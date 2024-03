Nach ausgebliebener "Schützenhilfe" im Fernduell um die Meistergruppe nimmt Austria Wien das "Unterfangen Europacup" nun über die "Hintertür" und das ligainterne Playoff ins Visier. Zum "Kickoff" in die Qualifikationsgruppe an ADMIRAL Bundesliga-Spieltag 23 gastierten die Veilchen beim im Vierkampf um den Ligaverbleib involvierten und in 2024 noch sieglosen Neunten SCR Altach und erfuhren beim 1:1-Remis nach einer verrückten Anfangs- und Schlussphase gleich den ersten "Dämpfer".

Nachdem Dominik Fitz in der Herbstsaison leer ausging, ist der 24-jährige Wiener aktuell bei den Veilchen Torschütze vom Dienst. Der Führungstreffer in Altach ist bereits sein fünftes Tor im Frühjahr, davon allen vier Tore in den jüngsten drei Spielen für den Unterschiedsspieler im Wimmer-Team.

VARrückte Anfangsphase mit FAK-Führungstor

Die Partie war keine 60 Sekunden alt, als Gustavo Santos Schlussmann Christian Früchtl nach einem wunderbaren Diagonalpass überhob und vermeintlich auf 1:0 für den SCRA stellte - doch bestätigte der VAR die vom Assistenten vernommene Abseitsstellung und so blieb es vorerst torlos.

Gegenüber vollstreckte Dominik Fitz im Eins-gegen-Eins mit Dejan Stojanovic von halbrechts im Strafraum nach Vorlage von Romeo Vucic ins lange Eck. Diesmal intervenierte der Video-Assistant-Referee nach der Abseitsentscheidung und erkannte den fünften BL-Saisontreffer des 24-Jährigen zurecht an - 0:1 (10.).

Hernach entwickelte sich ein offener, jedoch wenig mitreißender Schlagabtausch ohne ganz klare Torchancen bis in die Nachspielzeit hinein: Nach Hereingabe von rechts putzte Constantin Reiner beim Kopfball von Tin Plavotic auf der Linie aus und verhinderte das 0:2 (45.+1).

Ereignisarmer zweiter Durchgang ohne konkrete Tormöglichkeiten

Anders als Abschnitt eins brauchte Durchgang zwei Anlaufzeit, viel Anlaufzeit sogar. Gustavo Santos verbuchte beim von Christian Früchtl um die Stange gedrehten Flachschuss die erste Torchance für den Gastgeber nach dem Seitenwechsel (62.).

Ansonsten herrschte in Sachen Torgefahr in Akt zwei zumeist gähnende Leere, war viel Stückwerk im Aufbauspiel beider Teams mit dabei, wenngleich die Gäste aus Wien-Favoriten dem zweiten Treffer doch deutlich näher schienen als der SCR Altach dem Ausgleich.

Erhält nach Spielende zu seiner Verwunderung die Rote Karte: SCR Altach-Trainer Joachim Standfest, der demzufolge nach der länderspielbedingten Liga-Pause seiner Mannschaft in der nächsten Runde am Karsamstag, den 30. März, beim Auswärtsspiel in Wolfsberg in der Coachingzone fehlen wird.



Lucky Punch und Ausschluss für SCR Altach im turbulenten Finish

Als vieles bereits nach einem Auswärtserfolg der Gäste roch, schlugen die Heimischen tief in der Nachspielzeit per Zufallsprodukt zu und besorgten den 1:1-Endsand: Nach tumultartigen Szenen im Fünfmeterraum bleibt ein Foulpfiff zugunsten der Veilchen zurecht aus und die "Joker-Koproduktion" über Sofian Bahloul und Lukas Gugganig mündet in der Einschusschance von Letzterem, der trocken ins leere Tor einschob.

Nach Spielende sah SCR Altach-Trainer Joachim Standfest (Foto) aufgrund Schiedsrichter-Kritik gar noch die Rote Karte, da Referee Markus Hameter einen Freistoß für die Vorarlberger nicht mehr ausführen ließ.

Drei Punkte in der letzten Sekunde aus der Hand gegeben 🫥#faklive #ALTFAK pic.twitter.com/2ELsHoYeOA — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) March 16, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 23. Runde / Qualifikationsgruppe, 1. Runde



Samstag, 16. März 2024, 17:00 Uhr, CASHPOINT-Arena Altach, Z: 4.080; SR: Markus Hameter/NÖ



CASHPOINT SCR Altach - FK Austria Wien 1:1 (0:1)

SCR Altach (4-3-3): Stojanovic - Ingolitsch (58. L. Gugganig), Reiner, Koller, Ouedraogo - Jäger (68. Bahloul), Demaku, Fadinger - Gebauer, Gustavo Santos, Jurcec (58. Nuhiu). Trainer: Joachim Standfest.

FK Austria Wien (3-4-3): Früchtl - Handl, Plavotic, Meisl - Ranftl, Fischer, Krätzig, Guenouche (66. Wels) - Gruber (66. Huskovic), Fitz (90. Holland), Vucic (83. Schmidt). Trainer: Michael Wimmer.