Salzburg mit dem Turnaround nach Wiederbeginn, Hartberg mit Comeback-Qualitäten

Die zweite Halbzeit begann mit einem intensiven Schlagabtausch zwischen beiden Teams. Salzburg drückte auf das 2:1, das auch in der 49. Minute gelang: Leandro Morgalla flankte von halbrechts, Keeper Sallinger klärte schlecht, und Oscar Gloukh hämmerte die Kugel aus kurzer Distanz unter die Querlatte - 2:1 für die Hausherren.

Die Roten Bullen erhöhten den Druck und hatten in der 52. Minute eine dicke Chance, als Karim Konaté nach einem gegnerischen Ballverlust in der Hartberger Hälfte in den Strafraum eindrang, den Ball jedoch über das Tor schoss. Das Spielgeschehen wurde nun von den Hausherren dominiert, die beinahe im Minutentakt zu weiteren Torchancen kamen.

In der 56. Minute dann aber das 2:2 entgegen dem Spielverlauf: Christoph Lang mit dem Cornerball von rechts und Ousmane Diakité erzielte per Kopfball den Ausgleich. Später wurde der Treffer als Eigentor von Leandro Morgalla gewertet, der noch entscheidend am Ball war. Damit war alles angerichtet für eine packende Schlussphase.

Spannung bis zum Schluss - RBS mit dem "Lucky Punch"

Der Spielstand blieb hernach basierend auf fehlender Durchschlagskraft im Angriffsdrittel bis zur 89. Minute unverändert, doch dann schlug der Serienmeister nochmals zu: Dorgeles Nene, der schon Sekundenbruchteile vor dem Treffer eine Großchance liegen ließ, traf nach einer Flanke von links per Kopfball ins Gäste-Gehäuse, nachdem er sich am langen Pfosten im Luftduell gegen Christoph Lang behauptet hatte - 3:2.

Ein "Lucky Punch", der die Heimischen weiterhin am Tabellenthron verweilen lässt und Salzburg sogleich eine gelungene Generalprobe für die CL-"Herkulesaufgabe" am Mittwoch in San Sebastian ermöglicht.