Mit unterschiedlichen Auftakt-Auftritten warteten der SK Sturm Graz und LASK in Runde 1 der 50. Jubiläums-ADMIRAL Bundesliga-Saison auf. Während die Steirer mit einem souveränen 3:0-Sieg ein klares Statement bei Austria Wien setzten, retteten die Linzer gegen den anderen Wiener Klub, den SK Rapid, ein schmeichelhaftes 1:1-Remis. Im Duell der besten Rote Bullen-Jäger der Vorsaison wollten sich die Linzer im Top-Spiel bei strömendenm Regen in Graz-Liebenau rehabilitieren. Doch am Ende stand die erste Saison-Niederlage, siegte Sturm dank Treffer von Horvat & Wlodarczyk verdient mit 2:0 (1:0).

Auch David Schnegg, maßgerechter Assistgeber beim 2:0, war begeistert vom Traumtor von Tomi Horvat (l.) zum 1:0. Was für eine Schusstechnik mit dem linken Innenrist vom 24-jährigen Slowenen, der das Spielgerät aus dem Rückraum ins linke Kreuzeck platzierte.

Sageder tauscht in Startelf halbes Dutzend an Spielern gegenüber Vorwoche aus

5 Mal standen sich beide Klubs in der vergangenen Saison mit Bundesliga und Uniqa-ÖFB-Cup-Halbfinale gegenüber, heute im Kalenderjahr nun das 4. Aufeinandertreffen der beiderseits Schwarz-Weißen. Im vergangenen August siegte der LASK in der Merkur Arena mit 1:0, Goldtorschütze Keito Nakamura. Der diesmal nicht mal im Kader stand und dem Vernehmen nach vor Vertragsverhandlungen bzw. einem Athletiker-Abgang steht.

Überhaupt nahm LASK-Cheftrainer Thomas Sageder bei seinem 1. BL-Auswärtsspiel mit den Linzern gleich sechs personelle Veränderungen gegenüber der doch über weite Strecken dürftigen Darbietung vor einer Woche gegen Rapid vor. Neben Nakamura fehlten aus gesundheitlichen Gründen Last-Minute-Torschütze Luckeneder (muskuläre Probleme) und Jovicic (Gehirnerschütterung aus Rapid-Spiel), während Michorl, Usor und Mittelstürmer Ljubičić zunächst auf der Bank Platz nahmen. Dafür kamen Rückkehrer Andrade, der Ex-Sturm-Akteur Ljubic, Horvath, Goiginger, Pintor und Koné. Entgegen der Vorwoche 4 Sommer-Neuzugänge dabei.

Beim SK Sturm wurden 3 Tage vor dem Champions League-Quali-Hinspiel in Runde 3 bei PSV Eindhoven die angeschlagenen Prass (Wadenblessur nach Aktivieren am Vormittag) und Sarkaria (Muskelverletzung) geschont. Letzterer saß bandagiert auf der Bank. Neu in der Startelf gegenüber dem 3:0-Triumph in Wien-Favoriten: Tomi Horvat und William Bøving.

Tomi Horvat schoss sich ein und im 2. Versuch per Traumtor "rein"

Mit der "runderneuerten" Startelf galt bei den pink-bedressen Linzern erstmal "Safety first". Es galt die Sturm-Power erstmal zu dämpfen und die Grazer vom eigenen 16-er fernzuhalten. Was Abwehrchef Philipp Ziereis & Co. auch bis Mitte der 1. Halbzeit gelang. In einer bis dato höhepunktarmen Partie gab Tomi Horvat im strömenden Regen der steirischen Landeshauptstadt den ersten Abschluss ab - der flache 14-Meterschuss verfehlte knapp die rechte Stange (24.). Doch der "LASK-Schreck" hatte sich damit "warmgeschossen", denn beim 2. Versuch nahm der 24-jährige Slowene mit links Maß und platzierte die Kugel in den "linken Knick" - Marke Sonntagsschuss am Samstag. Bereits im ÖFB-Cup-Halbfinale am 6. April war der Mittelfeldspieler, der heute für Prass in die Startelf rückte, Gold-Torschütze.

Verdiente Führung für die Grazer, die mehr investierten, während der LASK - wie schon vor einer Woche - offensiv keine Akzente zu setzten vermochte. Sturm dagegen blieb "am Gas" und weiter in Schuss-Laune aus der 2. Reihe. Und kam einmal mehr im Anschluss an einen Cornerball zum gefahrvollen Nachschuss (da hatten Sturm im Rückraum zu viel Platz & Zeit). Diesmal Kiteishvili von halbrechts...die Kugel zischte flach an der linken Stange vorbei (33.).

