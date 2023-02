Der Frühjahrsstart in der ADMIRAL Bundesliga verlief für die WSG Tirol beim RZ Pellets WAC nach Maß. In einer lange nur wenig unterhaltsamen Partie ebneten Tore von Tim Prica und Thomas Sabitzer den Weg zu einem 2:1-Auswärtssieg der Silberberger-Elf. Der Anschlusstreffer des WAC durch Tai Baribo kam zu spät.

Maue erste Hälfte

In der ersten Hälfte konnten beide Seiten nur wenig Gefährliches verbuchen. Die WSG klopfte erstmals mit einem Schuss von Valentino Müller an, dieser segelte aber über die Latte (7.).

Auf Seiten des WAC war zunächst Jonathan Scherzer der auffälligste Akteur, allerdings aufgrund seiner ruppigen Zweikampfführung. Nachdem der Verteidiger bereits in Minute 14 gelbverwarnt wurde, musste Trainer Robin Dutt personell reagieren, er brachte Michael Novak für Scherzer (21.). Kurz zuvor setzte Thomas Sabitzer einen Kopfball nach einer Standardsituation knapp daneben.

Wattens dominierte das Spielgeschehen, zeigte sich gegen defensiv anfällige Wolfsberger gefährlicher - die beste Chance der ersten Hälfte gehörte aber dem WAC: Konstantin Kerschbaumer verpasste aber das lange Eck (45./+1).

WAC kommt zu spät heran

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Partie unverändert unattraktiv. In der 62. Spielminute ging die WSG dann in Führung. Ogrinec bediente Tim Prica, bei dessen eigentlich misslungenem Abschluss verschätzte sich WAC-Keeper Bonmann aber, das 0:1 war für die WSG nicht unverdient.

Robin Dutt brachte mit Thorsten Röcher umgehend den nächsten Offensivmann - das Tor aber machten abermals die Gäste. Die WSG kombinierte sich über rechts in die Offensive, Prica flankte auf Bror Blume, dieser bediente Thomas Sabitzer. Am Elfmeterpunkt verwertete dieser souverän zum 0:2 ins rechte Eck (70.).

Auf der Gegenseite zwang Jasic WSG-Torwart Oswald zu einer Parade, dieser lenkte seinen Freistoß an die Latte (74.). Spät aber doch kam der WAC dann doch noch einmal heran: Wattens-Joker Forst scheiterte erst noch an Bonmann, mit einem weiten Abschlag machte dieser das Spiel schnell. Röcher chippte den Ball in den Lauf von Tai Baribo, in Minute 87 verwertete Baribo zum 1:2-Anschlusstreffer.

Die WSG zog sich dennoch nicht zurück, Bonmann musste noch zweimal in Extremis parieren, vom WAC war nichts zwingendes mehr zu sehen.

Während die WSG Tirol zwischenzeitlich auf Rang drei der Tabelle springt, muss der WAC im Kampf um das Meister-Play-off einen herben Dämpfer hinnehmen.

ADMIRAL Bundesliga, 17. Runde

RZ Pellets WAC - WSG Tirol 1:2 (0:0)

Samstag, 11. Februar 2023; Lavanttal-Arena; 2000 Zuschauer; SR Alexander Harkam

RZ Pellets WAC (3-5-2): Bonmann - Oermann, Piesinger (75. Leitgeb), Scherzer (21. Novak) - Veratschnig, Ballo (46. Jasic), Kerschbaumer (75. Omic), Taferner (65. Röcher), Anzolin - Malone, Baribo

WSG Tirol (4-3-1-2): Oswald - Rogelj, Bacher, Behounek, Schulz - Sulzbacher, Müller (84. Okungbowa), Blume (90./+5 Ranacher) - Ogrinec (90./+1 Naschberger) - Sabitzer (90./+4 Tomic), Prica (84. Forst)

Torfolge: 0:1 Tim Prica (62.), 0:2 Thomas Sabitzer (70.), 1:2 Tai Baribo (87.).

Gelbe Karte: Scherzer (14.).

Zum Live-Ticker: RZ Pellets WAC - WSG Tirol

Fotocredits: GEPA/ADMIRAL