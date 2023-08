Mit unterschiedlichen Ausgangskonstellationen gingen die WSG Tirol und der LASK in dieses Duell der 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Innsbrucker Tivoli. Die Wattener nach 3 Niederlagen einzig von allen Klubs mit leeren Händen dastehend, dazu 1:7-Tore. Klassischer Fehlstart. Den der LASK noch vermieden hat und nach Remis und Niederlage in Runde 3 den ersehnden ersten Dreier feierte, auf den die Linzer im "Heiligen Land" den nächsten folgen lassen wollten. Doch der Rückenwind aus dem Linzer Derby-Sieg war lange ein laues Lüftchen, ehe nach 0:1-Rückstand ein Joker stach und zumindest ein 1:1-Remis rettete.

Was für eine Fußball-Geschichte schrieb Elias Havel da heute im "Heiligen Land". In seinem 1. Bundesligaspiel traf der 20-jährige mit seiner 1. Ballberührung. Damit erzielte der Joker zugleich das 50. Bundesliga-Tor in der noch jungen Saison 2023/24. Über den 1. Simmeringer SC, First Vienna FC 1894 und Austria Wien fand der Stürmer im Sommer 2018 den Weg in die Akademie des FC Red Bull Salzburg, um diesen Sommer vom FC Liefering zum LASK zu kommen.

WSG Tirol-Startelf-Debütant Taferner mit erstem Warnschuss

Nach dem dürftigen Saisonstart wollten die Wattener nach dem Auswärts-Doppel heute im 2. Heimspiel eine Reaktion zeigen und legten an diesem sommerlichen August-Samstag auch munter los. Lukas Sulzbacher mit der Seitenverlagerung nach rechts raus, ehe im Anschluss der Rechtsflanke nach einem zu kurz abgewehrten Ball der Gäste Matthäus Taferner an den Ball kam. Der Nachschuss des 22-jährigen Klagenfurters und ehemaligen WAC-Spielers wurde bei seinem Startelf-Debüt allerdings von George Bello abgeblockt (4.). Der 21-jährige, 7-fache US-Nationalspieler mit nigerianischen Wurzeln rückte bei seiner BL-Premier im LASK-Dress für den angeschlagenen Linksverteidiger René Renner in die Elf von Cheftrainer Thomas Sageder.

Auf der Gegenseite zog wenig später Moses Usor nach Zuspiel von Sascha Horvath ab - WSG-Keeper Adam Stejskal lenkte die Kugel mit beiden Fäusten über die Querlatte (9.). Dann wieder die Tiroler, begünstigt von einem folgenschwerern Fehlpass von Filip Stojković. Nutznießer Aleksander Buksa, der handlungsschnell und blitzsauber per Lochpass Nik Prelec bediente. Und der 22-jährige Slowene, ausgeliehen von Cagliari Calcio, setzte sich gekonnt gegen Andrade durch und ließ allein vor Tobias Lawal dem LASK-Keeper keine Abwehrchance (15.).

Die Silberberger-Schützlinge wollten nachlegen, doch nach einem Taferner-Cornerball scheiterte der wiedergenesene WSG-Kapitän Felix Bacher per Kopfball am reaktionsschnellen Tobias Lawal (18.). Der dann sah wie auf der Gegenseite Ibrahim Mustapha an der 2. Stange den Ball eher suboptimal traf - knapp vorbei (20.).

Lawal verhinderte höheren Rückstand

Die Linzer zwar mit mehr Ballbesitz, doch die besseren Torchancen besaßen die Tiroler. Innenverteidiger Felix Bacher tauchte wieder mal im gegnerischen 16-er auf und verlängerte per Kopfball auf Aleksander Buksa, der ebenfalls per Kopfball abschloss - Keeper Lawal hatte das Spielgerät erst im Nachfassen (33.). Nach 7 Gegentoren in 3 Spielen standen die Wattener diesmal defensiv kompakter, auch die Rückkehr von Felix Bacher sorgte für mehr Stabilität. Verdiente Halbzeitführung.

Der LASK auch nach Wiederbeginn noch nicht mit seinem "Linzer Derby-Gesicht", hatte Torhüter Tobias Lawal sogleich wieder zu tun. Im Anschluss an einen Corernball bekommen es die Linzer nicht wegverteidigt, sodass Nik Prelec aus kurzer Distanz noch zum Abschluss kam - Endstation Lawal (48.). Der dann auch beim 20-Meter-Schussball von Cem Üstündag auf dem Posten war (53.). Auf der Gegenseite auch sein Pendant Stejskal stellungssicher beim Kopfball von Sascha Horvath (57.). Die Athletiker ansonsten offensiv bis dato harmlos.

