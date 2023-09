Vor dem Gipfeltreffen zwischen SK Sturm Graz vs. FC Red Bull Salzburg (19:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) fand am Samstag das erste Top-Spiel in der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga statt. Trafen in der 28Black Arena der Tabellenvierte SK Austria Klagenfurt und der um einen Punkt besser postierte Dritte LASK aufeinander. Die Kärntner bis dato noch unbesiegt in dieser Saison, doch seit dem BL-Aufstieg in 2021 gegen die Linzer noch auf einen Dreier wartend (3U, 3N). Was auch nach dem 7. Duell Bestand hat. Wobei der LASK bei seinem 1. BL-Auswärtssieg in dieser Saison den Grundstein mit 3 Toren in 8 Minuten vor der Pause legte.

Erzielte sein BL-Premierentor für den LASK im Juli 2022 gegen Austria Klagenfurt und nun auch sein 1. Tor in der Saison 2023/24 gegen die Kärntner Violetten: Marin Ljubičić (li.), hier gegen Nicolas Wimmer. Bereits der 4. Treffer für den 21-jährigen Kroaten gegen das Pacult-Team - im vergangenen Oktober in Klagenfurt schnürte die Nr. 9 der Linzer beim 3:1-Sieg sogar einen Doppelpack. Ein 3:1 für die Linzer ist mittlerweile nahezu bereits das Standard-Resultat in den Duellen mit der Austria.

LASK mit 3 Startelf-Premieren-Torschützen

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder veränderte seine Anfangsformation im Vergleich zur letzten Runde auf drei Positionen. Unter den neuen Gesichtern war auch Sommer-Neuzugang Elias Havel, der sein Startelf-Debüt feiern konnte. Die Begegnung nahm gleich zu Beginn Fahrt auf, als die Hausherren in der 6. Spielminute eine Annäherung ans Tor der Linzer wagten. Doch der Schuss von Andrew Irving verfehlte sein Ziel.

Die erste Gelegenheit für die Athletiker hatte George Bello, der mit einem Distanzschuss an Keeper Phillip Menzel scheiterte. Danach folgten zahlreiche Zweikämpfe und viele hohe Bälle, Chancen waren bis zur 30. Spielminute Mangelware. Doch dann ging es Schlag auf Schlag.

Nach halber Spielstunde zogen Zulj & Co. zum Zwischenspurt an - samt Tor-Triplepack

In der 36. Spielminute stieß Sascha Horvath zielstrebig bis an die gegnerische Grundlinie vor, legte das Spielgerät quer zu Marin Ljubicic, der den Ball am Fünfmeterraum dann im Tor versenkte und so die Führung erzielte. Nur 4 Minuten später spielte Kapitän Robert Zulj einen wunderschönen Pass in die Tiefe auf Florian Flecker, der das 2:0 markierte. Für beide Torschützen die jeweilsen ersten Treffer in dern neuen BL-Saison.

Damit nicht genug, enteilte weitere 4 Minuten später Elias Havel seinen Gegenspielern und traf flach zum 3:0. Binnen 8 Minuten schossen sich die Linzer zu einer komfortablen Halbzeitführung. Der Korrektheit halber: Elias Havel erzielte zwar bereits sein 2. Saisontor, doch das erste als Startelf-Spieler.

Klagenfurter Anschlusstreffer reichte nicht für mehr

Zu Beginn der 2. Hälfte machte der LASK da weiter, wo der Vorsaison-Dritte aufhörte. Zwei Chancen der Athletiker konnten jedoch nicht erfolgreich abgeschlossen werden. In der 53. Spielminute kam dann der SK Austria Klagenfurt, bei dem Cheftrainer Peter Pacult mit dem Seitenwechsel einen 3-fach-Tausch vornahm, zu seiner ersten Möglichkeit in Halbzeit 2. Christopher Cvetko nahm einen Ball auf Höhe des Elfmeterpunktes direkt, doch LASK-Keeper Tobias Lawal hielt glänzend. 3 Minuten später war der Linzer Schlussmann jedoch chancenlos, als Solomon Bonnah den Anschlusstreffer erzielte.

Nach 64 Spielminuten kamen dann frische Kräfte ins Spiel der Schwarz-Weißen: Sanoussy Ba, Thomas Goiginger und Moussa Kone ersetzten George Bello, Elias Havel und Marin Ljubicic. Moussa Kone war es dann auch gleich 5 Minuten später, der sich vom Strafraum ein Herz fasste, mit seinem Abschluss aber das Tor verfehlte.

Danach wurden die Hausherren wieder aktiver. In der 74. Spielminute versuchte es der eingewechselte Aaron Schwarz aus der Distanz, sein Ball touchierte das Außennetz. Weitere Chancen der Klagenfurter sorgten jedoch für wenig Gefahr.

LASK mit Erfolgserlebnis in Highlight-Match gegen FC Liverpool

5 Minuten vor Schluss wechselte der LASK erneut: Für Sascha Horvath betrat Maksym Talovierov das Spielfeld. Und auch Robert Zulj verließ noch das Feld für Ivan Ljubic. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr und so nimmt der LASK drei Punkte mit nach Linz und feierte auch dank Effizienz eine gelungene Generalprobe für das "Jahres-Highlight", dem bevorstehenden Heimspiel in der Europa League-Gruppenphase gegen den Premier League-Renommierklub FC Liverpool (Donnerstag, 18:45 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Erster Auswärtssieg für die Sageder-Schützlinge in dieser BL-Saison, dritter Dreier in Folge in der Liga und die Oberösterreicher nunmehr seit 5 BL-Partien unbesiegt (4S, 1U). Die Linzer im Flow.

„Mit 3 Toren in 1. Hälfte haben wir uns gute Ausgangsposition geschaffen"

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Mit den 3 Toren in der 1. Hälfte haben wir uns eine gute Ausgangsposition geschaffen. In den zweiten 45 Minuten hat es uns der Gegner richtig schwer gemacht und ist wieder gut ins Spiel gekommen. Alles in allem haben wir aber gegen einen guten Gegner verdient gewonnen.“

Auswärtssieg! 👏 Wir nehmen die 3️⃣ Punkte mit nach Linz!

ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde

Samstag, 16.09.2023, 17 Uhr, 28Black Arena Klagenfurt, Z: 3.829; SR: Sebastian Gishamer

SK Austria Klagenfurt - LASK 1:3 (0:3)

SK Austria Klagenfurt (3-5-2): Menzel - Gkezos (58. Djoric), Mahrer (K), N. Wimmer - Straudi (46. Bonnah), Irving (46. Gemicibasi), Benatelli, Cvetko, Schumacher - Arweiler (46. Jaritz), Karweina (66. Schwarz). Trainer: Peter Pacult.

LASK (3-4-3): Lawal - Ziereis, Andrade, Luckeneder - Flecker, Jovičić, Horvath (86. Talovierov), Bello (65. Ba) - Ljubičić (65. Kone), Žulj (K, 90.+1 Ljubic), Havel (65. Goiginger). Trainer: Thomas Sageder.

Torfolge: 0:1 Ljubičić (36., Horvath), 0:2 Flecker (41., Žulj), 0:3 Havel (44.), 1:3 Bonnah (56., Karweina),

Gelbe Karten: Benatelli (27.) / Bello (10.), Havel (31.), Horvath (43.), Ljubic (90.+4).

SPIELFILM im Ligaportal-Liveticker

