In Rd. 21 der ADMIRAL Bundesliga empfing der FC Blau-Weiß Linz den FK Austria Wien. Für den Aufsteiger läuft es zur Zeit nicht ganz nach Wunsch. Der letzte volle Erfolg resultierte bereits aus dem November, dennoch haben die Linzer bereits 19 Punkte auf dem Konto. Anders schaut es bei den "Veilchen" aus. Damit die Meistergruppe-Minimalchance bestehen bleibt, waren die Gäste zum Siegen verdammt. Vier Punkte fehlten auf einen Platz in den Top 6. Nach zwei Heimsiegen kassierten die ersatzgeschwächten Favoritner im Wiener Derby in Hütteldorf eine 0:3-Niederlage, um heute in Linz einen 2:1-Auswärtssieg zu bejubeln.

Schneller Führungstreffer der Austria und eine Schrecksekunde

Auf dem Feld dann ein intensiver Beginn und ein überfallsartiges Tor für die Wiener Austria. Die Linzer können im Mittelfeld den Ball nicht behaupten – schneller Vorstoß der Austria und dann war Fitz schon in der vierten Minute mit einem überlegten Abschluss zur Stelle. Wie schon gegen Salzburg, mussten die Linzer also auch heute einem frühen Gegentor hinterherlaufen und sie machten sich mit vielen Abspielfehlern nach vorne das Leben schwer. Die Violetten auch im weiteren Spielverlauf das bestimmende Team und in der 17. Minute mit einer weiteren guten Möglichkeit für Fitz.

Schrecksekunde dann in der 22. Minute, als Ronivaldo und Pazourek im Luftkampf aufeinandertrafen. Beide Spieler wurden intensiv verarztet – während Ronivaldo weitermachen konnte, musste die Austria früh wechseln.

Linz kämpft sich zurück, erzielt den Ausgleich und geht kurz vor der Pause erneut in Rückstand

Die Fans im ausverkauften Hofmann Personal Stadion sahen dann einen regelrechten Abnützungskampf! Der Aufsteiger stellte alles in die Waage was er hatte und wurde belohnt. Nach einem Ballgewinn von Strauss in der 37. Minute, leitete der Kapitän dann auch das Tor mit ein – feiner Pass über links auf Noß und der ließ Früchtl keine Chance. Viele Emotionen dann auf dem Feld und den Rängen! Die Linzer wollten mehr – die Austria war alarmiert und riss noch in der Nachspielzeit das Spiel wieder auf ihre Seite. Wieder brachten die Blau-Weißen den Ball nicht weg – diesmal war Gruber im Strafraum ideal postiert und traf zum 2:1. Wenig später ging es in die Kabinen!

Ein wenig Leerlauf zu Beginn der zweiten Halbzeit, die dann erst mit einer Doppelchance der Linzer in der 53. Minute durch Ronivaldo und Mensah eröffnet wurde. Ab diesem Moment war wieder richtig Musik drinnen – die Linzer bemüht wieder heranzukommen – doch immer wieder nur Stückwerk von der Elf von Gerald Scheiblehner und das spielte den Favoritner in die Karten, die ihrerseits in der 69. Minute eine sehr gute Gelegenheit vergaben. Schmid parierte sehenswert gegen Huskovic.

Auch wenn die Linzer im zweiten Spielabschnitt, natürlich auch dem Spielstand geschuldet, das klar aktivere Team waren, zeigten die Austrianer defensiv eine beinahe fehlerfreie Leistung und trotz aller Angriffsbemühungen zum trotz gelang den Linzern der Turnaround nicht mehr.

Am Ende gewinnt die Wiener Austria mit 2:1 und behält sich damit die Chance auf die Meistergruppe - das wird ein spannender letzter Spieltag.

FC Blau-Weiß Linz – FK Austria Wien 1:2 (1:2)

Sonntag, 01.03.2024 (17:00 Uhr), Hofmann Personal Stadion (Linz), SR: Christian-Petru Ciochirca

FC Blau-Weiß Linz: Schmid, Strauss, Krainz, Koch, Noss (Seidl, 63.), Pirkl, Ronivaldo, Joao Luiz (Gölles, 83.), Maranda, Tursch, Mensah (Ibrahimi, 87.)

FK Austria Wien: Früchtl; Pazourek (Vucic, 22.), Lucas Galvao, Huskovic (Holland, 86.), Gruber (Schmid, 74.), Guenouche, Plavotic, Fischer, Fitz, Krätzig, Handl.

Torfolge: 0:1 Fitz (4.), 1:1 Noß (36.), 1:2 Gruber (45.+1)

Gelbe Karten: Krätzig (47.), Handl (62.), Mensah (85.), Maranda (89.), Guenouche (95.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at