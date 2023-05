Der SCR Altach wollte den kleinen Vorteil im Abstiegskampf der ADMIRAL Bundesliga vor dem direkten Duell mit der SV Guntamatic Ried (nächsten Freitag) behalten. Dazu war ein Heimsieg gegen den TSV Hartberg heute in der Cashpoint Arena in der 7. Runde der Quali-Gruppe nötig. Altachs Trainer Klaus Schmidt stand vor einer emotionalen Partie, war der 55-jährige Grazer doch bis Mitte November 2022 bei den Steirern im Amt und kannte dementsprechend den Gegner genauestens. Der TSV setzte allerdings seinen Erfolgslauf fort, bleibt mit dem 1:0-Sieg in Altach im 6. Spiel en suite unbesiegt und fixierte den Klassenerhalt.

Voreiner Woche beim 5:0-Heimsieg des TSV Hartberg gegen die WSG Tirol war Ruben Providence (l.) mit einem Doppelpack entscheidend beteiligt, in Altach avancierte der 20-jährige Malier Mamadou Sangaré zum Matchwinner und erzielte das "Goldene Tor"...welches den Schopp-Schützlingen den vorzeitigen Klassenerhalt beschert.

Schopp-Elf geht mit erster Tormöglichkeit in Führung

Die ersten zehn Minuten in der Cashpoint Arena verliefen ereignislos. Das Geschehen spielte sich ausschließlich rund um den Mittelkreis ab und beide Mannschaften hatten noch so mit der Genauigkeit zu kämpfen. Nach 13 Minuten führte dann auch gleich die erste Torchance für die Gäste aus Hartberg zum ersten Treffer. Nach einer Ecke von Tobias Kainz war Mamadou Sangare zur Stelle und stellte auf 0:1. Nur wenige Minuten später beinahe der zweite Treffer von Sangare, doch diesmal stand der 21-Jährige im Abseits.

In der 24. Minute dann erneut eine große Möglichkeit für die Steirer. Providence mit einer gefühlvollen Vorarbeit für Frieser und Altach-Keeper Casali musste dann sein ganzes Können auf bieten.

Hartberg verwaltet die Führung, Altach fehlten Ideen

Altach versuchte zwar im weiteren Spielverlauf die eigenen Offensivbemühungen zu steigern, doch die Elf von Markus Schopp verteidigte sehr geschickt und ließ kaum etwas zu. Insofern entwickelte sich alles andere als eine mitreißende Bundesligapartie und da den Vorarlbergern auch bis zum Ende der ersten Halbzeit keine zündende Idee kam, ging die Partie mit der knappen Führung für Hartberg in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff vertrauten die Vorarlberger weiter auf ihr Rezept mit langen Bällen. Hartberg dagegen versuchte die Schlagzahl zu erhöhen und setzte vermehrt auf Pressing. Das geling den Oststeirern auch über weite Strecken sehr gut – die große Tormöglichkeit wollte aber aus dem leichten Übergewicht nicht entstehen und so blieb es auch nach einer Stunde unverändert beim 0:1.

Beinahe Altacher Ausgleich im Finish

Erst in der 65. Minute dann wieder eine große Chance für Hartberg. Providence mit dem feinen Auge für Frieser und der verpasste aus kurzer Distanz im Strafraum nur ganz knapp. Nur wenige Minuten später ein ähnliches Bild, doch diesmal konnte Casali einen Abschluss von Frieser parieren.

Und in der 80. Minute dann beinahe der Ausgleich aus dem Nichts für die Gastgeber. Balic fand Bukta und mit seinem ganzen Können konnte Keeper Sallinger parieren. Auch fünf Minuten Nachspielzeit halfen am Ende nichts mehr. Altach tritt im Abstiegskampf auf der Stelle und die Hartberger jubeln über drei Punkte.

SCR Altach – TSV Hartberg 0:1 (0:1)

Samstag, 13.05.2023, 17:00 Uhr, Cashpoint-Arena. Zuschauer: 3.000, Schiedsrichter: Walter Altmann

SCR Altach: Casali; Jurec (Abdijanovic, 46.), Strauss, Gugganig, Alioune (Nosa, 76.), Herold; Bischof (Bukta, 64.), Ziwschenbrugger (Jurcec, 64.), Haudum (K) (Aigner, 84.), Balic; Nuhiu. Trainer: Klaus Schmidt

TSV Hartberg: Sallinger; Pfeifer (Klem, 92.), Steinwender, Sonnleitner, Heil (K); Kainz; Fadinger (Kriwak, 76.), Avdijaj, Sangare (Horvat, 76.), Frieser (Diakite, 76.); Providence (Rotter, 85.) Trainer: Markus Schopp.

Tor: 0:1 Sangare (13.)

Gelbe Karten: Heil (66.), Avdijaj (90.), Sallinger (93.), Nosa (95.)

Spielfilm im Ligaportal-Liveticker

Foto: GEPA-ADMIRAL