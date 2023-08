Nach 3 Niederlagen und einem Remis in der Vorsaison in den Vorarlberg-Duellen gegen Austria Lustenau saß der Stachel beim SCR Altach tief. Um die Vorherrschaft im Ländle drehten die Rheindörfler diesmal den Spieß um und landeten einen überraschend klaren 3:0-Auswärtssieg in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24. Wodurch die Altacher nunmehr bei 7 Zählern (alle aus den jüngsten 3 Partien) stehen, während die Lustenauer bei nur 2 Punkten weiter auf den ersten Dreier warten. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Stefano Surdanovic und Austria Lustenau gingen gegenüber den Vorsaison-Erfolgen diesmal gegen den SCR Altach, re. mit Mike Bähre, leer aus.

„Dann bist du 2:0 hinten und weißt nicht, warum"

Markus Mader (Cheftrainer SC Austria Lustenau): „Es war ein sehr unglücklicher Spielverlauf. Wir starten mit 0:1 durch ein unglückliches Eigentor. Dann haben wir das Spiel im Griff und bekommen mit der zweiten Standardsituation, ein wunderbar geschossener Freistoß, wo die Altacher schneller waren im Nachschuss, das 2:0.

Dann bist du 2:0 hinten und weißt nicht, warum. Dann geht mir durch den Kopf, dass die Aufstellung die falsche war, dass zu viele defensive Spieler in der Startaufstellung standen. Das ist ganz klar meine Schuld, da übernehme ich die Verantwortung. Dadurch hatten wir viel Ballbesitz und sind aber nicht nach vorne gekommen.“

„Es ist sehr bitter - ich fühle mich richtig scheiße"

Domenik Schierl (Torhüter SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Es war die erste Aktion, dieser Corner. Wenn man so startet, mit einem individuellen Fehler von mir, ist es natürlich schwer. Wir sind eine junge Mannschaft, das nehme ich ganz klar auf mich. Wir haben dann gut ins Spiel gefunden, sind gut reingekommen und dann bekommen wir wieder durch einen Freistoß das 2:0. Es war eine richtig bittere 1. Halbzeit.“



…die Derbyniederlage: „Es ist sehr bitter. Ich fühle mich richtig scheiße. Man sieht, die Fans feiern uns trotzdem und es kommt noch ein zweites Derby."

...den schlechten Saisonstart: „Ich bin noch überzeugt, dass wir eine gute Saison spielen werden und nicht absteigen. Wir wissen, wo wir uns einordnen müssen, nämlich im Abstiegskampf. Es war letztes Jahr auch so, da haben wir es Gott sei Dank frühzeitig geschafft. Wir haben noch genug Spiele vor uns und ich bin überzeugt, dass wir das in den nächsten Spielen wieder auf die Reihe bekommen.“

„Die Aggressivität hat gefehlt"

Lukas Fridrikas (Torjäger SC Austria Lustenau) über...

...was seiner Mannschaft beim Derby gefehlt hat: „Die Aggressivität hat gefehlt. Normalerweise spielen wir frech nach vorne, gehen drauf. Heute waren wir zurückhaltend. Wir müssen auch ganz klar sagen, dass wir offensiv harmlos sind. Wir haben in der 1. Halbzeit ein, zwei Kontermöglichkeiten, aber sonst kommt da nicht viel. Wir haben kaum Tore geschossen in dieser Saison und das müssen wir unbedingt verbessern.“



…seine frühe Einwechslung: „Es war nicht geplant, dass ich in der 1. Halbzeit komme. Ich habe auch erst 3 Tage mit der Mannschaft trainiert. Ich wollte reinkommen, der Mannschaft helfen. Das hat leider nicht geklappt.“

Innenverteidiger Lukas Gugganig und der SCR Altach ließen hinten nichts anbrennen, wobei Yadaly Diaby kurz vor der Halbzeitpause die Mega-Möglichkeit zum Anschlusstreffer ausließ.

„Da sind wir auf einem richtig guten Weg"

Joachim Standfest (Cheftrainer CASHPOINT SCR Altach) über...