Erstes Tor in der neuen Saison für Nik Prelec, der 7. BL-Treffer im 17. Einsatz für die WSG Tirol. Doch sein Führungstreffer reichte nicht zum 1. Saisonsieg der Wattener.

Joker Havel stach nach wenigen Sekunden gegen Ex-Mitspieler

Doch dann: Veni, vedi, vici! Er kam, sah und traf. Was für eine Geschichte! Elias Havel, 20-jähriger Sommerneuzugang vom FC Red Bull Salzburg bzw. FC Liefering, war mit seiner ersten Ballberührung sogleich erfolgreich, profitierte dabei vom völlig verunglückten Rückpass von Felix Bacher, um dann kaltschnäuzig den Ball allein vor seinem ehemaligen Mannschaftskollegen des FC Liefering - Adam Stejskal - in die Maschen zu hämmern. 1. Minute in der Bundesliga im LASK-Dress und gleich ein Tor für Elias Havel - zugleich der 50. Treffer in dieser noch jungen BL-Saison 2023/24.

Und Havel hatte nicht genug. Nach einem Eckball kam das Spielgerät über den "2. Bildungsweg" zum Joker, der aus Nahdistanz vollendete, allerdings klar im Abseits stand (73.). Doch jetzt drehten die Sageder-Schützlinge auf, legten wieder mal "hinten heraus" zu und wollten den ersten Auswärtssieg. Mustapha dynamisch über rechts, im 16-er, wurde gerade noch abgeblockt aus spitzem Winkel (83.).

Wattener wankten, noch fielen nicht

Die Schlussphase mutierte dann zum Krimi. Spannung pur. Die Wattener wankten, der LASK druckvoll. Wollte den Lucky-Punch. Abwehrchef Philipp Ziereis hielt es hinten nicht mehr. Nach einem Freistoßball kam der 30-jährige Deutsche zum Kopfball, der starke Stejskal parierte (88.). Nachschuss des eingewechselten Thomas Goiginger - Außennetz.

Dann Linksflanke von Linksverteidiger Bello auf Robert Žulj, dessen Direktabnahme aus spitzem Winkel an der hinteren Stange gerade noch von Kofi Schulz abgeblockt wurde (90.). Die WSG zitterte ihren ersten Punktgewinn der neuen Saison ins Ziel. Der LASK zugleich mit dem ersten Auswärts-Zähler.

Zwei "englische Wochen" für LASK

Am Donnerstag geht es für den LASK im Europa League-Playoff daheim im Hinspiel gegen den bosnischen Klub HŠK Zrinjski Mostar ran, ehe am Sonntag in der Liga Austria Wien in Runde 4 in der Raiffeisen Arena gastiert (17 Uhr). Die WSG Tirol reist nach Wien-Hütteldorf zum SK Rapid (ebenfalls Sonntag, 17 Uhr).

Schlusspfiff im Tivoli - wir teilen uns die Punkte mit der WSG Tirol⚽️ pic.twitter.com/ktpEROZj8F — LASK (@LASK_Official) August 19, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 4. Runde

Samstag, 19. August 2023, 17 Uhr, Tivoli Innsbruck, Z: , SR: Ing. Gerhard Grobelnik

WSG Tirol vs. LASK 1:1 (1:0)

WSG Tirol (4-4-2): Stejskal - Ranacher, Bacher (K, 82. Stumberger), D. Gugganig, Schulz - Sulzbacher, Üstündag (67. Naschberger), Taferner (69. Ogrinec), Kronberger (69. Ertlthaler) - Prelec, Buksa (82. Forst). Trainer: Thomas Silberberger.

LASK (4-2-3-1): Lawal - Stojković (58. Luckeneder), Ziereis, Andrade, Bello - Horvath, Michorl (70. Jovicic) - Usor (58. Flecker), R. Žulj, (K), Mustapha (85. Goiginger) - Ljubičić (69. Havel). Trainer: Thomas Sageder.

Torfolge: 1:0 Prelec (15., Buksa), 1:1 Havel (70.).

Gelbe Karten: D. Gugganig (86.) / Horvath (45.+3),

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL