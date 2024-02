Erster gegen Letzter in der ADMIRAL Bundesliga. Der FC Red Bull Salzburg empfing in Rd. 20 Austria Lustenau. Die "Roten Bullen" spielten zuletzt jeweils 1:1 gegen den SK Sturm und beim FC Blau-Weiß Linz, führten aber die Tabelle weiterhin mit zwei Zählern Vorsprung auf die Grazer an. Die Vorarlberger dagegen konnten ihren Schwung aus dem 2:0-Sieg gegen die WSG Tirol nicht mitnehmen und verloren zuletzt vor eigenem Publikum 0:1 gegen Austria Klagenfurt. Mit nur sechs Punkten hatte man die Rote Laterne inne. Am Ende feierten die Salzburger einen auch in dieser Höhe verdienten 7:0-Kantersieg.

RB Salzburg machte von Beginn an kurzen Prozess

Salzburg startete wie erwartet sehr druckvoll in die Partie. Lustenau-Coach Heraf wollte dem Gegner keinen Raum bieten, doch der Matchplan misslang von Anfang an. Bereits in der vierten Minute gingen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Lustenau schaute beeindruckt zu, wie Fernando aus kurzer Distanz den Ball über die Line drückte. Nur wenige Minuten später musste Keeper Schierl einen Fernando-Kopfball in höchster Not parieren – nach der fälligen Ecke scheiterte Pavlovic per Kopf an der Stange - „Guten Morgen Lustenau“!

Die Elf von Gerhard Struber machte bedingungslos weiter. Terzic ging in der 13. Minute über links in die Tiefe, legte quer und Lins beförderte das Leder zum 2:0 für Salzburg ins eigene Tor. Es ging alles viel zu einfach – die Besucher in der Red Bull Arena glaubten sich in einem Trainingsmatch wieder und es ging in dieser Tonart weiter. In der 19. Minute schloss Kjaergaard eine schöne Kombination mit Gloukh zum 3:0 ab.

Austria Lustenau völlig von der Rolle und zur Pause mit vier Toren im Rückstand

Lustenau kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe – kein einziges Foul nach 25 Minuten und ein Ballbesitz für die Hausherren von 87% sagte alles! Salzburg war nicht aufzuhalten und machte munter weiter. In der 33. Minute, nach Vorarbeit von Gloukh und Ratkov, fixierte Fernando mit dem 4:0 seinen Doppelpack.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte ein unverändertes Bild. Die Vorarlberger in allen Belangen total unterlegen. Da half auch der Dreifachwechsel zur Pause nichts! Salzburg weiter am Drücker und heute auch mit viel Zählbarem. In der 54. Minute war es Gloukh, der nach schöner Vorarbeit über die linke Seite den Ball zum 5:0 mittels eines überlegten Flachschusses unterbrachte.

Auch in der zweiten Halbzeit ein unverändertes Bild. Salzburg erhöhte auf 7:0

Mit Fortdauer schalteten die Hausherren dann einen Gang herunter und die Lustenauer kamen zu ihren ersten Abschlussmöglichkeiten. Die Tore machten aber heute trotzdem nur die Salzburger. In der 72. Minute erhöhte Konate, nach Vorarbeit von Kjaergaard und Koita auf 6:0. Lustenau war völlig bedient! Den Schlusspunkt hatte dann Koita für sich aufgehoben.

Nach einem Eckball traf er aus der Distanz mit Hilfe eines Gegenspielers zum 7:0 Endstand. Salzburg schießt sich damit den Frust der vergangenen Wochen von den Beinen.

FC Red Bull Salzburg – SC Austria Lustenau 7:0 (4:0)

Samstag, 24.02.2024 (17:00 Uhr), Red Bull Arena (Salzburg), Z: 8.900, SR: Safak Barmaksiz

FC Red Bull Salzburg: Schlager; Daniliuc, Solet, Pavlovic, Terzic (Dedic, 80.); Sucic (Bidstrup, 67.), Gounra-Douath, Kjaergaard, Gloukh (Koita, 67.), Ratkov (Simic, 67.), Fernando (Konate, 67.)

Austria Lustenau: Schierl; Berger, Lins, Meisl (Maak, 75.), Boateng, Anderson, Rhein (Gorzel, 46.), Mätzler, Schmid (Gmeiner, 46.), Mikic, Cisse (Diaby, 46.).

Torfolge: 1:0 Fernando (4.), 2:0 Lins ET (13.), 3:0 Kajergaard (18.), 4:0 Fernando (33.), 5:0 Gloukh (54.), 6:0 Konate (72.), 7:0 Koita (87.).

Gelbe Karte: Boateng (28.)

Foto: Getty via RBS