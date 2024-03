15. Duell in der ADMIRAL Bundesliga zwischen der 2019 aufgestiegenen WSG Tirol und dem RZ Pellets AC. Dabei gab es zwischen beiden Klubs nie ein 0:0, fielen stets mind. zwei Tore und im Grunddurchgang 2023/24 gar jeweils fünf. Mit 4:1 und 3:2 beide Male zugunsten der Wolfsberger. Die in das Untere Playoff im Fernduell mit Austria Wien als BL-Europacup-Playoff-Kandidat gehen, während für die Wattener bei der Frühjahrs-WSG-Abschiedstour von Trainer Thomas Silberberger jeder Punkt zum Ligaverbleib zählt. Im Vorjahr gab es in der Quali-Gruppe einen Heimsieg der WSG am 7. April (4:0). Heute ein 1:1.

Thierno Ballo hat die erste Torchance der Partie...und die letzte, in der der WAC-Stürmer seinem Team per Nachschuss beim Elfmeter, den WSG-Schlussmann Stejskal hält, einen Punkt rettet. Neuntes Saisontor für den 22-jährigen Stürmer, der zuletzt zwei Mal Ladehemmung hatte.

WAC auffallend: Per Dressen-Nummer, fünfter gelbe Karte für Routinier und Top-Chance Ballo

Beide Teams brauchten ihre Anlaufzeit. Das Auffälligste waren zunächst die übergrossen Dressen-Nummern beim WAC und die frühe fünfte gelbe Karte für Routinier Jonathan Scherzer, der somit nach der länderspielbedingten BL-Pause im nächsten West-Duell des WAC (daheim gegen den SCR Altach) fehlen wird. Zu notieren ist auch die erste Torchance auf Wolfsberger Seite: Nach einem feinen Schnittstellenpass per diagonalen Chipball von Adis Jasic auf Thierno Ballo, doch der WAC-Toptorjäger, der am 17. Februar in der Lavanttal Arena beim 4:1-Sieg über die Wattener noch per Doppelpack den 2:0-Pausenstand erzielte, verfehlt artistisch bei seiner Direktabnahme in aussichtsreicher Position (18.).

Im Gegenzug erster offensiver Besuch der Tiroler: Der Ex-Rapidler Lukas Sulzbacher verfehlt von halbrechts am 16-er nur knapp das Gäste-Gehäuse (20.), in dem heute wieder der 23-jährige Österreicher Lukas Gütlbauer den Vorzug vor dem 30-jährigen deutschen Henrik Bonmann erhielt. Während sich beide Teams mit Fortdauer weitestgehend neutralisieren und "Safety first" gilt, bekommen die bis dato offensiv zahnlosen Wölfe eine Gelegenheit wie "auf dem Silbertablett" von der Silberberger-Elf serviert.

Keeper Adam Stejskal kommt weit aus seinem Kasten, geht hohes Risiko und ist rechts im Strafraum knapp vor Augustine Boakye am Ball. Doch verliert die Kugel, während der 23-jährige Ghanaer (je 6 Tore und Assists) die Gunst der Gelegenheit nicht zu nutzen vermag zur WAC-Führung und seinen Heber über das Tor setzt (30.). Ansonsten beiderseits viele Unzulänglichkeiten in der Offensive, Defizite beim finalen Pass im letzten Drittel. Leistunsgerechtes 0:0 einer höhepunktarmen ersten Halbzeit.

Ließ die WSG Tirol mit seinem Führungstor auf den dritten Heimdreier in dieser Saison hoffen: Nik Prelec. Doch der sechste Saisontreffer des 22-jährigen Slowenen reicht nicht, erstmals seit dem 27. August gibt es wieder ein Unentschieden für die Wattener, das dritte in dieser BL-Saison.

WAC-Trainer Schmid bringt mit Wiederbeginn zwei frische Kräfte

WAC-Cheftrainer Manfred Schmid schien nicht wirklich erfreut von der Performance seiner Schützlinge vor der Pause, brachte für den mit gelb vorbelasteten Diabaté neu Veratschnig in der Dreier-Abwehrkette und im Angriffs-Trio anstelle von Startelf-Debütant Sankara Karamoko seinen Edel-Joker Florian Rieder (zehnte Einwechslung der Saison). Am Spielstil änderte sich erst mal wenig, auf schwierigem Terrain gelang konstruktiv im Spielaufbau wenig. Viel Intensität, wenig fußballerische Klasse.

