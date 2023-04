In Teil 1 des Doppel-Duells binnen einer Woche zwischen dem CASHPOINT SCR Altach und RZ Pellets WAC wollte der Tabellenvorletzte im Freitagspiel der Runde 27 in der ADMIRAL Bundesliga den 4-Punkte-Abstand auf die Kärntner mit dem 2. Heimsieg im Quali-Playoff verkürzen. Die Lavanttaler ihrerseits peilten den 7. Auswärtssieg an und wollten weiter im Ländle unbesiegt bleiben (2 Mal 3:1-Siege in Lustenau, 2:2 in Altach), was sie auch schafften bei Dauerregen und auf tiefem Terrain mit "staubtrockenen" Treffern von Veratschnig (29.) und Joker Röcher (84.), um mit einem 2:0-Erfolg im Gepäck den Heimflug anzutreten nach Kärnten.

Dauerregen seit Mitternacht und weiter während dem Match

Seit Mitternacht herrschte starker Dauerregen über dem Rheindorf, sodass die Austragung dieser Freitag-Einzelpartie sogar gefährdet war. Bei schwierigen Platzverhältnissen und tiefem Terrain wurde dann doch gespielt. Staubtrocken gingen die auswärtsstarken Wolfsberger in Führung und ließen die Altacher Abwehr absolut schlecht aussehen. Wie so oft in dieser Saison und besonders im Frühjahr hatte Maurice Malone seine Aktion am 1:0 für das Schmid- gegen das gastgebende Schmidt-Team.

Der deutsche U-21-Nationalspieler mit der Balleroberung und dem Sprint über die linke Seite, dann bei seiner 7. Tor-Vorlge flach querlegend auf Nikolas Veratschnig, der dann im Stile eines Torjägers vollendet. Mit dem Rücken zum Tor und von zwei Altachern nur mit Begleitschutz betreut, folgt die Drehung vom Villacher Veratschnigg und sein 1. BL-Tor im 35. Einsatz des 20-jährigen Mittelfeldspielers.

Bonmann & WAC retten 1:0-Vorsprung in die Pause

Wesentlich mehr Bundesliga-Tore auf seinem Konto, weil auch schon länger dabei und ja auch seine Kern-Kompetenz, hat Adthe Nuhiu (36 in 161 BL-Einsätzen), der vor dem Match noch seinen Vertrag verlängerte - wie berichtet - und die 1. Torchance dieses Duell hatte. Nach einem Bonmann-Fauxpas kommt Husein Balic an das Spielgerät, der LASK-Leihspieler mit Übersicht und dem Chip-Pass auf Topscorer Nuhiu (10 BL-Saisontore), welcher den Ball bei seinem Volley aus 10 Metern jedoch eher suboptimal traf, obendrein zu zentral - Endstation Bonmann (10.). Der deutsche WAC-Keeper war auch kurz vor der Pause beim Flachschuss von Balic auf dem Posten (41.) und parierte auch noch den Kopfball von Herold nach Thurnwald-Rechtsflanke (44.).

Packende Duelle lieferten sich WAC-Innenverteidiger Piesinger und SCR Altach-Sturmtank Nuhiu, der einen schweren Stand gegen die defensiv 5er-Abwehr-Reihe der Lavanttaler hatte.

WAC im Verwaltungs-Modus - SCR Altach am Drücker, doch nicht zwingend genug

Nach dem Seitenwechsel wirkten die Wolfsberger (zu) sehr im Verwaltungs-Modus des 1:0-Vorsprungs, während die Altacher druckvoll agierten, gegen die nunmehr tief stehenden Lavanttaler jedoch kaum eine Lücke fanden. Probates Mittel bei diesem rutschigen Geläuf natürlich Distanzschüsse, also zog Lukas Jäger mal ab, doch der Schussball halbhoch und wird von Bonmann pariert (63.).

Ebenso auch beim nächsten Distanzschuss vom eingewechselten Zwischenbrugger, der ebenfalls statt flach halbhoch abgegeben wurde (78.) Die Gastgeber gingen mit der Schlussviertelstunde zunehmend mehr Risiko, was den Lavanttalern in der 2. Hälfte Räume öffnete. Doch die Kärntner machten zu wenig aus ihren Kontern.

Joker Röcher stach beim Konter zum 0:2

Bis Routinier Röcher kam, der kurz nach seiner Einwechslung über rechts viel Raum vorfand und dann mit all seiner Erfahrung abgeklärt Lukas Gugganig "austanzte" und aus der Drehung die Kugel mit links in die Maschen drosch zum 0:2 - zur Entscheidung. Der 31-jährige Assistgeber vom Dienst (schon 9 Torvorlagen) mit seinem 6. Saisontor, dem 39. Treffer in seinem 251. BL-Einsatz.

In das Ländle reisen die Wölfe besonders gern, kehren stets mit Beute zurück in dieser Saison bei ihren 4 Touren: 3 Siege (2x in Lustenau, 1x heute in Altach) und 1 Remis (Rd. 2 in Altach). Der WAC hat damit einen großen Schritt zum Klassenerhalt gemacht, liegt nun 7 Zähler vor dem SCR Altach, der morgen noch auf den letzten Rang abrutschen könnte. In 9 Tagen begegnen sich beide Teams wieder - dann in der Lavanttal-Arena am Don-Bosco-Weg in Wolfsberg.

25. Runde ADMIRAL Bundesliga, Quali-Gruppe 5. Runde

Freitag, 28. April 2023, 19:30 Uhr, CASHPOINT Arena, Z: 3891, SR: Julian Weinberger

CASHPOINT SCR Altach - RZ Pellets WAC 0:2 (0:1)

SCR Altach (3-4-2-1): Casali - Strauss, L. Gugganig, Edokpolor - Thurnwald (60. Jurcec), Haudum (72. Zwischenbrugger), L. Jäger, Herold - Balic (60. Lazetic), Abdijanovic (60. Bischof) - Nuhiu. Trainer: Klaus Schmidt.

WAC (3-5-2, offensiv): Bonmann - Obermann, Piesinger, Baumgartner - Veratschnig (81. Jasic), Kerschbaumer 60. Boakye), Omic, Taferner (81. M. Leitgeb), Scherzer - Baribo (72. Novak), Malone (81. Röcher). Trainer: Manfred Schmid.

Torfolge: 0:1 Veratschnig (29., Assist Malone), 0:2 Röcher (84.)

Gelbe Karten: Haudum (42.), L. Gugganig (71.) / Omic (15.), Scherzer /(48.)

Spielfilm im Ligaportal-Liveticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL