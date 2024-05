Im letzten Vorarlberger Derby der Saison, das im Zeichen der 32. und letzten Runde der 50. Jubiläumssaison der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 stand, lieferten sich der CASHPOINT SCR Altach und der bereits als Absteiger feststehende Tabellenletzte SC Austria Lustenau ein aufregendes Remis mit einem Endstand von 2:2. Vor einer enthusiastischen Kulisse von über 8.000 Zuschauern im Stadion am Schnabelholz zeigten beide Teams eine leidenschaftliche Performance, die das Publikum bis zum Schlusspfiff in Atem hielt.

Zum Abschied aus der ADMIRAL Bundesliga war Trainer Andreas Heraf mit Austria Lustenau schon nah dran am dritten Dreier in Folge, ehe Koller dem SCR Altach, der die beiden Vorarlberg-Duelle gegen das Schlusslicht zuvor in dieser Saison gewonnen hatte, zumindest noch ein 2:2-Remis rettete

Erste Halbzeit: Frühe Führung und spätes Drama

Die Partie begann schwungvoll mit einem frühen Tor der Altacher. Gustavo Santos brachte die Heimmannschaft in der 11. Minute auf kuriose Weise nach einem ausgezeichneten Pass von Vesel Demaku in Führung. Der Torschütze nutzte eine Unaufmerksamkeit des jungen Torwarts Simon Nesler-Täubl, der sein Debüt für die Lustenauer gab, geschickt aus und verlängerte den Ball mit dem Oberkörper (!) ins Netz.

Das Spiel blieb intensiv, doch wirkliche Großchancen blieben Mangelware. Bis die Lustenauer kurz vor der Halbzeitpause zurückschlugen. Matheus Guilherme Lins De Almeida erzielte in der 45. Minute per Kopfball nach einem präzisen Cornerball den Ausgleichstreffer.

Zweite Halbzeit: Kampf bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel erhöhten beide Teams das Tempo, um die 2:1-Führung zu erlangen. Die SCR Altach dominierte zunächst die Anfangsminuten, scheiterte aber an der starken Defensivarbeit und den Paraden des Lustenauer Keeper, dem 19-jährigen Simon Nesler-Täubl (Stamm-Schlussmann Dominik Schierl gar nicht im Kader).

In der 64. Minute drehten die Gäste dann die Partie als Yadaly Diaby nach einem schnellen Konter und einem Assist von Ben Bobzien den Ball herrlich ins linke untere Eck schoss. 2:1-Führung für das Heraf-Team, vielumjubelt im gut gefüllten Gäste-Sektor der CASHPOINT Arena.

Doch die Altacher, in dieser Saison wiederholt bereits mit Comebacker-Qualität, antworteten vehement und drängten auf den Ausgleich. Der in der 89. Minute durch Abwehrspieler Paul-Friedrich Koller fiel. Nach einem Eckball entstand ein Durcheinander im Strafraum der Lustenauer, und der Sommerneuzugang vom GAK 1902 nutzte die Gelegenheit, um den Ball aus kurzer Distanz über die Linie zu drücken. In der hitzigen Schlussphase versuchte Altach noch den Siegtreffer zu erzielen, aber trotz einiger gefährlicher Momente blieb es beim 2:2-Unentschieden.

Der SCR Altach beendet die Saison damit als Tabellenzehnter, während der Abstieg von Austria Lustenau nach zwei Jahren im Oberhaus ja bereits schon vor einer Woche feststand. Ohne Niederlage in den letzten vier Bundesligaspielen (2S, 2U) und sechs Auswärts-Unentschieden seit 3. März en suite beenden die Lustenauer zumindest erhobenen Hauptes die Saison, in der die Hypothek aus dem "Horror-Herbst" zu groß war.

Das war's!



Wir holen den 1:2 Rückstand gegen Lustenau nochmals ein und verabschieden uns mit einem 2-2 in die Sommerpause.#ALTALU pic.twitter.com/ttzUca8aCS — SCR Altach (@SCRAltach) May 18, 2024

ADMIRAL Bundesliga 32. Runde, Qualifikationsgruppe 10. Runde

Samstag, 18. Mai 2024, CASHPOINT Arena in Altach, Z: 8.000; SR: Arnes Talic

CASHPOINT SCR Altach vs. SC Austria Lustenau 2:2 (1:1)

Startelf SCR Altach (3-4-2-1): Stojanovic - Estrada, L. Gugganig, Koller - Jurcec, L. Jäger (K), Demaku, Ouédraogo - Fadinger, Bähre - Gustavo Santos. Trainer: Joachim Standfest.

SC Austria Lustenau (3-4-2-1): Nesler-Täubl - Boateng, Maak (K), Lins - Gorzel, Tiefenbach, Grabher, Gmeiner - Bobzien, Diaba - Cissé. Trainer: Andreas Heraf.

Torfolge: 1:0 Gustavo Santos (12., Demaku), 1:1 Lins (45.+4), 1:2 Diaby (63.), 2:2 Koller (89.)

