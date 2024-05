Das Klagenfurter Klagelied gegen den Dritten LASK sollte endlich verstummen, in der wettbewerbsübergreifend 21. Pflichtpartie wollte der Sechstplatzierte SK Austria Klagenfurt endlich den "Athletiker-Albtraum" ablegen und gegen die Linzer endlich den ersten Sieg feiern (5U, 15N). Um zudem in Teil eins des Heimspieldoppels binnen einer Woche den Druck auf den nächsten Gegner, SK Rapid, zu erhöhen. Doch die Kärntner konnten ihren LASK-Komplex nicht ablegen, kassierten zwei "billige Gegentore" und hatten obendrein bei der 0:2-Heimniederlage Pech bei zwei Aluminiumtreffern vor der Pause.

Matchwinner Marin Ljubičić, der den Doppelpack beim 2:0-Auswärtssieg des LASK in Klagenfurt schnürt und in diesen Wochen am laufenden Band scort.

Zwei Mal Aluminium Austria - LASK effizient

Der LASK kommt mit breiter Brust in das Wörthersee Stadion, resultiert aus der Erfolgsserie samt Nimbus der Unbesiegbarkeit gegen die Kärntner und zuletzt drei Dreiern aus vier Spielen unter Interimstrainer Thomas Darazs. Unter dem vor allem Florian Flecker im Frühjahrs-Flow ist, in diesen Wochen aufblüht und in Abwesenheit des seit 9. März verletzten Kapitäns Robert Žulj zum Unterschiedsspieler mutiert. Und der 28-jährige Steirer, der in jedem der vergangenen drei Spiele jeweils einen Treffer erzielte, zeichnet auch sogleich für die erste Abschlusschance verantwortlich. Doch Fleckers Schuss wird von Nicolas Wimmer abgeblockt, ehe Moses Usor den Nachschuss über das Gastgeber-Gehäuse jagt (10.).

Die Austria-Antwort! Innenverteidiger Wimmer eben noch hinten in höchster Not als "Feuerwehrmann", wenig später sorgt der 29-Jährige im Linzer 16-er für den ersten "Brandherd" als sein Kopfball nach Freistoßhereingabe von Wernitznig an die Querlatte klatscht (14.). Muntere, abwechslungsreiche Anfangsviertelstunde, in der Marin Ljubičić zum Hauptdarsteller avanciert. Zunächst scheitert der 22-jährige Kroate nach feinem Chipball von Andrés Andrade noch an Klagenfurts Keeper Menzel, ehe der LASK-Torjäger zuschlägt.

Nach einem folgenschweren Fehlpass vom ansonsten in dieser Saison so zuverlässigen Klagenfurter Kapitän Thorsten Mahrer (sein zweiter Patzer in dieser Saison in einem Spiel gegen den LASK) schaffen die Gäste handlungsschnell den Umschaltmoment, bedient Moses Usor mustergültig von links Marin Ljubičić, der cool zu seinem zehnten Saisontor vollendet (sechs davon in den vergangenen fünf Spielen!). Der Kroate erzielte im Juli 2022 auch sein BL-Premierentor gegen die Violetten (beim 3:1 in Pasching) und trifft bekanntlich besonders gern gegen Kärntner Klubs (9 Tore, 5 vs. Klagenfurt, 4 vs. WAC).

Wie so oft in dieser Saison gilt es für die "Aufholjäger der Liga", das Pacult-Team, mal wieder einen Rückstand hinterher zu laufen. Wütende Attacken und Doppelchance für Sinan Karweina, der dabei ein Mal Pech hat und bei seinem feinen Schussball von halblinks die rechte Stange trifft (32.). Zweiter Austria-Aluminiumtreffer somit bereits. 0:1 zur Pause.

Klagenfurt nach Wiederbeginn "eiskalt" erwischt

Mit Wiederbeginn legt der LASK furios los und früh den Grundstein zum fünften Auswärts- und 14. Saison-Sieg. Marin Ljubičić schnürt den Doppelpack und wird dabei excellent von Sascha Horvath freigespielt, um dann allein vor Keeper Menzel in Torjägermanier flach zu vollenden (47.) - 23. BL-Tor (zehn gegen Kärntner Klubs) im 57. Einsatz. Klagenfurt konsterniert, die Linzer weiter (tor-)hungrig. Flecker auf Doppeltorschütze Ljubičić, der durchsteckt auf Taoui, der allerdings allein vor Menzel zu zögerlich agiert, sodass der 25-jährige Deutsche zupacken kann (54.).

Das Darazs-Team mit der Spiel-Kontrolle und einem reifen Auftritt. Die Oberösterreicher fortan im Verwaltungsmodus und mit dem Selbstverständnis der aktuellen Erfolgswochen. Die Kärnter Violetten wehren sich, beweisen Moral, doch es fehlt an Durchschlagskraft. Obwohl die Gastgeber ein Schuss-Plus bei 9:7 haben, findet keiner der Austria den Weg auf das Gäste-Gehäuse. Immer wieder bekommt die vielbeinige Athletiker-Abwehr um Rückkehrer Philipp Ziereis ein Körperteil dazwischen und verteidigt den 2:0-Sieg nach Hause.

LASK final bereit für Spitzenduo SK Sturm Graz & RB Salzburg

Damit zementiert der LASK Rang drei und ist nach vier Dreiern aus den vergangenen fünf Spielen gerüstet für die finalen Saison-Partien gegen das Spitzenduo SK Sturm Graz (So., 12. Mai, daheim) und FC Red Bull Salzburg (Pfingstsonntag, 19. Mai, auswärts). Trotz der neunten Saison-Niederlage (drei davon gegen den LASK) ist für Austria Klagenfurt im Rennen um Rang fünf oder gar vier noch nichts verloren. Für Kapitän Mahrer & Co. geht es nächsten Sonntag gegen den SK Rapid (heim) und dann beim SK Sturm Graz (auswärts).

ADMIRAL Bundesliga 30. Runde, Meistergruppe 8. Runde

Sonntag, 5. Mai 2024, 14:30 Uhr, Wörthersee Stadion Klagenfurt, Z: 3.490; SR: Alan Kijas.

SK Austria Klagenfurt vs. LASK 0:2 (0:1)

SK Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel - Wernitznig, Mahrer (K), N. Wimmer, Schumacher - Besuschkow, Irving, Cvetko (66. Benatelli) - Bonnah (52. Schwarz), Arweiler (82. Robatsch), Karweina. Trainer: Peter Pacult.

LASK (4-2-3-1): Lawal - Stojković, Ziereis (K), Andrade, Bello (86. Ba) - Horvath, V. Berisha (79. Talovierov) - Usor (86. Copado), Taoui (64. Pintor), Flecker - Ljubičić (86. Žulj. Trainer: Thomas Darazs.

Torfolge: 0:1 Ljubičić (32., Usor), 0:2 Ljubičić (47., Horvath).

Gelbe Karten: Karweina (7., SR-Kritik, 5. GK, nä. Spiel vs. SK Rapid gesperrt), Trainer Pacult (40., SR-Kritik), Bonnah (51., Foulspiel) / Stojković (60., Foulspiel), Horvath (62., Foulspiel, 9. GK, nä. Spiel gesperrt vs. SK Sturm Graz).

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at