Nach dem kurzfristigen Abgang von Matthias Jaissle vom FC Red Bull Salzburg in Richtung Saudi-Arabien wurde mit Gerhard Struber rasch ein schneller Übungsleiter bestellt, der die Red Bull-Schule bestens kennt und beim Heimspielauftakt des Serienmeister in der 2.Rd. der ADMIRAL Bundesliga gegen die WSG Tirol sein Debüt auf der Trainerbank gibt. Gegen kompakt stehende Wattener, die sich teuer verkauften, gelang Salzburg erst spät die Entscheidung. Doppelpacker Karim Konaté dürfte sich als neuer Torjäger der „Roten Bullen" entpuppen. Am Ende siegten die Salzburger mit 3:0.

Kompakt verteidigende Wattener lassen wenig zu

Den ersten Abschluss im Spiel verzeichnete die WSG. Buksa beförderte das Spielgerät aber deutlich über das Tor. Dann tankte sich Simic vorbei an Stumberger und legte zurück in den Rückraum, wo Forson den Ball nur knapp drüber schoss. Der vermeintliche Führungstreffer durch Konaté, wurde aberkannt, weil er bei seinem Flugkopfball im Abseits stand. Der Linienrichter hob sofort die Fahne, der VAR bestätigte dies.

Die Wattener verteidigten couragiert und ließen nur wenig Räume zu. Torchancen waren Mangelware für Österreichs Serienmeister. Nach vorne setzten die Gäste immer wieder Nadelstiche. Ogrinec behauptete sich hervorragend gegen zwei Mann, schickte daraufhin Prelec, der sich allerdings von Schlager zu weit nach außen drängen ließ. Es sollte bei der besten Möglichkeit der WSG bleiben.

Vor dem Pausenpfiff war Stejskal bei einem Dedic-Freistoß aus spitzem Winkel und einem Simic-Abschluss gefordert, beide Male war er aber zur Stelle.

Konaté beendet „Salzburger Warten" auf das Führungstor

Nach Wiederanpfiff Salzburg einmal mit schnellem Spielfluss und One-Touch Fußball im letzten Drittel. In letzter Instanz kam der Ball zu Dedic, der von der Sechzehnerkante abschloss, jedoch knapp das Tor verfehlte. Die „Roten Bullen" erhöhten mit Offensivpressing den Druck auf die WSG-Hintermannschaft. Ein probates Mittel um tiefstehende Gegner zu knacken, sind Standards und so auch in diesem Spiel. Kjaergaard zirkelte einen Eckball zum Tor, wo Konaté sich hochschraubte und per Kopf den Ball ins lange Eck bugsierte.

Keine fünf Minuten danach tankte sich Terzic am Flügel durch und brachte eine herrliche Flanke zur Mitte. Forson vergab den Sitzer leichtfertig. Dann Elfmeteralarm im „Bullenstrafraum". Schiedsrichter Spurny und der VAR sahen aber beim Zweikampf zwischen Bidstrup und Kronberger kein elfmeterwürdiges Vergehen.

Salzburg dann wieder im Vorwärtsgang, Solet setzte Forson Amankwah erneut super in Szene, Stejskal war bei dessen Abschluss zur Stelle und wehrte die Kugel über die Querlatte. Gourna-Douath zimmerte prompt darauf einen Kopfball ins Außennetz. Die Hausherren schalteten nicht in den Verwaltungsmodus, drückten auf das 2:0, Dorgeles Nene scheiterte zweimal, bei der ersten Einschussmöglichkeit stand er ohnehin im Abseits, danach wurde er entscheidend abgelaufen.

Karim Konaté mutierte zum Matchwinner beim Heimspielauftakt und Trainerdebüt von Gerhard Struber. Nach den Stürmer-Abgängen (Šeško, Adamu & Okafor) im Sommer, soll er nun in die Torjäger-Rolle bei Österreichs Serienmeister schlüpfen.

Zwei Treffer in der Schlussphase besiegeln Strubers Premierensieg

So war es Karim Konaté, der seinen Doppelpack schnürte. Schlager mit tollem Abschlag, dann Solet mit dem Außenrist-Laufpass auf Konaté, der sich die Kugel mustergültig mitnahm und Keeper Stejskal überhob. Nach zwei vergebenen Chancen durfte sich dann auch Dorgeles Nene in die Schützenliste eintragen. Ein Kjaergaard Schnittstellenpass in die Tiefe auf Dedic, vollstreckt der Malese im Rückraum gut freilaufend zum Debüt-Treffer.

Struber gelingt trotz Geduldsspiel damit der perfekte Einstand beim Trainerdebüt. Die WSG steht nach zwei Runden noch mit leeren Händen da.

ADMIRAL Bundesliga, 2. Runde

FC Red Bull Salzburg - WSG Tirol 3:0 (0:0)

Sonntag, 5. August, 17 Uhr, Red Bull Arena - Wals Siezenheim, Z.: 11.737, SR Josef Spurny

FC Red-Bull Salzburg (4-3-1-2): Schlager - Dedic, Solet, Pavlovic, Terzic (90. Morgalla) - Amankwah (77. Gloukh), Gourna-Douath (77. Kameri), Kjaergaard - Dorgeles (66. Dorgeles) - Konate, Ratkov. Trainer: Gerhard Struber

WSG Tirol (4-3-1-2): Stejskal - Ranacher, Bacher, Stumberger, Schulz - Kronberger (81. Jaunegg), Müller (81. Vötter), Ertlthaler (67. Üstündag) - Ogrinec (62. Sulzbacher) - Prelec, Buksa (62. Forst). Trainer: Thomas Silberberger

Torfolge: 1:0 Konaté (57., Assist Kjaergaard), 2:0 Konaté (87., Assist Solet), 3:0 Dorgeles Nene (90+4., Assist Dedic)

Gelbe Karten: Ertlthaler (35.), Schulz (36.), Stumberger (42.), Jaunegg (85.)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty