Die Zuschauer der Partie der 27. Rd. der ADMIRAL Bundesliga zwischen der WSG Tirol und dem TSV Hartberg bekamen am Innsbrucker Tivoli fußballerische Schonkost geboten. Die Wattener starteten beide Halbzeiten gut, ein Handelfmeter brachte die Führung ein. Die Gäste aus der Oststeiermark fanden im letzten Drittel über weite Strecken nicht die nötige Kreativität. In der letzten Aktion gelang Hartberg nach einem Hackentreffer von Donis Avdijaj doch noch vielumjubelte und letztendlich leistungsgerechte Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Energischer Beginn der WSG - Prica verwertet Handelfmeter

Von Beginn an erzeugte die WSG Tirol enormen Druck auf die Hartberger Abwehr. Sallinger konnte die frühe Führung der Gastgeber durch Prica mit einer tollen Parade verhindern. (3.) Dann konnte der Hartberger Schlussmann einen Abschluss von Behounek nach einem Eckball nicht festhalten, Sabitzer konnte den Nachschuss jedoch auch nicht über die Linie bugsieren. (4.) Doch die Tiroler blieben weiter dran und bekamen nach zehn Minuten einen Elfmeter zugesprochen, nachdem der VAR bei Rotter ein sträfliches Handspiel ahndete. Prica verlud Sallinger und verwerte den Strafstoß mit links ins rechte Eck. (10.)

Mit der frühen Führung im Rücken lief der Ball bei der WSG hervorragend. Nach einer tollen Aktion über Sabitzer und Prica, kam Skribo an den Ball. Sallinger entschärfte die Kugel einmal mehr.

Nach der starken Anfangsviertelstunde fand die Elf von Markus Schopp langsam in das Spiel hinein. Abermals gab es eine mögliches Handspielvergehen, welchem allerdings eine vorangegangene Abseitsstellung von Avdijaj voranging und somit ein Elfmeter ausblieb. (20.) Die Gäste wurden aber konkreter. Prokop mit der technisch feinen Vorlage auf Fadinger, dessen Abschluss auf Oswald aber zentral ausfiel. (24.)

Chancentechnisch war in der Partie ansonsten nicht viel drinnen, dafür jede Menge Zweikampfhärte. Überaus zahlreiche harte Einsteigen zwangen den Unparteeischen zum Griff nach dem gelben Karton.

Avdijaj & Rotter ließen Hochkaräter ungenutzt

Vor der Pause kamen die Gäste dann zu guten Einschussmöglichkeiten. Zuerst prüfte Sangaré Oswald aus der Distanz, dann hatte Avdijaj die Riesenchance auf den Ausgleichstreffer. Hauchzart verfehlte er das rechte Eck, nachdem Bacher ihm den Ball vor die Beine servierte. In der letzten Aktion vor der Halbzeit kam Rotter nach einem Eckball frei zum köpfeln, Sabitzer rettete auf der Linie. In Anbetracht der Hartberger Topchancen kurz vor der Halbzeit, eine glückliche Halbzeitführung für die Heimmannschaft.

Abermals die WSG, die den besseren Beginn zu verzeichnen hatte. Der eingewechselte Blume hatte mit seinem ersten Ballkontakt das 2:0 am Fuß. (47.) Eine Minute später wurde beinahe Hartberg-Akteur Heil nach einem Fehlpass zum Assistgeber für Sabitzer. (48.) Dann die Chance auf der Gegenseite, Prokop konnte eine tolle Kombination der Gäste nicht in einen Torerfolg verwandeln, Oswald klärte in letzter Instanz zum Eckball. Das Spiel entwickelte sich weitgehend ausgeglichen, der TSV Hartberg war gezwungen mit vermehrter Offensivpower zu agieren.

In der Folge konnte sich TSV-Torhüter Sallinger mit einer super Fußabwehr nach einem Kopfball von Sabitzer auszeichnen, allerdings ging dieser Aktion eine Abseitsposition voran. Hartberg fehlte im letzten Drittel die Kreativität, viele Hunderter konnte man sich nicht herausspielen, auch weil sich die WSG mit dem 1:0 zufrieden gab.

Donis Avdijaj erlöst Hartberg per Hacke in Nachspielzeit

Zum Ende der Partie hin, versuchte der TSV Hartberg mit langen Bällen Kriwak in Szene zu setzen. Dann war der Ball im Tor der Tiroler. Kriwak stand aber beim Eröffungspass im Abseits und der Treffer wurde korrekterweise nicht gegeben. (90+4.) Schluss war jedoch noch nicht.

Jürgen Heil spielte einen Stanglpass in die Mitte, wo Donis Avdijaj (Foto) per Hacker den Ball mustergültig in die lange Eck zum verdienten Ausgleich einschob. (90+6.). Ein Treffer, der im Abstiegskampf vielleicht noch entscheidend werden kann.

27. Spieltag, ADMIRAL Bundesliga, Qualifikationsgruppe

WSG Tirol - TSV Egger Glas Hartberg 1:1 (1:0)

Samstag, 29. April, 17 Uhr, Tivoli - Innsbruck, Z.: 2.000; SR: Josef Spurny

WSG Tirol (4-3-1-2): Oswald - Rogelj, Bacher (71. Okungbowa), Behounek, Schulz - Sulzbacher, Müller (46. Blume), Ertlthaler - Skrbo (64. Ranacher)- Prica (70. Forst), Sabitzer (80. Tomic). Trainer: Thomas Silberberger.

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil, Steinwender, Rotter, Pfeifer - Kainz - Frieser (77. Diakité), Sangaré, Fadinger (46. Kriwak), Prokop (77. Kröpfl), Avdijaj. Trainer: Markus Schopp.

Torfolge: 1:0 Prica (10., Elfmeter), 1:1 Avdijaj (96., Assist Heil).

Gelbe Karten: Müller (4.), Bacher (17.), Kainz (21.), Heil (34.), Sulzbacher (43.), Prokop (64.), Rotter (86.)

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL