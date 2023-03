Das 2. Heimspiel in der funkelnagelneuen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl bescherte dem LASK das Top-Duell der 21. Runde in der ADMIRAL Bundesliga gegen Serienmeister & Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg. Dritter kontra Erster vor großer Kulisse (18.000 Zuschauer!). Die Roten Bullen nach 9 Auswärts-Siegen in Folge mit breiter Brust auf den "grünen Teppich" in Linz. Vor dem Duell trennten beide Teams 14 Punkte, danach 17, weil die Salzburger nach ausgeglichener 1. Halbzeit besser in die 2. starteten und am Ende mit 2:0 (Halbzeit 0:0) siegreich blieben.

Keeper Schlager bewahrte LASK vor Rückstand

Die Linzer, mit den Salzburgern bisher bestes Rückrunden-Team und beiderseits bis dato im Frühjahr noch unbesiegt, mit mutigem Beginn. Peter Michorl, der für den kurzfristig verletzten Peter Zulj in die Startelf zurückkehrte, mit der entschlossenen Balleroberung und Weiterleitung auf Mustapha, der sich jedoch gegen Pavlovic im 16-er festrannte (4.).

Die Antwort des Spitzenreiters folge sogleich. Der starke Rechtsverteidiger Amar Dedic schaltete sich gewohnt in die Offensive ein...abgeblockt (5.). Doch dann der 20-jährige Bosnier schon wieder über rechts und mit viel Platz...raffinierte Rechtsflanke, Ziereis mit unorthodoxer Abwehr und beinahe dem Eigentor...Keeper Schlager per Reflex und im Verbund mit Aluminium verhinderten das 0:1, ehe Koita hernach drüber köpfte (5.).

Die kampfstarken Linzer auf der Gegenseite immer wieder mit vielversprechenden Angriffen und auch gekonntem Pressing, doch es fehlte die zwingende Torchance gegen aufmerksame Salzburger, die wiederholt im Verbund und auch dank dem überragenden Amar Dedic klären konnten. Dann Moses Usor nach feinem Haken und dem Linksschuss aus 18 Metern, drüber (21.).

Die intensive, abwechslungsreiche Partie sah folglich eine Doppelchance von Sekou Koita. Der 23-jährige Malier bekam die Kugel vom deutschen LASK-Abwehrchef Philipp Ziereis (unfreiwillig) serviert, zog aus der Drehung mit links ab, doch verfehlte in seinem 60. BL-Spiel das Gastgeber-Gehäuse knapp (27.). Um wenig später freistehend von halblinks im 16-er bei seinem Flachschuss im aufmerksamen, besten Athletiker - Keeper & Kapitän Alexander Schlager - seinen Meister zu finden (27.).

Kurz vor der Pause klärte auf der Gegenseite Amar Dedic nach vielversprechender Hereingabe von Filip Stojkovic in höchster Not am Fünfmeterraum (42.). Somit ging es für die 22 Protagonisten beider Teams mit 0:0 in den Kabinentrakt.

Nach zuletzt zwei Remis in den Duellen mit dem LASK behielten die Roten Bullen diesmal die Oberhand.

Koita bringt Salzburger auf Siegesstraße

Nach dem Seitenwechsel die Roten Bullen mit dem besseren Start und dem Führungstor durch Sekou Koita. Sehenswertes Salzburger Zusammenspiel der Torschütze leitete die Gäste-Führung selbst ein, feiner Doppelpass am 16-er mit Oscar Gloukh, ehe der 23-jährige Malier entschlossen und flach zu seinem 3. Saisontreffer mit links vollendete (54.). Keine Abwehrchance für Keeper Schlager. Seine Vorderleute in dieser Szene nur in der Zuschauer-Rolle. Das ging zu schnell für die Kühbauer-Elf.

Doch die Gastgeber keineswegs geschockt: Mega-Ausgleichsgelegenheit für Mustapha. Der nach Linzer Ballgewinn und blitzsauberem Flachpass von Moses Usor in die Tiefe allein vor Keeper Köhn am reaktionsschnellen Salzburger Schlussmann scheiterte (57.). Beste Torchance der Linzer in diesem Match.

Effizienter die Gäste! Nach prima Zuspiel des kurz zuvor eingewechselten Maurits Kjaergaard und unglücklicher Verlängerung bzw. Abwehraktion vom gebürtigen Linzer Felix Luckeneder vollendete Nicolas Seiwald links im 16-er ins kurze Eck (72.) zu seinem bereits 3. BL-Treffer im Frühjahr.

Souverän und aufgrund der größeren Spielanteile - vor allem in Halbzeit 2 - verdienter 17. Salzburger Saisonsieg in der ADMIRAL Bundesliga, 10 davon auswärts in Folge!

Nächste Spiele: TSV Hartberg vs. LASK ( So., 19. März, 17 Uhr, Profertil Arena); FC Red Bull Salzburg vs. SCR Altach (So., 19. März., 17 Uhr, Red Bull Arena).

Drittes Tor im Frühjahr für Nici Seiwald – der Mann hat einen Lauf! ⚽️

💻 https://t.co/h5h3Pqzj7x#ASKRBS | #WirSindSalzburg pic.twitter.com/24vGG7NCsU — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) March 12, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 21. Runde

Sonntag, 12.03.2023, 17 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 18.000, SR: Alan Kijas.

LASK vs. FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

LASK (4-2-3-1): A. Schlager (K) - Stojković, Ziereis, Luckeneder, Renner - Michorl, Jovičić - Usor (85. Flecker), Horvath, Nakamura (74. Goiginger)- Mustapha (74. Taoui). Trainer: Dietmar Kühbauer.

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Köhn- Dedic (81. Van der Brempt), Solet, Pavlović, Ulmer (K) - Capaldo, Gourna-Douath, Gloukh (71. Kjaergaard), N. Seiwald - Sesko (81. Junior Adamu), Koita (71. Okafor). Trainer: Matthias Jaissle.

Torfolge: 0:1 Koita (54., Assist Gloukh), 0:2 N. Seiwald (72., Kjaergaard).

Gelbe Karten: Michorl (65., SR-Kritik)/ Pavlović (29., Foulspiel, 5. GK, nä. Spiel gesperrt), Dedic (65., SR-Kritik, 5. GK...nä. Spiel gesperrt), Chefcoach Jaissle (83., wiederholtes Verlassen der Coachingzone)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at