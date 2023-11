Seit 113 Tagen wartete der SK Rapid vor dem Duell mit Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz in der ADMIRAL Bundesliga auf einen Heimsieg im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf. In Runde 15 sollte es mit dem deutschen Neo-Cheftrainer der Grün-Weißen, dem 38-jährigen Robert Klauß, bei dessen Debüt nach fast vier Monaten wieder mit einem Dreier klappen, auch um nicht den Anschluss an die Top 6 zu verlieren. Vor dem Retourmatch trennten beide Teams nur zwei Punkte. Das Hinspiel gewannen Kapitän Guido Burgstaller noch mit 5:0 in Linz. Auch diesmal stand hinten am Ende die Null, gewann Rapid mit 1:0 dank Marco Grüll.

Na also...geht doch: Der Deutsche Robert Klauß trieb bei seiner BL-Premiere den SK Rapid zum ersehnten ersten Heimsieg seit Anfang August.

Erstmals Duell der Seidl-Brüder in Bundesliga

Blau-Weiß-Aufstiegstrainer Gerald Scheiblehner war gegenüber der Startelf des 2:0-Derbytriumphes über den LASK in Wien-Hütteldorf zu Umstellungen gezwungen. Innenverteidiger Alem Pasic fiel verletzt aus, ebenso fehlten die Mittelfeldspieler Julian Gölles (erkrankt) und Simon Pirkl (5. Gelbe Karte), vierfacher, bester Assistgeber der Gäste. Dafür kehrte Tobias Koch wieder zurück.

Erstmals kam es zum Bruder-Duell: Simon Seidl auf Linzer Seite und der Ex-Blau-Weiße und Neo-ÖFB-Teamspieler Matthias Seidl (20 Monate älter). Beide erlebten wie es erstmal eine lange Anlaufzeit brauchte, ehe gegen tiefstehende Oberösterreicher Marco Grüll den ersten Warnschuss abgab, doch zu zentral - Schmid sicher (20.). Die Gastgeber zwar tonangebend, doch die Blau-Weißen standen defensiv diszipliniert und kompakt. Dann Auer mit der Hereingabe auf Burgstaller, der jedoch keinen konkreten Abschluss anbrachte (28.).

Während die Hütteldorfer die Ballbesitz-Majorität hatten, lauerten die Scheiblehner-Schützlinge auf ihre berüchtigten Umschaltmomente. Wie in der 30. Minute, als Endabnehmer Windhager mit seinem Flachschuss von halbrechts im 16-er nur knapp den "langen Pfosten" vorfehlte. In einem zwar intensiven, doch höhepunktdefizitären Duell versuchte sich in der Nachspielzeit von Halbzeit eins noch Matthias Seidl mit einem flachen Distanzschuss, doch hatte das Visier eher suboptimal eingestellt - vorbei (45.+2). Somit blieb es bei der Nullnummer bis zum Pausenpfiff des souveränen Steirer Schiedsrichters Christian-Petru Ciochirca.

Gut abgeschirmt von Stefan Haudum (r.) und der Blau-Weiß-Defensive: SK Rapid-Sturmtank Guido Burgstaller, beim 5:0-Hinspielsieg noch Doppeltorschütze.

Nach doppelt abgefälschtem Ball erlösende Führung für SK Rapid

Mit dem Seitenwechsel die Klauss-Elf sogleich druckvoll. Kühns strammer Linksschuss aus 20 Metern und zentraler Position sauste am linken Eck vorbei (49.). Dann Marco Grüll mit einem abgefälschten Schussball - Schlussmann Schmid sicher (51.). Die Führung für die Hütteldorfer lag "in der Luft" und fiel am Boden.

Nach einer von Stefan Haudum abgefälschten Hereingabe von links durch den offensivfreudigen Jonas Auer kam der Ball zu Marco Grüll, der am schnellsten reagierte und mit rechts von halblinks am 16-er flach abzog. Der von Manuel Maranda leicht abgefälschte Schussball fand den Weg durch die vielbeinige Gäste-Abwehr, unhaltbar für Schlussmann Schmid, der das Leder wohl auch erst spät sah (60.).

Lukas Grgic mit Aluminium-Treffer

Die Grün-Weißen wollten sogleich nachlegen. Burgstaller legte mit dem Rücken zum Gäste-Gehäuse für den Ex-LASKler Lukas Grgic auf, der aus Nahdistanz nur den rechten Pfosten traf (70.). Ständiger Gefahrenherd für die Gäste-Abwehr blieb weiter der agile Marco Grüll, dessen Flachschuss abgeblockt wurde (72.).

Und der FC Blau-Weiß Linz? Stemmte sich schon gegen die drohende sechste Auswärtsniederlage, doch fand offensiv keine Mittel. Keeper Hedl hatte über 90 Minuten nicht einen Schussball zu halten, allerdings in der Schlussphase noch einige Kommandos an seine Vorderleute zu geben, um den 1:0-Geduldsieg am Spieltag der 1:0-Sonntagsiege (siehe auch jeweilige Liveticker WAC vs. Austria Wien und SCR Altach vs. Austria Klagenfurt) abzusichern.

ADMIRAL Bundesliga, 15. Runde

Sonntag, 26.11.2023, 17 Uhr, Allianz Stadion Wien-Hütteldorf, Z: 17.500; SR: Christian-Petru Ciochirca/Graz

SK Rapid Wien vs. FC Blau-Weiß Linz 1:0 (0:0)

SK Rapid (4-2-3-1): Hedl - Kasanwirjo, Querfeld, M. Hofmann, Auer (90.+3 Kongolo) - Sattlberger, Grgic (76. Oswald) - Kühn (76. Strunz), M. Seidl, Grüll (90. Schick) - Burgstaller (K, 90. Kerschbaum). Trainer: Robert Klauß.

FC Blau-Weiß Linz: (3-4-3) Schmid -Haudum, Maranda, Fabio Strauss (K) - Windhager (55. Noß), Krainz, Koch, Briedl (71. Hofer) - Mensah, Ronivaldo (61. Feiertag), S. Seidl (71. M. Schantl). Trainer: Gerald Scheiblehner.

Tor: 1:0 Grüll (60., Auer).

Gelbe Karten: Haudum (75., Foulspiel), Hofer (82., Foulspiel).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER.

Fotocredit: Josef Parak