Jeweils erst einen Punkt im Jahr 2024 eingeheimst hatten der Tabellenzehnte SCR Altach und der um die Meistergruppe ritternde Fünfte TSV Egger Glas Hartberg vor dem Duell am Schnabelholz in Runde 20 der ADMIRAL Bundesliga. Nach dem torlosen Remis im Hinspiel machten beide Teams "Jagd" auf "große Beute", was den Schopp-Schützlingen auch gelang: 2:1-Auswärtssieg nach Pausenrückstand, einhergehend mit "Big Points" im Ringen um das "Obere Playoff".

Matchwinner & Unterschiedsspieler Donis Avdijaj. Der 27-jährige Deutsch-Kosovorer erzielte den 2:1-Siegtreffer und bescherte damit seinem Trainer Markus Schopp mit dem Dreier nicht nur ein nachträgliches Geschenk zum 50. Geburtstag, sondern machte mit dem TSV Hartberg auch einen großen Schritt in Richtung Meistergruppe.

SCR Altacher Führungstreffer gefolgt von Roter Karte

In der 3. Minute hatte Altach bereits die erste Chance, als Gustavo Santos Costa nach einer Hereingabe frei im Strafraum stand, jedoch das Ziel knapp verfehlte. In der Folge setzten die Hausherren intensives Pressing ein, zwangen die Hartberger zu langen Bällen, die jedoch von der Abwehr abgefangen wurden.

Die 15. Minute brachte eine Riesenchance für die Altacher, als Gustavo Santos Costa freie Bahn Richtung Tor hatte, jedoch den Ball uneigennützig abspielte, und die Hartberger gerade noch klären konnten. In der 22. Minute folgte eine gefährliche Freistoßsituation für die Gäste an der Strafraumkante, die jedoch nichts einbrachte. Das Highlight der ersten Halbzeit ereignete sich in der 40. Minute, als Gustavo Santos Costa einen hohen Ball auf Mike-Steven Bähre spielte. Der Deutsche lief links an TSV-Torhüter Rapahel Sallinger vorbei und erzielte das 1:0 für SCRA. Doch die Freude wurde kurz darauf getrübt, als Santos Costa in der 45. Minute nach einer brutalen Grätsche von hinten die Rote Karte sah und vom Platz flog. Zur Pause führten also die Hausherren, die Akt zwei in Unterzahl bestreiten mussten. TSV Hartberg dreht Spiel in Halbzeit zwei - Joker Frieser & Avdijaj im Duett

Die Hartberger setzten in der zweiten Halbzeit verstärkt auf Offensive, während Altach nach und nach das Momentum verlor. Donis Avdijaj, als herausragender Spieler dieser Phase, war auch an zahlreichen Offensivaktionen beteiligt und sollte zum absoluten Unterschiedspieler avancieren.

Das 1:1 in der 67. Minute resultierte aus einem verdienten Ausgleichstreffer nach einem starken Powerplay des TSV. Donis Avdijaj leitete das Tor per sehenswerten Solo ein, indem er den Ball nach außen halbrechts im Sechzehner auf den eingewechselten Dominik Frieser (Foto) spielte, der präzise und trocken mit strammen Rechtsschuss ins linke untere Eck abschloss. Damit war das Momentum nachhaltig aufseiten der Oststeirer gekippt, die sich zum Kehraus noch mit dem Siegtreffer zu belohnen verstanden. Und zwar in der 85. Minute, als Donis Avdijaj nach einem Pass von Dominik Frieser allein vor Schlussmann Stojanovic souverän zum 1:2 vollendet. Der Matchwinner hatte den Treffer auch eingeleitet und kam über Entrup & Frieser wieder als Endabnehmer an das Spielgerät. Spätestens damit machte sich 27-jährige Deutsche zum "Man of the Match" und hievte die Schopp-Schützlinge zu drei immens wichtigen Punkten im Kampf um die Meistergruppe. Ein ganz ganz ganz wichtiger Auswärtssieg! Bravo Jungs! #althtb #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/MOBsY9IZs7 — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) February 24, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 20. Runde

Samstag, 24.02.2024, 17 Uhr, Cashpoint Arena Altach, SR: Harald Lechner

Cashpoint SCR Altach vs. TSV Egger-Glas Hartberg 1:2 (1:0)

Startelf SCR Altach (4-3-3): Stojanovic - Ingolitsch, Reiner, Koller, Lukacevic - Demaku, L. Jäger (K), Bähre - Gebauer, Santos, Fadinger. Trainer: Joachim Standfest.

Startelf TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K), Steinwender, Bowat, Pfeifer - Kainz - Providence, Avdijaj, Sangaré, Prokop - Entrup. Trainer: Markus Schopp.

Spielfilm und Aufstellungen im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL