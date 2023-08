5 Zähler konnten die Kärntner in den ersten 3 Runden erspielen, dementsprechend wollte Austria Klagenfurt in der Admiral Bundesliga nachsetzen. Mit dem SCR Altach gastierte am Samstagabend ein gern gesehener Gegner am Wörthersee. Die Vorarlberger waren nach dem ersten Ligasieg unter Joachim Standfest in der Vorwoche jedoch "heiß" auf mehr.

Lukas Fadinger (l.) "stiebitzte" mit dem SCR Altach in Klagenfurt Christopher Cvetko und den Kärntner Violetten am Ende doch noch einen Zähler nach 0:1-Rückstand.

Verhaltener Beginn, überschaubares Niveau und wenige Highlights

Beide Mannschaften gingen die Partie dann sehr vorsichtig an – keiner wollte dem Anderen ins offene Messer laufen. Die Hausherren hatten zwar mehr Spielanteile, die Fans im Wörthersee-Stadion mussten aber lange auf gute Möglichkeiten warten. Auch nach gut 20 Minuten hatte die Partie immer noch den Status „Verhalten“ – daran änderte auch ein toller Abschluss von Arweiler nichts, welchen Stojanovic mit einem tollen Reflex klären konnte.

Von den Vorarlbergern in der Offensive sehr wenig zu sehen im ersten Durchgang. Die beste Möglichkeit resultierte aus der 34. Minute – Keeper Menzel mit dem Fehler und Straudi musste zwei Mal gegen Lukacevic klären.

Klagenfurt wird für die Geduld belohnt und geht kurz nach Wiederanpfiff in Führung

Eine schwache Bundesligapartie ging dann auch torlos in die Kabinen. Es war in der Tat eine sehr zähe Angelegenheit – die zweiten 45 Minuten konnten nur besser werden und das taten sie auch. Die Geduld der Austria machte sich bezahlt, denn in der 52. Minute gingen die Kärntner in Führung. Nach einer Flanke von Straudi setzte Irving nach und Karweina drückte den Ball zum 1:0 über die Linie.

Der Treffer beflügelte beide Teams. Klagenfurt spielte auf den zweiten Treffer und auch Altach musste jetzt mehr für das Spiel machen. Nach gut einer Stunde wurden die Vorarlberger dann auch deutlich offensiver, wenngleich kaum Torchancen erspielt werden konnten. In der 69. Minute traf Nuhiu per Kopf zum 1:1 Ausgleich – der Treffer wurde aber richtigerweise wegen Abseits aberkannt. Nur wenige Minuten später das gleiche Bild. Erneut verwertet Nuhiu eine Flanke zum Torerfolg – diesmal aber wurde der Treffer wegen eines Offensivfouls nicht anerkannt. Auch Schiedsrichter Daniel Pfister hatte dann immer wieder Arbeit. Die Partie wurde zunehmend ruppiger.

Heiße Schlussphase und der Ausgleich von Altach

In der Schlussphase wirkten die Hausherren müde - Altach warf noch einmal alles nach vorne und wurde tatsächlich noch belohnt. In der 84. Minute war der eingewechselte Balotelli nach einer Ecke zur Stelle und traf zum 1:1 Ausgleich und bei diesem Ergebnis blieb es schlussendlich auch. Austria Klagenfurt bleibt damit noch ungeschlagen in der Meisterschaft.

SK Austria Klagenfurt – SCR Altach 1:1 (0:0)

Samstag, 19.08.2023 (19:30 Uhr), Wörthersee-Arena (Klagenfurt), Z: 4.600, SR: Daniel Pfister

Torfolge: 1:0 Karweina (52.), 1:1 Baloetelli (84.)

Gelbe Karten: Lukacevic (54.), Benatelli (63.), Nuhiu (70.), Jäger (74.), Trainer Joachim Standfest (88.)

SK Austria Klagenfurt: Menzel; Gezos, Mahrer, Wimmer; Straudi (Wernitznig, 80.), Benatelli (Gemicibasi, 66.), Cvetko, Schumacher; Irving; Karweina (Jaritz, 80.), Arweiler (Djoric, 91.). Trainer: Peter Pacult.

SCR Altach: Stojanovic; Koller, Gugganig (Balotelli, 60.), Reiner; Lukacevic, Bähre, Jäger, Gebauer; Fadinger (Abdijanovic, 59.); Nuhiu, Bischof (Jurcec, 46.). Trainer: Joachim Standfest.

