Zum Auftakt der Qualifikationsgruppe traf der FC Blau-Weiß Linz am 23. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga daheim auf den SC Austria Lustenau. Beide Teams standen sich erst am vergangenen Wochenende gegenüber und mit dem 2:0 im Ländle fügten die Vorarlberger den Oberösterreichern die dritte Niederlage in Folge zu. Für die Lustenauer war der Heimerfolg der zweite Sieg der laufenden Bundesligasaison und der nächste wichtige Punktegewinn nach dem 1:1 gegen den SK Rapid. Am Ende sahen die rund 4.300 Besucher im Hofmann Personal Stadion einen echten Abnützungskampf über 90 torlose Minuten.

Linz mit dem besseren Beginn, Lustenau kämpfte sich aber in die Partie und übernahm das Kommando

Auf dem Feld dann etwas Übergewicht zu Beginn für die Linzer, die sichtlich etwas gutzumachen hatten. Lustenaus Defensive wurde mit viel Pressing beschäftigt. Die beste Gelegenheit für die Blau-Weißen in der Anfangsphase ein Kopfball von Strauss, nach einem der vielen ruhenden Bälle. Schiedsrichter Walter Altmann mit sehr viel Arbeit im weiteren Verlauf. Immer wieder Fouls und Unterbrechungen. Es ging um viel und nach einer Viertelstunde kamen dann auch die Vorarlberger zu guten Möglichkeiten. Zunächst scheiterte Grujcic aus einem Freistoß an BW-Keeper Schmid und wenig später Bobzien nach einem satten Abschluss. Lustenau war voll im Spiel und hatte auch nach 20 Minuten das Kommando übernommen.

Die Linzer aber zeigten viel Moral und kamen mit den eigenen Fans im Rücken schnell wieder zurück in die Partie und gegen Ende der ersten Halbzeit noch zu einer echten TOP-Chance durch Gölles. Lustenau-Keeper Schierl verhinderte mit einer tollen Parade den Rückstand. Wenig später ging es torlos in die Kabinen.

Hohe Intensität und ein Abnützungskampf auch in der zweiten Halbzeit

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hohe Intensität auf beiden Seiten. Es war zwar nichts für Fußballästheten, aber es ging hin und her und in der 63. Minute wären beinahe die Gäste in Führung gegangen. Schmid konnte aber aus kurzer Distanz gerade noch gegen Chato klären.

Ein echter Abnützungskampf im Hofmann Personal Stadion, in welchem beide Mannschaften defensiv sehr vorsichtig agierte – zu viel Stand auf dem Spiel. In der Schlussphase betonierten sich die Lustenauer dann weit in der eigenen Hälfte ein und überließen den Linzern das Feld, dir ihrerseits aber zu wenig Durchschlagskraft im letzten Drittel hatten. In der 88. Minute dann noch eine dicke Möglichkeit für die Stahlstädter, aber der Kopfball von Strauss aus kurzer Distanz ging knapp neben das Tor.

Am Ende treffen sich beide Mannschaften torlos! Für die Linzer bereits die neunte sieglose Partie.

FC Blau-Weiß Linz – SC Austria Lustenau 0:0 (0:0)

Samstag, 16.03.2024 (17:00 Uhr), Hofmann Personal Stadion (Linz), Z: 4.300, SR: Walter Altmann/Tirol

FC Blau-Weiß Linz: Schmid; Tursch, Maranda, Strauss, Gölles (Schantl, 86.), Krainz, Briedl, Pirkl, Mensah, Ronivaldo (Noß, 79.), Seidl (Dobras, 64.)

SC Austria Lustenau: Schierl; Berger, Grujcic, Maak, Meisl, Anderson, Chato, Gorzel, Bobzien (Cisse, 74.), Diaby (Fridrikas, 74.), Mikic (Grabher, 64.)

Gelbe Karten: Krainz (52.), Chato (54.), Seidl (60.), Briedl (85.)

Foto: GEPA Admiral