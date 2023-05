In Runde 30 der ADMIRAL Bundesliga stand mit dem Duell zwischen dem Quali-Gruppen-Dritten TSV Egger-Glas Hartberg und -Zweiten RZ Pellets WAC eine richtungsweisende Partie um das "Ticket" für das Bundesliga-Playoff-Halbfinale und weiterführend Europacup-Euphorie. Klassenerhalt vorzeitig fix, "auf zu neuen Ufern" beiderseits das Motto zweier Erfolgsteams der letzten Wochen. Die Wölfe vor dem Match seit 5 Spielen (2S, 3U) unbesiegt, der TSV gar seit 6 (3S, 3U). Die Serie der Hartberger riss, während der WAC mit einer reifen Leistung durch den 2:0-Sieg neuer Qualigruppen-Spitzenreiter ist, da Austria Lustenau verlor.

Raphael Sallinger weiß selbst, dass das 0:1 "auf seine Kappe" geht. Der 28-jährige Klagenfurter hat schon wiederholt in dieser Saison mit "Big-Saves" den TSV Hartberg vor einem Gegentor bewahrt, doch machte bei Maurice Malones Distanzschuss keine gute Figur.

WAC-Toptorjäger Tai Baribo erstmals nicht in Startelf

Nachdem beide Teams jeweils im Grunddurchgang ihre Heimspiele gewannen, endete das dritte Duell vor wenigen Wochen im Playoff mit 2:2 in Wolfsberg, nachdem die Hartberger bereits 2:0 in Front lagen. Als Tabellenletzter überwintert, sorgte der TSV vor der Partie nach 8 Quali-Gruppen-Runden für Bestwerte. Nr. 1 mit 12 Punkten und 14 erzielten Toren, dazu vorn in den Statistiken Grosschancen (26), Passquote (79%), Gegentore (7), gegnerische Torschüsse (59).

Apropos Torschüsse...bzw. vor allem Tore...sind die Kernkompetenz von Tai Baribo beim Wolfsberger AC, für den der 25-jährige Israeli in dieser Saison mit 14 BL-Treffern der Topscorer ist und in allen 29 Bundesliga-Partien von Beginn an mitwirkte. Doch nicht in Spiel Nr. 30, in dem der achtfache Nationalspieler von Israel zunächst auf der Bank Platz nahm.

Um von außen aus zu sehen wie sich bei frühsommerlichen Temperaturen zunächst ein von Taktik geprägtes, ausgeglichenes Match entwickelte und sich beide Teams weitestgehend neutralisierten. Im Spielprotokoll galt es dann in Minute 13 die erste Torchance zu vermerken. TSV-Mittelfeld-Schaltzentrale Sangare und Fadinger mit feinem Doppelpass durch den Spielfeldinnenraum, Fadinger steckte dann excellenter Chipball durch auf Sangaré. Der 20-jährige Malier und Leihspieler vom FC Red Bull Salzburg mit dem Haken im 16-er und dem Flachschuss, der knapp am linken Pfosten vorbei strich.

Ansonsten gestaltete sich die 1. Halbzeit höhepunktarm, neutralisierten sich beide Teams weitestgehend. Ehe noch vor dem Pausenpfiff zwei Akteure in die Haupt-Rolle schlüpften. Maurice Malone, der WAC-Leihspieler vom FC Augsburg ist längst zum Unterschiedsspieler für die Lavantaler mutiert, und Hartbergs Raphael Sallinger. Der deutsche U21-Teamspieler zog beherzt mit links aus ca. 25 Metern ab und die Kugel rutschte unter dem TSV-Torhüter durch, der dabei eine denkbar unglückliche Figur machte (39.). Fakt: 1:0-Pausenführung für die Schmid-Schützlinge und 17. Saison-Scorerpunkt bereits für Maurice Malone.

Hier kam Tobias Kainz (r.) vor Maurice Malone an den Ball. Beim 0:1 hatte der 22-jährige Deutsche allerdings zu viel Platz und Zeit und wurde obendrein bei seinem beherzten Distanzschuss noch von TSV-Schlussmann Sallinger unfreiwillig begünstigt.

Providence ließ Ausgleichs-Chance aus - WAC antwortete mit 0:2

Die Schopp-Schützlinge, im Frühjahr bekannt für ihre Comebacker-Qualitäten, bliesen mit Wiederbeginn weiter zu Aufholjagd und fanden durch Providence schnell eine Top-Gelegenheit vor. Wieder mal der starke "Einfädler vom Dienst" - Lukas Fadinger - mit der feinen Ablage an der Strafraumgrenze für den 21-jährigen Franzosen und AS Roma-Leihspieler der Hartberger, der im Eins-gegen-Eins gegen WAC-Keeper Bonmann die Mega-Möglichkeit ausließ (49.).

Effizienz pur demgegenüber bei den Gästen, die über Malone und Scherzer sowie Endabnehmer Boakye, der die Scherzer-Flanke volley nahm und zu seinem 3. Saisontor vollendete (52.). Die Hartberger zwar durchaus mit Moral, doch gegen die disziplinierte Defensive und kompakt stehenden Wolfsberger fehlte an diesem Samstag die Durchschlagskraft. Die Schmid-Elf ja in den vergangenen 3 Spielen 2 Mal ohne Gegentor, was sich auch diesmal abzeichnete.

Bitter bei den Hartbergern noch, dass der erst mit der 2. Halbzeit eingewechselte Ousmane Diakité bereits nach einer halben Stunde runter musste und sich den Oberschenkel hielt (78.). Routinier Patrick Farkas (4x Österreichischer Meister mit dem FC Red Bull Salzburg) probierte es dann nochmal mit einem Distanzschuss - abgeblockt (79.).

Dem vermeintlichen Anschlusstreffer von Avdijaj in der vierminütigen Nachspielzeit wurde zu allem Unglück für die Ost-Steirer noch die Anerkennung verweigert nach VAR-Check. Die Wölfe ließen nichts anbrennen und brachten ihren 10. Saisonsieg dank einer reifen, geschlossenen Mannschaftsleistung und eben Effizienz im Abschluss "nach Hause".

30. Runde ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde Qualigruppen-Playoff

TSV Egger-Glas Hartberg - RZ Pellets WAC 0:2 (0:1)

Samstag, 20. Mai 2023, 17 Uhr, Profertil-Arena, Z: 3.500, SR: Josef Spurny.

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K), Sonnleitner, Rotter (72. Gollner), Pfeifer - Kainz (72. Farkas) - Frieser, Sangaré (46. Diakité, 78. Horvat), Avdijaj, Fadinger (72. Kriwak) - Providence. Trainer: Markus Schopp.

WAC: Bonmann - Oermann, Piesinger, Baumgartner - Veratschnig (57. Novak), Omic (85. Jasic), Leitgeb (K), Scherzer - Ballo (46. Baribo), Malone (73. Röcher), Boakye (73. Taferner). Trainer: Manfred Schmid.

Torfolge: 0:1 Malone (39.), 0:2 Boakye (52., Scherzer).

Gelbe Karte: Avdijaj (83.).

Spielfilm im LIGAPORTAL-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL