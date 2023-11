2:0 pro Sturm! Nachdem die letzte länderspielbedingte Liga-Pause 2023 ad acta gelegt wurde, stand unter dem Deckmantel der 15. Runde in der ADMIRAL Bundesliga das gegensätzliche Duell der um den Tabellenthron buhlenden Eurofighter aus Liebenau, SK Sturm Graz , gegen den noch sieg- und nun auch "vaterlosen" SC Austria Lustenau auf der Agenda. Nach wettbewerbsübergreifend drei "Leermeldungen" jüngst wieder drei Punkte für die "Blackies" beim 3:0 in Klagenfurt, während der Vorarlberger Tabellen-Nachzügler überhaupt erst dreimal in Remis-Form anzuschreiben vermochte... Und auch diesmal mit "leeren Händen" dastand:pro Sturm!

Sorgte mit seinem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung zugunsten des SK Sturm Graz: Antreiber Alexander Prass, der seinen dritten BL-Saisontreffer erzielte.

Offener Schlagabtausch in Akt eins - keine Hochkaräter auf beiden Seiten

Bei den "Blackies" kam Luka Maric zu seinem Debüt in der ADMIRAL Bundesliga und ersetzte den krankheitsbedingt fehlenden, etatmäßigen Stammtorhüter Kjell Scherpen. Obendrein fehlte Abwehr-Dirigent Gregory Wüthrich angeschlagen. Sportlich gesehen krampfte es insbesondere in den Abschlüssen auf beiden Seiten: Schierl entschärfte einen Sarkaria-Freistoß-Flankenball,Wlodarczyk vermochte kurz darauf im Gestocher aus kurzer Distanz nicht einzuschieben (10.).

Gegenüber präsentierten sich die Vorarlberger aber durchaus couragiert und mutig, klopften immer mal wieder an, wie durch Torben Rhein aus der Distanz, der an der Faustabwehr von Maric scheiterte (15.). Wiederum auf der Gegenseite prüfte Horvat Schlussmann Schierl im kurzen Eck mit einem strammen Direktversuch von halbrechts (21.).

Lustenau verkaufte sich auch mit Fortdauer von Halbzeit eins überaus teuer, legte eine gewisse Grundaggressivität an den Tag, welche den "Blackies" das Leben wahrlich schwer machte - Hochkaräter waren demzufolge rar gesät. Ein Prass-Freistoß in Minute 36 schon das Highlight in einer chancenarmen ersten Halbzeit - Schierl im kurzen Eck allerdings am Posten. Gegenüber prüfte Diaby neuerdings den Debütanten, jedoch nicht zielführend (41.). Sturms Sarkaria versuchte dann nochmals Schierl von der Mittellinie zu überraschen (44.) - ebenfalls erfolglos. 0:0 zur Pause.

SK Sturm mit furiosem Start in Halbzeit zwei - Lustenau dezimiert

Zum Start in die zweite Hälfte machte Sturm ordentlich Dampf und legte sich mächtig ins Zeug: Sarkaria wurde von Hierländer bedient und scheiterte im Eins-gegen-Eins an Schierl (47.). Beim darauffolgenden Eckball stand Tomi Horvat am 16er-Rand goldrichtig und bugsierte die Kugel platziert ins rechte untere Eck - was ein Lauf des slowenischen, technischen beschlagenen Unruheherdes - 1:0 (48.).

Dann kam es für die Gäste knüppeldick: Diallo, bereits verwarnt, fuhr gegen Hierländer den Arm aus und sah folgerichtig den zweiten gelben Karton (53.) - damit wurde die Aufgabe für den fortan in Unterzahl agierenden Tabellenletzten nahezu unlösbar.

Hernach hatten die Steirer die Zügel fest in der eigenen Hand, fanden weitere Möglichkeiten vor: Wlodarczyk schoss das Rund aus Nahdistanz nach Affengruber-Ablage über das Ziel hinaus (60.). Der U21-Teamspieler Polens verfehlte das Gehäuse auch in Minute 68 nach Vorlage des eingewechselten Serrano.

Mittelfeld-Motor Prass macht den "Ofen aus"

Was sich längst abgezeichnet hatte, geschah in Minute 70: Nach starkem Antritt von Gazibegovic auf rechts fand dessen Hereingabe Alexander Prass im Zentrum, der seinen wuchtigen Kopfball abgefälscht in die Maschen setzte - 2:0. All das vor den Augen der randvollen Nordkurve - Liebenau mutierte vor 11.600 Zuschauern wieder zum Tollhaus.

Fortan nahmen die "Blackies" Zeit von der Uhr, ließen Ball und Gegner laufen, kamen beispielsweise durch Lavalée, der an seinem Premieren-Treffer in der Bundesliga schnupperte (85.), zu weiteren Möglichkeiten. Insgesamt aber wurde den Sieg souverän nach Hause gefahren.

Die Steirer zelebrieren damit eine gelungene Generalprobe für das richtungsweisende Heimspiel in der Europa League gegen Rakow am Donnerstag (ab 18:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Lustenau indes weiterhin sieglos und Tabellenletzter.

ADMIRAL Bundesliga, 15. Runde

Samstag, 25. November 2023, 17 Uhr, Merkur Arena Graz-Liebenau, SR: Arnes Talic

SK Puntigamer Sturm Graz vs. SC Austria Lustenau 2:0 (0:0)

Startelf SK Sturm Graz (4-4-2): Maric - Gazibegovic, Affengruber, Lavalée, Schnegg - Hierländer (K), Gorenc-Stankovic (K), Horvat, Prass - Sarkaria, Wlodarczyk. Trainer: Christian Ilzer.

Startelf SC Austria Lustenau: Schierl - Anderson, Boateng, Grujcic, Diallo - Rhein, Grabher (K), Tiefenbach, Surdanovic - Cisse, Diaby. Trainer: Alexander Schneider.

Torfolge: 1:0 T. Horvat (48.), 2:0 A. Prass (70.).

Gelbe Karten: Hierländer (52., Foulspiel), Boateng (90.+2, Foulspiel),

Gelb-Rote Karte: Diallo (53., wiederholtes Foulspiel)

