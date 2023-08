Zum Auftakt seines 7-tägigen "Kärnten-Doppels" (nächsten Samstag beim WAC, 17 Uhr) empfing der TSV Egger Glas Hartberg in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga den bisher noch unbesiegten SK Austria Klagenfurt, der bis dato 1 Zähler mehr auf dem Konto hatte und seit seinem BL-Aufstieg in 2021 alle 4 Duelle gegen die Ost-Steirer gewann (4:3, 2:0, 3:2, 1:0). Die Blau-Weißen wollten diesen "Klagenfurt-Komplex" unbedingt beenden. Doch der bleibt erhalten...wieder siegten die Kärntner Violetten - sogar mit 3:0 - und bescherten Peter Pacult zum 250. Jubiläum als BL-Trainer den 2. Auswärtssieg in dieser BL-Saison.

Mit seinem heutigen 250. Einsatz als Trainer in der ADMIRAL BL stieg Peter Pacult unter die Top-Ten in diesem Ranking auf. Mit TSV-Kapitän Jürgen Heil feierte in der Profertil Arena an diesem letzten August-Sonntag auch ein Spieler das 250. Mal. Grund zur Freude und zum Jubeln hatte das Hartberger Urgestein allerdings nicht.

Klagenfurt kontert eiskalt zum 3:0-Sieg!

Beide Teams traten mit großem Ehrgeiz an, um sich wichtige Punkte zu sichern. In einer Partie, die von Spannung und Wendungen geprägt war, setzte sich letztendlich die Klagenfurter Austria durch eiskalten Konterfußball mit einem beeindruckenden 3:0-Sieg gegen die tapfer kämpfenden Gastgeber durch, die damit in ihrem 8-tägigen Heimspiel-Doppel die zweite Niederlage kassierte nach dem 1:5 am vergangenen Sonntag gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Gesamtscore = 1:8. Nach 3 Runden zum Auftakt ohne Niederlage (1S, 2U) folgten nun die ersten Dämpfer für die Schopp-Schützlinge.

Austria Klagenfurt setzte von Beginn an auf eine solide Defensivstruktur und lauerte geduldig auf Chancen. Schon schnell überraschten die Gäste die Hartberger mit einem zügigen Angriff. Doch auch die Hausherren zeigten sich keineswegs ungefährlich und setzten Klagenfurt in den ersten Minuten unter Druck. In einer offenen Anfangsphase waren die Torchancen auf beiden Seiten vorhanden, jedoch mangelte es an Präzision im Abschluss.

Die Klagenfurter Austria zeigte dann schließlich Effizienz in Person vom seit Wochen konstant stark performenden Andy Irving. In der 45. Minute der 1. Halbzeit gelang ihm der Führungstreffer. Kosmas Gkezos eroberte die Kugel in der gegnerischen Hälfte und bediente den 23-jährigen Schotten, der aus zentraler Position und 15 Metern Entfernung abzog - ein Treffer, der die Heim-Abwehr völlig überraschte und die Kärntner Violettten mit 1:0 in Führung brachte.

In seiner 250. Pflichtpartie für den TSV Hartberg kam Kapitän Jürgen Heil nicht zum Jubiläums-Jubel.

Kontertaktik und solide Abwehrarbeit

Die Klagenfurter Austria setzte ihre taktische Ausrichtung fort und vertraute weiter auf eine kompakte Defensive. Hartberg dominierte zwar den Ballbesitz und führte mehr Zweikämpfe, doch die Gäste standen sicher und verteidigten geschickt. Das Pacult-Team agierte weiterhin mit bedachten Konterangriffen und nutzte in der 62. Minute eine solche Gelegenheit, um den Vorsprung auszubauen. Sinan Karweina zog von links ins Zentrum und platzierte den Ball im Tor zum 2:0.

Die Heimmannschaft versuchte, sich zurückzukämpfen, konnte aber gegen die weiter gut organisierte Abwehr der Waidmannsdorfer kaum Lücken finden. In der Schlussphase setzte Klagenfurt einen beeindruckenden Schlusspunkt. In der 90. Minute wurde ein blitzschneller Konter über mehrere Stationen erfolgreich abgeschlossen. Der Deutsche Sinan Karweina vollendete die eiskalte Kombination zum 3:0-Endstand und seinem Doppelpack in der Profertil Arena.

Fazit: Austria Klagenfurt präsentierte sich als Meister der Effizienz und nutzte die Konterchancen eiskalt aus, während der TSV Hartberg trotz bemerkenswerter Anstrengungen Probleme hatte, die gut organisierte Gäste-Abwehr zu überwinden. Mit einem überzeugenden 3:0-Sieg bewiesen Kapitän Mahrer & Co. einmal mehr, dass sie weiter zu den Überraschungsteams der Saison gehören und mit ihrer disziplinierten Spielweise auch etablierten Teams Paroli bieten können.

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

Sonntag, 27.08.2023, 17 Uhr Profertil-Arena Hartberg, Z: 1.900; SR: Alan Kijas/NÖ

TSV Egger-Glas Hartberg - SK Austria Klagenfurt 0:3 (0:1)

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K, 87. Lemmerer), Komposch, Bowat (87. Steinwender), Pfeifer - Diakité - Frieser (64. Urdl), C. Lang (68. Fillafer), Sangaré (68. T. Kainz) Prokop - Entrup. Trainer: Markus Schopp.

SK Austria Klagenfurt (3-5-2): Menzel - Gkezos, Mahrer (K), N. Wimmer - Straudi (86. Bonnah), Irving (65. Gemicibasi) Benatelli, Cvetko, Schumacher - Arweiler (65. Jaritz), Karweina. Trainer: Peter Pacult.

Torfolge: 0:1 Irving (44., Gkezos), 0:2 Karweina (62.), 0:3 Karweina (90.+6.)

Gelbe Karten: Heil (28., Unsportlichkeit), Diakité (63.) / Karweina (28., Unsportlichkeit), Gemicibasi (80.).

Fotocredit: RiPu-Sportfotos und GEPA-ADMIRAL