas 90+3.)