…das Spiel: „Ein überragender Spielstart mit dem 1:0, das gibt natürlich Selbstvertrauen. Wir waren kompakt, haben immer wieder Nadelstiche gesetzt. Das macht einfach Spaß, wie die Mannschaft Gas gibt, sich aufopfert und nach dem 2:0 und 3:0 immer weiter nach vorne spielt. Da sind wir auf einem richtig guten Weg.“



…Gustavo Santos Costa: „Ich bin glücklich, dass er bei uns ist. Er macht Spaß, weil er nicht nur ein überragender Fußballer ist, sondern ein super Kerl, der auch für das Mannschaftsgefüge großartig ist, weil er ein richtiger Brasilianer ist, der Lebensfreude ausstrahlt. Ich denke, er hat ab der 60. Minute keine Kraft mehr gehabt, ist aber ein Mentalitätsspieler, der sich noch 20 Minuten quält.“



Paul-Friedrich Koller (3:0-Torschütze CASHPOINT SCR Altach): „Mein erstes Ländle-Derby und ich glaube, dass wir das richtig gut bestritten haben. Es war eine Kampfpartie, wo sich die bessere Mannschaft durchgesetzt hat. Wenn man sich die Atmosphäre anhört, ist es fast ein Heimspiel für uns, daher extrem geil, das Ganze mit einem Sieg zu beenden.“



Christian Gebauer (2:0-Torschütze CASHPOINT SCR Altach): „Wir waren von Anfang an da. Natürlich hat uns das erste Tor in die Karten gespielt. Danach haben wir weiter frech nach vorne gespielt. Es war eine richtig geile Leistung von uns.“

„Wir suchen noch etwas auf der Sechs"

Roland Kirchler (Sportdirektor CASHPOINT SCR Altach) über...

…Rückkehrer Christian Gebauer und sein Tor: „Dem Gebi tut es richtig gut, weil er eine super Vorbereitung gespielt hat. Dann waren zwei, drei Spiele dabei, wo er selbst fast an sich gezweifelt hätte, obwohl er ein großes Selbstvertrauen hat. So ein Tor tut ihm jetzt gut, denn für jeden Spieler ist es wichtig, dass man den Ball mal ins gegnerische Tor trifft.“



…mögliche Neuzugänge in der verbleibenden Transferzeit: „Wir suchen noch etwas auf der Sechs. Wir hatten einen Spieler, der hat uns jetzt leider abgesagt. Wir haben einen zweiten Spieler an der Angel und wir werden sehen, ob das machbar ist. Wir haben heuer schon sehr viel eingekauft und der Verein hat schon sehr viel Geld investiert. Ich hoffe, ich bekomme noch ein paar Euro, um das verwirklichen zu können.“

„Ein Team, das schläft und nicht auf 2. Ball geht nach Freistoß"

Alfred Tatar (Sky Experte): „Es war von Beginn weg das Rückzugsgefecht spürbar und nicht die Aggressivität nach vorne. Altach hat die Situation für sich genutzt. Allerdings auch in Führung gegangen mit einem kapitalen Eigentor und das 2:0 war noch ärger, ein Team, das schläft und nicht auf den zweiten Ball geht nach einem Freistoß. Die beiden Treffer waren für Lustenau natürlich ein Schlag in die Magengrube und davon hat man sich nicht mehr erholt.“



Marko Stanković (Sky Experte) über den SC Austria Lustenau: „Die anderen 11 Vereine in der Liga leisten gute Arbeit. Man kann nicht sagen, schauen wir mal, was noch kommt von Clermont Foot. Ich bin der Meinung, es wird zu gemütlich angegangen. Das zweite Jahr ist immer gefährlich. Wenn man von Beginn an den Hausaufgaben nachrennt, dann kommen solche Sachen heraus. Es wird sehr schwer.“

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

Samstag, 26.08.2023, 19:30 Uhr, Reichshofstadion Lustenau, Z: 4.500; SR: Christian-Petru Ciochirca.

SC Austria Lustenau - SCR Cashpoint Altach 0:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 ET Schierl (2.), 0:2 Gebauer (25.), 0:3 Koller (57.)