Zwei Faller - ein Fall für den VAR

Wenig später die erste brenzlige Aktion im Grazer 16-er. Elfmeteralaram...! Koné kam gegen Schnegg zu Fall (36.). Doch "VAR-Veto"...SR Gishamer vernahm´s aus Wien-Meidling. Der LASK-Stürmer hatte zuvor beim Lauf Gregory Wüthrich ins Straucheln gebracht und somit war das wohl relevant, bevor die Aktion im Strafraum folgte.

Auf der Gegenseite kurz vor der Pause noch die Mega-Chance zum 2:0, doch der polnische U21-Nationalspieler Wlodarczyk verfehlte nach excellentem Zuspiel vom starken Horvat halblinks aus 11 Metern mit links das Gäste-Gehäuse (43.). Verdiente Halbzeitführung für überlegene "Blackies".

Die im Duell der Eurofighter (LASK am Montag mit Auslosung für das Europa-League-Playoff, SK Sturm Dienstag in der 3. Rd. der Champions League-Quali in Eindhoven) auch dem Seitenwechsel die Spiel-Kontrolle hatten. Allerdings nicht den "Sack zumachten"...so witterte der LASK seine Chance. Die Partie plätscherte dahin...der SK Sturm, womöglich schon im Hinblick auf Dienstag in der Champions League-Quali im "Verwaltungsmodus", die Linzer sukzessive sich ran tastend. Der eingewechselte Florian Flecker mit dem Volley-Schussball vom 16er-Rand - geblockt (70.). Sekunden darauf der ebenfalls eingewechselte Ibrahim Mustapha in aussichtsreicher Einschussposition ein Luftloch - traf das Spielgerät jedoch suboptimal.

Schrieb schon wieder an: Szymon Wlodarczyk. Der polnische Sommer-Neuzugang scorte in jedem Pflichtspiel für Sturm Graz. 3 Tore im ÖFB-Cup und 2 in der ADMIRAL Bundesliga, 5 Treffer in 3 Partien. Einstand nach Maß für das 20-jährige, 1,92 Meter große Torjäger-Talent. Wiedermal ein Torjäger-Toptransfer des Vizemeisters!

Wlodarczyk nach Schnegg-Flanke mit der Entscheidung

Mit Beginn der Schlussviertelstunde sorgte Sturm dann für klare Verhältnisse. Was für eine Kombination per Umschaltspiel. Gorenc-Stankovič mit dem flachen Pass aus der Tiefe auf Bøving, der links in den gegnerischen 16-er stürmte, quer legte für Offensivverteidiger Schnegg. Und der 24-jährige, frühere LASK-Akteur mit einer Maßflanke mit links auf Szymon Wlodarczyk, der an der 2. Stange per Kopfball zu seinem 1. Heimtor im Sturm-Dress vollendete (78.).

2. Saisontor für den 20-jährigen Polen. 2. BL-Sieg für den SK Sturm (70. Pflichtspiel-Sieg für Trainer Christian Ilzer in Grazer Ära), wieder "zu Null". Der LASK mit der ersten Saison-Niederlage, ließ erneut einiges zu wünschen übrig und ist noch lange nicht in der Vorsaison-Verfassung.

Nächste Woche Linzer Derby, SK Sturm empfängt Austria Klagenfurt

In der 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga geht es für den SK Sturm Graz wieder daheim weiter, wenn am kommenden Samstag Austria Klagenfurt (die Kärntner haben am Mittwoch noch das Nachtragspiel gegen den WAC) in der Merkur Arena gastiert (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker), während ebenfalls am 12. August der LASK im brisanten Stadt-Derby Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz in der Raiffeisen Arena empfängt (Samstag, 19:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

ADMIRAL Bundesliga, 2. Runde

Samstag, 5. August 2023, 19:30 Uhr, Merkur-Arena in Graz-Liebenau, Z: 14.000; SR: Ing. Sebastian Gishamer

SK Puntigamer Sturm Graz - LASK 2:0 (1:0)

SK Puntigamer Sturm Graz (4-4-2): Scherpen - Gazibegovic, Wüthrich, Affengruber, Schnegg -Hierländer (K), Gorenc-Stankovič, Kiteishvili (81. Serrano), T. Horvat (62. Teixeira) - Bøving, Wlodarczyk (90. Fuseini). Trainer: Christian Ilzer.

LASK (4-2-3-1): Lawal - Stojkovic, Ziereis, Andrade, Renner - Ljubic (75. Michorl), Horvath (81. Ljubičić) - Goiginger (58. Flecker), Žulj (K), Pintor (58. Usor) - Koné (46. Mustapha). Trainer: Thomas Sageder.

Torfolge: 1:0 Horvat (27.), 2:0 Wlodarczyk (78., Schnegg).

Gelbe Karten: Kiteishvili (45.+1, Foulspiel), Stojkovic (76., Foulspiel)/ Ljubic (38., Foulspiel), Mustapha (76., Foulspiel)

Spielfilm im Ligaportal-Liveticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und SK Sturm Graz