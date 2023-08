Es war alles angerichtet bei der Premiere in der ADMIRAL Bundesliga für die neue Arena von Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz am Donaupark gegen den TSV Hartberg. Ausverkauft bis auf den Gäste-Sektor, prächtige Stimmung! An einem ansonsten trüben Sommer-Sonntag blinzelte sogar mal die Sonne durch, gab´s zum BL-Debüt in neuer Heimstätte der Gastgeber obendrein "Polizeischutz" - der Wiener Polizist Julian Weinberger als Referee - und ein Spektakel! Auftakt nach Maß und Happyend für die Linzer! Erst das Blitztor durch Koch zum 1:0, dann drehte Hartberg die Partie auf 1:3, ehe das Linzer "Finish Furioso" zum 3:3 folgte.

Manuel Pfeifer (r.) & Co. mit dem TSV-2-Tore-Vorsprung-"Fluch"...schon wieder haben sich die Hartberger am Ende mit einem Remis zu begnügen. Während Paul Mensah und Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz bei der Bundesliga-Premiere im neuen Stadion dank einem furiosen Finish den ersten Punktgewinn wie einen Sieg feierten.

Ein Koch trägt sich als erster im Geschichtsbuch für neues Stadion ein

Passend zur Premiere des neuen Schmuckkastens am Donaupark ließ sich der in 1997 aus Kultverein Voest Linz entstandene, neue FC Blau-Weiß Linz nicht lange bitten und feierte einen Auftakt nach Maß. Diakité brachte Pirkl regelwidrig im eigenen 16-er zu Fall, Tobias Koch verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum frühen 1:0-Führungstor (2.). Der 22-jährige, ehemaligs SK Sturm Graz-Spieler trug sich damit in das Geschichtsbuch ein als erster Torschütze im neuen Stadion der Stahlstädter.

Doch die Gültigkeit des historischen Tores ließ noch zu Warten übrig. TSV-Kapitän Heil & Kollegen protestierten heftig beim Polizisten aus Wien, Referee Julian Weinberger. Es folgte ein VAR-Tor-Check. Lag´s am verfrühten Hereinlaufen von Paul Mensah? Nein! Tobias Koch hatte beim Schuss möglicherweise eine doppelte Berührung des Leders gehabt. Doch alles regelkonform - damit Tor zum 1:0 bestätigt!

Beflügelt vom frühen Führungstor lieferte der Aufsteiger, bei dem überraschend Maranda und Krainz für Rückkehrer Haudum (nur auf der Tribüne) und Kapitän Brandner (Bank) den Vorzug erhielten, eine ordentliche Startphase im neuen Stadion-Ambiente. Simon Pirkl mit dem beherzten Schussball, knapp über die rechte Stange (18.). Mit zunehmender Spieldauer hatten sich die Hartberger vom "Blitztor" erholt und setzten nun ihrerseits Offensiv-Akzente, um die Partie sogar noch vor der Pause zu drehen. Vor einer Woche noch einen 2:0-Rückstand gegen Austria Lustenau hergeschenkt, erwiesen sich die Ost-Steirer nun selbst als Comebacker mit erfolgreicher Aufholjagd.

Nach dem Tor von Dominik Prokop zum 3:1 für den TSV Hartberg eine Viertelstunde vor Spielende wähnten sich die Ost-Steirer wohl schon zu sehr auf der Siegesstraße.

TSV drehte Partie dank Entrup - Providence vergab Elfmeter

Personifiziert durch Maximilian Entrup, der zum TSV-Torschützen vom Dienst mutiert. Im Sommer aus der 3. Liga (TSV Marchfeld) gekommen, erweist sich der 26-jährige Mittelstürmer als Volltreffer. Und erzielte auch einen solchen! Was für ein Ausgleichstor. Aus der Fußball-Feinkostabteilung. Nach einem langen, diagonalen Flugball nahm Entrup das Spielgerät technisch hochwertig an und mit, düpierte Blau-Weiß-Kapitän Fabio Strauss an dessen 29. Geburtstag und wuchtete mit links die Kugel in Hochgeschindigkeit in die Maschen des neuen Stadions (29.).

Die Gäste legten wenig später nach. Bewährt schnelles Umschaltspiel der Hartberger. Maximilian Entrup kam über die linke Seite, bewies diesmal Assist-Qualitäten und bediente Christoph Lang, der cool zum 1:2-Pausenstand vollendete (35.). Wobei die Hartberger sogar noch einen Elfmeter vergaben. Ronivaldo im eigenen Strafraum mit dem Handspiel. Der VAR kontrollierte doch, ehe Julian Weinberger zurecht auf Elfmeter entschied.

Ruben Providence trat an, doch sein flach geschossener Elfmeterball ins rechte Eck wurde zur sicheren "Beute" für Tormann Nicolas Schmid.

Mit 34 Jahren das ersehnte erste Bundesliga-Tor von Ronivaldo, gleich im ersten Heimspiel mit dem FC Blau-Weiß Linz beim Tor-Spektaktel im neuen Stadion.

Doppelpack der Linzer im Finish zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die ohnehin schon abwechslungsreiche Partie zu einer spektakulären. Zunächst stellte Dominik Prokop nach Zuspiel des eingewechselten Urdl auf 3:1 für die Gäste (75.), die sich für die verbleibende Schlussviertelstunde wohl schon zu sehr auf der Siegesstraße wähnte und ein "Déjà-vu" zur Vorwoche erlebte. Wieder gaben die Hartberger einen 2-Tore-Vorsprung aus der Hand.

Was für ein spektakuläres Finish dagegen von den Linzern, die per Doppelschlag durch Ronivaldo (84.) und "Joker" Gölles (86.) noch zum vielumjubelten Ausgleich kamen und somit bei der Stadion-Premiere in der ADMIRAL Bundesliga ihren ersten Punktgewinn feiern.

Was für ein Match! Was für ein Spektakel! Das nach 98 (!) Minuten beendet war und 6 Tore und jede Menge Unterhaltungswert bot!

ADMIRAL Bundesliga, 2. Runde

Sonntag, 6. August 2023, 17 Uhr, Personal Hofmann Stadion Donaupark Linz, Z: 5.600, SR: Julian Weinberger

FC Blau-Weiß Linz - TSV Egger-Glas Hartberg 3:3 (1:2)

FC Blau-Weiß Linz: Schmid - Maranda, F. Strauss (K), Mitrovic - Windhager (46. Gölles, Krainz (81. Brandner), F. Koch, Pirkl - Mensah (69. Feiertag), Ronivaldo, R. Hofer (46. Noß). Trainer: Gerald Scheiblehner

TSV Egger-Glas Hartberg: Sallinger - Heil (K), Komposch, Bowat (81. Steinwender), Pfeifer - C. Lang (73. Urdl), Diakité, Kainz, Prokop - Providence (61. Frieser), Entrup (81. Lemmerer). Trainer: Markus Schopp.

Torfolge: 1:0 T. Koch (Elfer, 2.), 1:1 Entrup (29.), 1:2 C. Lang (35.), 1:3 Prokop (75.), 2:3 Ronivaldo (84.), 3:3 Gölles (86.).

Gelbe Karten: F. Strauss (40.), Krainz (62.), Maranda (71.) / Diakité (2.), Prokop (89.)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at (2) und GEPA-ADMIRAL