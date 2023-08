Beim Nachtragstermin der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Kärntner Derby zwischen dem SK Austria Klagenfurt und dem RZ Pellets WAC. Beide Teams haben einen gelungenen Saisonstart hinter sich und befinden sich qualitativ auf Augenhöhe. Und so sollte es sich auch im Ergebnis widerspiegeln. Klagenfurt hatte zwar mehr Tormöglichkeiten, der WAC bewies aber die nötige Effizienz, am Ende trennen sich die Kärntner Klubs in einem unterhaltsamen Match 2:2.

Nikolas Veratschnig im Duell mit dem Torschützen zum 1:0 Christopher Cvetko

Derbyatmosphäre auf den Rängen und am Spielfeld

Das Kärntner Derby soll es in sich haben, schon vor der Partie verspürte man ein besonderes Flair. Und auf dem grünen Rasen im Klagenfurter Oval ging es gleich hart zur Sache. Keine Minute gespielt, gab es schon die erste Annäherung der Heimmannschaft in Richtung WAC-Tor, Karweina zögerte allerdings zu lange und die Hintermannschaft der Lavanttaler konnte sich formieren.

Die Spieler waren elektrisiert, auf Seiten der Klagenfurter gab es gleich einmal zwei gelbe Karten für Straudi und Gkezos nach Foul und Kritik. Klagenfurt nach gut 13 Spielminuten mit der ersten guten Torchance. Arweiler mit gutem Zuspiel auf Karweina, Bonmann jedoch mit der schnellen Reaktion und der ebenso guten Bereinigung der Situation. Wolfsberg wird erstmals durch einen Standard gefährlich, Leitgeb setzte das Leder aber über das Tor. Auf einen richtigen Sitzer warteten die Fans in der ersten halben Stunde vergeblich, dann wurden die Klagenfurter aber konkreter.

Klagenfurt mit den besseren Torchancen - Cvekto bringt seine Mannen in Führung

Wimmer köpfte eine Cvetko-Flanke nur knapp drüber, prompt darauf Arweiler mit einem Kopfball vom Elferpunkt. Aus einem Fehler im Spielaufbau des WAC konnte Irving kein Kapital schlagen.

Dann war Bonmann aber geschlagen. Tolle Kombination der Austria über die rechte Seite, Straudi mit der Hereingabe auf Karweina, der noch einmal Cvetko querlegte. Der Lokalmatador ließ nicht zweimal bitten und zimmerte das Spielgerät in die Maschen.

Quasi im Gegenzug forderte der WAC doppelt einen Strafstoß. zweimal intervenierte Schiedsrichter Grobelnik intervenierte zurecht nicht. Die Hausherren gingen mit einer Führung in die Pause.

Nach Wiederanpfiff brachten beide Mannschaften spielerisch wenig zustande, entscheidend war aber das in Sachen Zweikampfverhalten und Aggressivität die Heimmannschaft die Oberhand hatte. Der WAC wirkte unsicher, bei einem katastrophalen Rückpass von Veratschnig war Bonmann gerade noch zur Stelle.

WAC dreht die Partie - Wernitznig trifft mit erstem Ballkontakt

Dann plötzlich der Ausgleich, so schnell kann es gehen. Scherzer mit der tollen Freistoßflanke auf den zweiten Pfosten, Zimmermann machte die Kugel noch einmal scharf, Omic stand goldrichtig und erzielte den Ausgleich. Der VAR überprüfte zwar, ahndete aber kein sträfliches Vergehen beim Treffer der Wolfsberger. Beflügelt vom Ausgleich, gewann der WAC an Selbstvertrauen, nach einem langen Ball lief Joker Augustine Boakye plötzlich alleine auf den Kasten zu und schob staubtrocken zur Führung für die Lavanttaler ein.

Ein Joker aus dem Bilderbuch: Christopher Wernitznig kaum am Spielfeld angekommen, zimmert er den Ball in die Maschen. Übrigens ein ganz besonderer Treffer für ihn, spielte er doch acht ganze Jahre beim heutigen Kontrahenten.

Der WAC mit reichlich Portion Effizienz, Klagenfurt ließ sich aber nicht lumpen, vor allem ein Mann nicht. Gerade erst eingewechselt bekam Christopher Wernitznig nach einem Einwurf den Ball und versenkt die Kugel mit sattem Abschluss von der Sechzehnerkante im Netz. Es stand wieder pari und zehn Minuten waren noch zu spielen. Gemicibasi versuchte in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter zu schinden. Daraus wurde allerdings nichts. Das Kärntner-Derby endete 2:2.

ADMIRAL Bundesliga, 2. Runde

SK Austria Klagenfurt - RZ Pellets WAC 2:2 (1:0)

Mittwoch, 9. August, 20:30 Uhr, 28 Black Arena - Klagenfurt, Z.: 7.300, SR Gerhard Grobelnik

SK Austria Klagenfurt (3-5-2): Menzel - Gkezos, Mahrer, Wimmer - Straudi (63. Bonnah), Irving, Benatelli (80. Wernitznig), Cvetko (80. Gemicibasi), Schumacher - Karweina (73. Jaritz), Arweiler. Trainer: Peter Pacult.

WAC (4-1-4-1): Bonmann - Baumgartner, Piesinger (46. Veratschnig), Kennedy, Scherzer - Leitgeb - Ballo, Jasic (46. Omic), Altunashvili (63. Boakye), Rieder (63. Sabitzer)- Zimmermann (89. Röcher). Trainer: Manfred Schmid.

Torfolge: 1:0 Cvetko (37.), 1:1 Omic (65.), 1:2 Boakye (75.), 2:2 Wernitznig (81.)

Gelbe Karten: Straudi (1., Foul), Gkezos (2., Kritik), Cvetko (19., Foul), Schumacher (70., taktisches Foul)

