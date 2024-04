In Runde 27 der ADMIRAL Bundesliga empfing der SCR Altach den FC Blau-Weiß Linz. Die Vorarlberger standen auf dem neunten Tabellenrang und schienen den Klassenerhalt praktisch geschafft zu haben. Nach dem Sieg im Ländle-Derby gegen den SC Austria Lustenau am vergangenen Spieltag war das Standfest-Team nun schon seit sechs Ligaspielen in Folge unbesiegt. Anders die Linzer, die bereits seit 12 Spieltagen auf einen vollen Erfolg warten und so auch auf den vorletzten Platz abgerutscht waren. Die Elf von Gerald Scheiblehner wollte nun in Teil eins im Doppel gegen Altach wieder in die Spur finden. Am Ende steht ein 2:2.

Wenige Highlights in Altach – zwei Elfer kurz vor der Pause sorgten aber für die Tore

Bei nasskaltem Wetter sahen die Besucher in der Cashpoint-Arena einen sehr verhaltenen Auftakt. Altach versuchte mit viel Ballbesitz die Linzer aus der eigenen Hälfte zu locken, doch die Blau-Weißen ließen kaum etwas zu und zeigten nach rund 20 Minuten mehr Mut im Spiel nach vorne. Torchancen waren die ganz große Mangelware im Spiel, zu groß die Disziplin auf beiden Seiten. Die Linzer blieben aber auch nach einer halben Stunde das aktivere Team und hatten dann eine gute Möglichkeit. Nach Vorarbeit von Mensah, verpasste Seidl im Zentrum nur ganz knapp.

Kurz vor der Pause dann eigentlich aus dem Nichts die Führung für Altach! Pirkl bekam im Strafraum den Ball an die Hand – Situation wurde lange überprüft, doch der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Harkam hielt stand. Bähre ließ sich die Chance nicht nehmen und stellte auf 1:0.

Praktisch im Gegenzug dann der Elferpfiff im Altacher-Strafraum, nachdem Ronivaldo von Koller regelwidrig zu Fall gebracht wurde und auch der Brasilianer ließ sich die Chance nicht nehmen und markierte mit seinem siebten Saisontreffer den 1:1 Ausgleich. Wenig später ging es mit diesem Spielstand auch in die Kabinen.

Mehr Tempo in Abschnitt zwei! SCRA wieer in Führung - Linz schlägt zurück

Der erste Aufreger im zweiten Abschnitt war dann auch gleich die erneute Führung für Altach! Nach einem Freistoß konnte Schmid nicht entscheidend klären, der eingewechselte Bahloul traf mit Übersicht zum 2:1. Die Linzer schüttelten sich aber schnell ab und kamen in der 55. Minute zur großen Ausgleichschance.

Mensah rutschte nach schöner Vorarbeit von Noß nur knapp vorbei und wenig später war es dann aber doch passiert. Nach einer Ecke und einer schönen Vorarbeit von Mensah war Seidl per Kopf zur Stelle und markierte in Minute 60. den 2:2 Ausgleich.

Die Schlussphase dann ein einziger offener Schlagabtausch, mit wenigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Zu groß wieder der Respekt vor einer Niederlage. Am Ende trennen sich beide Mannschaften mit einem leistungsrechten 2:2 Unentschieden. Da auch Lustenau beim WAC einen Punkt holte, blieb im Abstiegskampf alles beim Alten.

Auch das dritte Bundesliga-Duell mit BW Linz endet Remis. 🤝



Damit bleibt der SCR Altach zum 7. Mal in Folge ungeschlagen! 💪#ALTBWL pic.twitter.com/FhpyffAwRO — SCR Altach (@SCRAltach) April 20, 2024

Cashpoint SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz 2:2 (1:1)

Samstag, 20.04.2024 (17:00 Uhr), Cashpoint-Arena (Altach), SR: Alexander Harkam

SCR Altach: Schützenauer; Reiner, Gugganig, Koller, Ingolitsch (Bahloul, 37.), Fadinger, Demaku (Jäger, 58.), Bähre (Reiter, 76.), Quedraogo (Lukacevic, 76.), Gebauer (Jurcec, 58.), Nuhiu. Trainer: Joachim Standfest.

FC Blau-Weiß Linz: Schmid; Strauss, Maranda, Pasic, Pirkl, Briedl, Krainz (Haudum, 81.), Seidl, Noß, Mensah (Ibrahimi, 76.), Ronivaldo (Dobras, 68.). Trainer: Gerald Scheiblehner.

Torfolge: 1:0 Bähre (41., Elfer), 1:1 Ronivaldo (45., Elfer), 2:1 Bahloul (51.), 2:2 Seidl (60.)

Gelbe Karten: Nuhiu (83.) / Krainz (79.), Pasic (83.), Ibrahimi (91.), Noß (93.)

Foto: GEPA Admiral