Die ersten 15 Minuten gehörten dem FC Red Bull Salzburg, in dieser Phase konnte der WAC nur wenig entgegensetzen. Doch dann änderte sich das Bild relativ zügig und die Kärntner wurden allmählich aktiver. In der 21. Minute bot sich den Wolfsbergern eine Riesenchance, als Nikolas Veratschnig über die rechte Seite vorstieß. Sein Abschluss prallte nach vorne, wo Mohamed Bamba goldrichtig stand und einschob, jedoch aufgrund einer Abseitsentscheidung der Treffer an Gültigkeit verlor. Kurz zuvor traf Adis Jasic aus großer Distanz die Querlatte.

Struber-Elf quasi simultan zum Pausenpfiff mit Führungstreffer

In der 38. Minute hatte RB Salzburg nach langer Zeit wieder eine vielversprechende Gelegenheit. Ein hoher Flanken-Flugball von links fand Rechtsverteidige und Ex-WAC-Akteur Amar Dedic am Fünfer, dessen Kopfball an die Querlatte ging.

Die WAC-Defensive blieb weitestgehend kompakt, ließ mit ein paar Ausnahmen wenig zu. Doch diese "Ausnahmen" waren oftmals brandgefährlich: Ein hoher Flankenball von rechts erreichte den gewohnt offensivstarken Außenverteidiger Amar Dedic, der die Kugel an die Querlatte setzte (43.).

Den Höhepunkt vor der Halbzeitpause setzte schließlich Oscar Gloukh in der Nachspielzeit zum mental perfekten Zeitpunkt. Nach einem abgewehrten Flanken-Flugball von rechts nutzte der 19-jährige Israeli den Raum vor dem 16-er, platzierte seinen Abschluss perfekt in die rechte Ecke, und brachte Salzburg damit kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung.