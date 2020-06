Red Bull Salzburg hat sich zum Abschluss der 26. Runde der Tipico Bundesliga zu Hause gegen den LASK mit 3:1 durchgesetzt. Die Bullen legten erneut einen Blitzstart hin und führten nach elf Minuten bereits mit 2:0. In der zweiten Halbzeit agierten die Linzer zwar mindestens ebenbürtig, doch am Ende bejubelten die Bullen den ersten Ligasieg gegen den LASK in dieser Saison. Der Abstand zwischen den beiden Klubs beträgt nun 14 Punkte.

Die Bullen legen erneut einen Blitzstart hin

Die Bullen legten auch im heutigen Liga-Kracher gegen den LASK einen Blitzstart hin. Salzburg agierte von der ersten Minute an sehr aggressiv, wirkte frischer und gedankenschneller. Camara eroberte auf Höhe der Mittellinie den Ball, ehe ein Zuspiel von Mwepu genau in den Lauf von Szoboszlai gelenkt wurde. Der Ungar spitzelte den Ball elegant am herausgeeilten Schlager vorbei und schob selbigen ins verwaiste LASK-Tor - 1:0 (8.).

Und wie schon gegen Hartberg und Sturm legte der Serienmeister umgehend nach: Der zuletzt überragende Szoboszlai hatte auf der linken Seite zu viel Platz und spielte das Leder ins Zentrum, wo Filipovic nicht klären konnte. Patson Daka nützte die Situation und traf aus kurzer Distanz zum 2:0 (11.). Die Gäste aus der Stahlstadt zeigten sich ob des flotten Rückstands jedoch recht unbeeindruckt und waren um eine Reaktion bemüht: Raguz köpfelte nach einer Hereingabe von Wiesinger auf das Tor der Bullen, wo sich Stankovic ordentlich strecken musste, um das Leder neben das Tor zu lenken (16.).

Dann waren es aber wieder die Hausherren, die in diesem Abschlussspiel der 26. Runde das Kommando übernahmen. Hwang legte nach einem Sprint zurück auf Camara, der aus kurzer Distanz an Schlager scheiterte (18.). Acht Minuten später zeigten Hwang und Daka ihre ganze Klasse, kombinierten sich sehenswert über rechts in die Gefahrenzone, wo Daka Wiesinger stehen ließ, letztendlich jedoch an Schlager scheiterte, der blitzschnell reagierte und den dritten Gegentreffer verhinderte (26.).

Das Spitzenspiel in der Salzburger Bullen-Arena gestaltete sich sehr schwungvoll mit gefälligen Kombinationen auf beiden Seiten. Die Hausherren schalteten gegen Ende der ersten Halbzeit zwar etwas runter, an der 2:0-Halbzeitführung sollte sich aber nichts mehr ändern.

Der LASK bietet dem Serienmeister Paroli, muss sich am Ende aber wieder geschlagen geben

Die Gäste aus Oberösterreich kamen engagiert aus der Kabine und legten einen guten Start in die zweiten Hälfte hin, wenngleich es den Salzburgern gelang, den Angriffselan der Linzer zu neutralisieren, um selbst wieder gefährlich zu werden. In der 51. Minute war Renner bei einer scharfen Hereingabe von Ulmer gerade noch vor dem einschussbereiten Daka zur Stelle.

Der LASK blieb in dieser Phase aber dran und konnte wenig später verkürzen: Tetteh bediente Holland, der das Leder gefühlvoll zum freistehenden Raguz beförderte. Der Stürmer-Youngster wurde zwar intensiv von Vallci bedrängt, konnte den Ball aber dennoch an Stankovic vorbei ins Tor befördern - 2:1 (57.). Die Bullen agierten nun etwas passiv, ließen die Linzer Athletiker spielen und wurden dafür fast bestraft: In der 64. Minute hatten die Salzburger Glück, dass ein wuchtiger Ranftl-Schuss von Junuzovic an die Latte und nicht ins eigene Tor gelenkt wurde.

Die Gäste blieben am Drücker und drängten praktisch auf den Ausgleich: Peter Michorl versuchte es mit einem krachenden Schuss aus großer Distanz, den Stankovic jedoch über das Tor drehen konnte (73.). Doch trotz der Linzer Angriffsbemühungen gelang den Hausherren die Vorentscheidung: Albert Vallci wurde nach einer Szoboszlai-Ecke regelrecht angeköpfelt, sodass der Ball von ihm ins Tor der Linzer rollte - 3:1 (82.). Es war das erste Saisontor für den Außenverteidiger und gleichzeitig auch das letzte in diesem Duell. Damit feierte Red Bull Salzburg den ersten Ligasieg gegen den LASK in dieser Saison.

Tipico Bundesliga, 26. Runde, Meistergruppe

Red Bull Salzburg - LASK 3:1 (2:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR Altmann

Tore: Szoboszlai (8.), Daka (11.), Vallci (82.) bzw. Raguz (56.)

Salzburg: Stankovic - Vallci (84./Farkas), Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Camara (67./Okugawa) - Junuzovic, Szoboszlai (90./Okafor) - Daka (84./Onguene), Hwang (67./Adeyemi)

LASK: A. Schlager - Wiesinger (73./Schnegg), Trauner, Filipovic (58./Reiter) - Ranftl, Holland (82./Haudum), Michorl, Renner - Balic, Raguz (58./Joao Klauss), Tetteh (58./Andrade)

Gelbe Karten: Holland (24.), Trauner (88.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/Red Bull Media