Doch dann wurde die skurrile Stille, die an zuschauerleere Ränge zu Pandemie-Zeiten erinnerte, im weiten Tivoli-Rund jäh durchbrochen. Feiner, diagonaler Flugball von Kapitän Felix Bacher auf Sandi Ogrinec, der per Hechkopfball hauchzart die lange Stange verfehlt (53.). Das "Hallo-Wach-Signal". Denn auch auf der Gegenseite passiert was im 16-er, dreht Thierno Ballo seine Pirouette, doch Felix Bacher wirft sich in höchster Not in den Schussball (54.).

Prelec scort - spannende Schlussphase und später Ausgleich

Abwechslungsreich geht es weiter und die WSG in Führung. Im Anschluss an einen Cornerball vom Ex-Wolfsberger Matthäus Taferner auf den aufgerückten Felix Bacher, der gestört wird, ehe das Spielgerät auf Umwegen zum lauernden Nik Prelec kommt, der in der unsortierten WAC-Abwehr handlungsschnell zur Stelle ist und staubtrocken mit rechts scort - 1:0 (61.). Die Tiroler wollen nachlegen, die Gäste anfällig hinten. Teilweise spielen sich turbulente Szenen im "Wölfe-Revier" ab. Goalie Gütlbauer tollkühn vor Diarra rettend (74.). Ehe es in die spannende Schlussviertelstunde geht.

In der Manfred Schmid mit Ex-WSG-Akteur Thomas Sabitzer und Bernhard Zimmermann, der das letzte Duell am Innsbrucker Tivoli mit seinem Lastminute-Tore in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg des WAC entschied, zwei neue Stürmer bringt. Beide sollten Wirkung zeigen. Sabitzer steckt durch auf Zimmermann und der Leihspieler vom SK Rapid legt den Ball an Schlussmann Stejskal zu Fall - Elfmeter. Thierno Ballo scheitert zunächst am WSG-Goalie, ehe der 22-Jährige schnell nachsetzt und im Nachschuss zum 1:1-Endstand trifft (90.).

Siehe auch:

WSG Tirol: Stefan Köck über Silberberger- Nachfolger, Abstiegskampf, Umbruch im Sommer

WSG Tirol-Manager Stefan Köck über "Silbi"-Abschied, Trainerfindung, Umbruch und, und...

Puh. Diese Schlussphase hatte es in sich. Am Ende bleibt es bei der Punkteteilung! +1️⃣



⏱️90’+5 | #WSGWAC | 1:1 | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/ro46gUt2v6 — WSG Tirol (@WSGTIROL) March 16, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 23. Runde, 1. Runde Qualifikationsgruppe Samstag, 16. März 2024, 17 Uhr, Tivoli Innsbruck, Z: 1.200; SR: Petru Chiochirca/Stmk.

WSG Tirol vs. RZ Pellets WAC 1:1 (0:0)

WSG Tirol (5-3-2, defensv): Stejskal - Sulzbacher, Bacher (K), Okungbowa, D. Gugganig, Geris (58. Schulz) - Taferner, Naschberger (85. Kronberger), Blume (58. Diarra) - Prelec (85. Buksa), Ogrinec (76. V. Müller). Trainer: Thomas Silberberger.

RZ Pellets WAC (3-4-3): Gütlbauer - Diabaté (46. Veratschnig), Omic, Baumgartner (K) - Jasic (79. Sabitzer), Tijani (65. Piesinger), Altunashvili, Scherzer - Boakye (79. Zimmermann), Karamoko (46. Rieder), Ballo. Trainer: Manfred Schmid.

Torfolge: 1:0 Prelec (61.), 1:1 Ballo (90., Elfmeter-Nachschuss).

Gelbe Karten: Geris (8., Foulspiel), Taferner (72., Foulspiel), Prelec (76., Foulspiel) / Scherzer (10., Foulspiel, 5. GK), Diabaté (25., Foulspiel)

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL