Der Cashpoint SCR Altach und der SC Austria Lustenau trennen sich am 31. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga im letzten Ländle-Derby der Saison mit 1:1. Nach 3 Niederlagen in den bisherigen Saison-Duellen der erste Derby-Punkt für die Rheindörfler. Der SCR Altach geht in der 1. Hälfte durch einen Abdijanovic-Treffer in Führung, nach dem Seitenwechsel beschert Diaby den Lustenauern noch einen Punktgewinn. Altach sichert sich hingegen vorzeitig den Klassenerhalt, da Schlusslicht SV Guntamatic Ried in der Parallel-Partie mit 2:0 beim TSV Hartberg verlor und die Innviertler bei 4 Punkten Abstand als Absteiger feststehen.

Abdijanovic mit der Führung

Im Vorarlberger Duell ließen es beide Teams alles andere als ruhig angehen. Besonders der SCR Altach startete mit viel Elan, wollte den Klassenerhalt fixieren. Wirklich gute Möglichkeiten auf Tore ließen aber zunächst auf sich warten. Einen ersten Aufreger gab es in Minute 20 dennoch: Der VAR überprüfte eine Rote Karte für Lukas Gugganig, nachdem dieser Gegenspieler Surdanovic mit dem Ellbogen am Kopf erwischte - Schiedsrichter Kijas gibt nur Gelb. Gugganig ist damit gut bedient.

Aus dem Nichts geht Altach dann in Führung: Balic bedient Amir Abdijanovic, aus der Distanz zieht der 22-Jährige schnörkellos ab. Unhaltbar schaut der Abschluss zwar nicht aus, Lustenaus Ammar Helac kommt aber knapp nicht mehr an den Ball, der flach links im Eck landet (34.). Für Abdijanovic ist es der Premierentreffer in der Bundesliga.

Diaby sichert den Punkt

Nach der Pause ist Lustenau etwas besser im Spiel - Torchancen blieben aber weiterhin Mangelware. Und so landete auch die erste gute Möglichkeit in der zweiten Hälfte im Tor, Lustenau glich zum 1:1 aus. Die Altacher Defensive zeigte sich beim Gegentreffer aber alles andere als sattelfest. Herold verliert einen Zweikampf auf der linken Abwehrseite, Anderson schiebt den Ball in die Mitte - wo der Ball an mehreren Altachern vorbei ins Zentrum rollt. Zentral vor dem Tor ist Diaby vor Jäger zur Stelle und bringt den Ball im Tor unter (60.).

Auf der Gegenseite findet Altach eine gute Chance auf die erneute Führung vor: Csaba Bukta prüft Helac, den Nachschuss jagt Jäger aber weit über das Tor (64.). Eine Kopfballmöglichkeit in der 84. Minute bringt der eingewechselte Adthe Nuhiu zudem mit zu wenig Druck auf das Tor. In der Nachspielzeit schießt Nuhiu aus der Drehung den Ball aus aussichtsreicher Position noch neben das Tor.

Da die SV Ried in Hartberg verliert, ist der SCR Altach auch in der kommenden Saison fix in der Bundesliga vertreten. Lustenau muss auch im vierten Derby der Saison keine Niederlage hinnehmen, nach drei Siegen gegen Altach folgt für die Mader-Elf ein Remis.

𝐇𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐝𝐫𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 ✅



Wir spielen auch in der kommenden Saison in der höchsten österreichischen Spielklasse!#ALTALU pic.twitter.com/mYo14hVcJh — SCR Altach (@SCRAltach) May 27, 2023

ADMIRAL Bundesliga, Qualifikationsgruppe, 31. Spieltag

Cashpoint SCR Altach - SC Austria Lustenau 1:1 (1:0)

Samstag, 27. Mai 2023; Cashpoint Arena; 8.500 Zuschauer (Ausverkauft); SR Alan Kijas

Cashpoint SCR Altach (4-3-3): Casali - Strauss (21. Aigner), Gugganig, Ndiaye, Herold - Jäger, Haudum, Abdijanovic - Bukta (72. Nuhiu), Bischof (72. Jurcec), Balic (57. Zwischenbrugger). Trainer: Klaus Schmidt.

SC Austria Lustenau (3-5-2): Helac - Maak, Hugonet, Grujcic (85. Berger) - Gmeiner, Grabher, Surdanovic, Rhein (63. Tiefenbach), Guenouche (46. Diaby) - Anderson (63. Schmid), Fridrikas (89. Motika). Trainer: Markus Mader.

Torfolge: 1:0 Amir Abdijanovic (34.), 1:1 Yadaly Diaby (60.)

Gelbe Karten: 22. Gugganig, 80. Ndiaye, 81. Nuhiu bzw. 30. Surdanovic

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL