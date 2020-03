Der Negativlauf des FC Red Bull Salzburg hat sich auch im heutigen Nachtragsspiel der 21. Bundesliga-Runde fortgesetzt. Der angeschlagene Serienmeister kassierte auswärts gegen den SCR Altach eine 2:3-Niederlage. Während die Altacher den ersten Sieg gegen Salzburg seit mehr als vier Jahren bejubelten, warten die Bullen seit mittlerweile fünf Pflichtspielen auf einen vollen Erfolg.

Startelf-Comeback von Antoine Bernede nach Schienbeinbruch

Altach-Coach Alex Pastoor schickte exakt jene elf Herren auf den Platz, die am vergangenen Wochenende ein torloses Remis gegen Mattersburg geholt hatten.

Sein Gegenüber Jesse Marsch nahm gegenüber dem EL-Rückspiel gegen Frankfurt fünf personelle Änderungen vor. Neben dem ehemaligen Altacher Mergim Berisha rotierten auch Patrick Farkas, Majeed Ashimeru und Masaya Okugawa in die Startelf der Bullen. Antoine Bernede feierte mehr als fünf Monate nach einem erlittenen Schienbeinbruch sein Startelf-Comeback.

Altach leistet Gegenwehr, Salzburg wirkt verunsichert

Im strömenden Regen von Altach versuchten die Salzburger von der ersten Minute an, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Doch die Hausherren hielten stark dagegen, nahmen die Zweikämpfe an und fanden in der 7. Minute die erste Tormöglichkeit der Partie vor. Und die hatte es in sich: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld sowie einer Unaufmerksamkeit von Bernede im eigenen Strafraum zog Christian Gebauer aus der Drehung ab, doch Stankovic streckte sich und konnte den frühen Rückstand stark verhindern.

Österreichs Serienmeister tat sich in den ersten Minuten durchaus schwer, in der Offensive Akzente zu setzen. Den ersten Abschluss von Patrick Farkas konnte Altach-Keeper Kobras sicher entschärfen (14.). Die Vorarlberger verteidigten sehr konzentriert und gingen äußerst motiviert ans Werk. In der 25. Minute kam Salzburg dann doch einmal durch: Eine Hereingabe von Patrick Farkas landete bei Masaya Okugawa, der das Leder aus rund 12 Metern knapp an der rechten Stange vorbei schoss. Wenn es bei den Bullen gefährlich wurde, dann über die rechte Seite. Nach einer weiteren Flanke von Farkas, die von Thurnwald nicht entscheidend geklärt werden konnte, zog Okugawa aus der Drehung ab, doch Kobras war am Posten und verhinderte den Einschlag (31.).

Wenig später gingen jedoch die Hausherren in Führung: Sidney Sam wurde auf der rechten Seite in Szene gesetzt, konnte sträflich unbedrängt ins Zentrum ziehen, wo er sich aus rund 22 Metern ein Herz fasste und den Ball sehenswert im langen Eck versenkte - 1:0 (37.). Der nächste Rückschlag für Österreichs Serienmeister, der momentan nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt.

Altach kontert Salzburg eiskalt aus, Sidney Sam mit überragender Partie

Jesse Marsch reagierte auf den harmlosen Offensiv-Auftritt seiner Mannschaft mit einem Doppelwechsel, brachte mit Patson Daka und Hee-Chan Hwang seinen „Einser-Sturm“. Antoine Bernede und Sekou Koita blieben in der Kabine. Besser wurde das Spiel der Salzburger dadurch jedoch nicht. Vielmehr traten auch heute wieder die zuletzt offenbarten Schwächen in der Defensive in Erscheinung. Jerome Onguene leistete sich als letzter Mann einen katastrophalen Fehlpass, den sich Gebauer schnappte und sich nach vorne tankte. Der Tiroler hatte das Auge für den mitgelaufenen Sidney Sam, der im Eins gegen Eins mit Stankovic cool blieb und lässig zum 2:0 einschob (52.).

Red Bull Salzburg erkannte den Ernst der Lage und kam zehn Minuten später zum Anschlusstreffer: Daka zündete auf der rechten Seite den Turbo und legte mit viel Übersicht quer auf Hwang, der aus kurzer Distanz nur mehr einschießen musste - 2:1 (62.). Salzburg war in der Schlussphase zwar bemüht, doch die Hausherren konterten den angeschlagenen Serienmeister eiskalt aus. Sam schickte den eingewechselten Fischer auf die Reise, der umgehend ins Zentrum spielte, wo Zwischenbrugger völlig freistehend auf 3:1 stellte (80.).

Vier Minuten später machten die Gäste die Partie aber nochmal spannend: Patrick Farkas startete aus abseitsverdächtiger Position und bediente Hee-Chan Hwang, der aus kurzer Distanz das 2:3 aus Sicht der Bullen besorgte. In der Schlussphase probierte es Andre Ramalho noch zwei Mal aus der Distanz, doch letztendlich brachten die Vorarlberger den ersten Sieg gegen Salzburg seit Oktober 2015 über die Zeit.

Tipico Bundesliga, Grunddurchgang, 21. Runde

Cashpoint SCR Altach - Red Bull Salzburg 3:2 (1:0)

Cashpoint-Arena, Altach; 3.500 Zuschauer; SR Altmann

Tore: Sam (37., 52.), Zwischenbrugger (80.) bzw. Hwang (62., 84.)

Altach: Kobras - Thurnwald (74./D. Nussbaumer), Dabanli, Schmiedl, Karic - Sam, Wiss, Zwischenbrugger, Schreiner (57./Fischer) - Tartarotti (57./Oum Gouet) - Gebauer

Salzburg: Stankovic - Farkas, Ramalho, Onguene, Ulmer (59./Szoboszlai) - Bernede (46./Daka) - Mwepu, Okugawa, Ashimeru - Koita (46./Hwang), M. Berisha

Gelbe Karten: Sam (56.) bzw. Ramalho (34.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/Red Bull Media