In der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga stand am 1. Advent-Sonntag final die Partie FK Austria Wien gegen den LASK auf dem Programm (drei Nachtragspiele folgen ja noch am Montag bzw. Dienstag). Nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Spieltag auswärts beim RZ Pellets WAC wollten die Veilchen im Kampf um die Meistergruppe gegen die Linzer unbedingt etwas Zählbares mitnehmen. Die Eurofighter dagegen hatten die Chance auf den SK Sturm Graz aufzuschließen, welche gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz am Nachmittag nicht über ein 1:1 hinaus gekommen waren. Doch in Wien-Favoriten blieb es torlos: 0:0.

Heutiger LASK-Kapitän Renner blockte Schussball von Ex-Mannschaftskollege Gruber ab

Die Partie war keine 90 Sekunden alt, gab es schon den ersten Aufreger in Form einer Großchance für die Austria. Renner, der heute anstelle der fehlenden Robert Zulj und Philipp Ziereis die Kapitänsbinde hatte, konnte im letzten Moment einen Abschluss des ehemaligen LASKlers Andreas Gruber abblocken. Im weiteren Spielverlauf entwickelte sich eine flotte Bundesligapartie – es ging hin und her, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Dank eines beherzten Pressings konnten sich die Violetten gegen ersatzgeschwächte Linzer (u.a. fehlten Kapitän Zulj, Abwehr-Routinier Ziereis und Mittelfeld-Motor Horvath) dann auch immer wieder ein Übergewicht erarbeiten – die letzte Konsequenz fehlte aber.

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit konnte sich der LASK, bei dem Trainer Thomas Sageder diesmal entgegen der vergangenen Monate mit Vierer-Abwehrkette spielen ließ, dann immer mehr nach vorne orientieren. Aber auch die Schwarz-Weißen agierten im letzten Drittel zu fehleranfällig und so ging eine torchancenarme Partie torlos in die Pause. Erst wenige Minuten vor Abpfiff gab es durch die Hausherren den ersten Torabschluss zu verzeichnen.

Viel Tempo, doch wenig Zwingendes

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ein unverändertes Bild! Viel Tempo, viel Umschaltspiel aber wirklich wenig Zwingendes. FAK-Kapitän Fischer in der 46. Minute mit einer Flugkopfballeinlage war da schon fast das Beste.

In der 76. Minute dann die vielleicht beste Chance für die Gastgeber. Der schnelle Polster war auf und davon, entschied sich dann aber für den falschen Laufweg und konnte von Stojkovic noch gebremst werden.

Am Ende trennen sich die Wiener Austria und der LASK leistungsgerecht unentschieden.

ADMIRAL Bundesliga, 16. Runde

FK Austria Wien - LASK 0:0

Sonntag, 03.12.2023, 17 Uhr, Generali Arena Wien-Favoriten, Z: 10.689 SR: Sebastian Gishamer

FK Austria Wien: Früchtl; Handl, Martins, Meisl; Ranftl, Jukic (Vucic, 88.), Potzmann, Polster; A. Gruber (Fitz, 62.), Asllani (Huskovic, 63.), Fischer (Braunöder, 80.). Trainer: Michael Wimmer.

LASK: Lawal; Stojkovic, Andrade, Talovierov, Renner (K); Darboe (Michorl, 73.), Jovicic, Goiginger (Flecker, 81.); Pintor (Havel, 86.), Kone (Ljubicic, 81.), Usor. Trainer: Thomas Sageder.

Gelbe Karten: Talovierov (43.), Handl (48.), Pintor (51.), Stojkovic (54.), Ranftl (66.), Darboe (73.), Ljubicic (91.)

