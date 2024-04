Der SK Sturm Graz empfing heute zum Auftakt der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga den SK Rapid. Die Steirer sind nach der RB Salzburg-Niederlage beim LASK so nah am Meistertitel dran wie lange nicht und stehen auf Rang zwei, punktegleich mit den "Bullen". Der SK Rapid dagegen belegt Platz vier und kämpft mit dem LASK um Rang drei. Aktuell haben die Wiener, die bereits seit neun Ligaspielen in Folge ungeschlagen sind, zwei Zähler Rückstand auf die Schwarz-Weißen. Am Ende setzten sich der SK Sturm dank eines Patzers von Keeper Hedl mit 1:0 durch und fügte den Hütteldorfern die erste Niederlage in 2024 zu.

Matchwinner Mika Biereth erzielte das Tor des Abends im Duell der Kultklubs SK Sturm Graz vs. SK Rapid.

Erste Halbzeit geprägt von viel Taktik und wenigen Torraumszenen

Rapid überließ zu Beginn den Grazern große Teile des Feldes, agierte aus einem gesicherten Defensivblock und verlagerte sich auf's Konterspiel. Die Hausherren dagegen präsentierten sich sehr giftig, versuchten früh ein erstes Ausrufezeichen zu setzen, taten sich aber schwer eine Lücke zu finden.

Beide Teams zeigten viel Respekt voreinander und dementsprechend wenige nennenswerte Möglichkeiten gab es zu notieren. Die beste Gelegenheit fanden die Grazer in der 34. Minute vor, als Jatta, nach tollem Offensivrebound von Prass, an den Ball kam, diesen aber nicht am stark reagierenden Hedl vorbeibrachte. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Hütteldorfer dann mutiger und konnten sich mehr Feldanteile sichern – die große Chance war aber nicht dabei und so ging ein taktisch geprägtes Geduldsspiel torlos in die Pause.

Auch der Beginn der zweiten Halbzeit gestaltete sich durchwegs ausgeglichen. Ein Abschluss von Kiteishvili in der 52. Minute verfehlte sein Ziel nur knapp. Generell mehr Abschlüsse im zweiten Durchgang – beide Mannschaften agierten mutiger. In der 65. Minute musste erneut Hedl in höchster Not im Strafraum gegen Kiteishvili und Camara klären.

Hedl patzt und bringt Sturm Graz auf die Siegerstraße

Zehn Minuten vor dem Ende dann das ganz große Geschenk an die Gastgeber. Nach einer weiten Hereingabe von Camara, ließ Hedl den bereits gesicherten Ball wieder aus – Biereth reagierte sofort und stellte auf 1:0 für die Blackies. Ein sehr kurioser und glücklicher Treffer zugleich.

In den Schlussminuten probierten die Grün-Weißen noch einmal alles - Mayulu scheiterte an Jaros! Am Ende blieb es aber beim knappen und glücklichen 1:0 für den SK Sturm und die Grazer übernehmen damit auch die Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga.

Das wars! Wir behalten drei unglaublich wichtige Punkte in Graz-Liebenau und übernehmen zumindest bis Sonntag die Tabellenführung! 🔝 #sturmgraz #AdmiralBL #STUSCR

STU 1:0 SCR |⏱️90+7' pic.twitter.com/QwRDUJbB0V — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 19, 2024

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid 1:0 (0:0)

Freitag, 19.04.2024 (19:30 Uhr), Merkur-Arena (Graz-Liebenau), Z: 15.205, SR: Markus Hameter

SK Sturm Graz: Jaros; Gazibegovic (Johnston, 74.), Affengruber, Wüthrich, Lavalee, Horvat (Böving, 62.), Stankovic, Prass, Kiteishvili (Schnegg, 84.), Biereth, Jatta (Camara, 62.). Trainer: Christian Ilzer.

SK Rapid: Hedl, Auer, Kasanwirjo, Hofmann, Oswald, Kerschbaum (Kaygin, 90.), Grgic, Lang (Mayulu, 74.), Seidl, Seydi (Jansson, 74.), Grüll. Trainer: Robert Klauß.

Tor: 1:0 Biereth (80.)

Gelbe Karten: Affengruber (90. + 6) / Kerschbaum (77.), Grüll (89.)

Fotocredit: RiPu-Sportfotos