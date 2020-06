Der SKN St. Pölten konnte am Dienstagabend einen enorm wichtigen Erfolg im Kampf gegen den Abstieg einfahren. Die Niederösterreicher feierten zu Hause gegen den SV Mattersburg einen knappen 1:0-Sieg. Den entscheidenden Treffer des Spiels erzielte Alan Carius in der 38. Minute. St. Pölten agierte ab der 50. Minute mit einem Mann weniger, nachdem Cory Burke Gelb-Rot gesehen hatte.

Verletzungsgeplagte St. Pöltner kontern Mattersburg aus

Die Partie in der niederösterreichischen NV-Arena begann durchaus flott und unterhaltsam. Die erste gefährliche Aktion gab es gleich nach drei Minuten: Der pfeilschnelle Cory Burke überlief Jano bei einem hohen Ball in die Spitze, doch Mattersburg-Goalie Kuster eilte geistesgegenwärtig heraus und konnte klären (3.).

Im Gegensatz zum letzten Spiel gegen die Wiener Austria konnten die Mattersburger heute wieder auf ihren Top-Torjäger Andreas Gruber bauen, der in der Anfangsphase erneut sehr aktiv agierte und das Offensivspiel der Burgenländer belebte. Die bis dato beste Möglichkeit fand jedoch Martin Pusic vor, der heute anstelle von Patrick Bürger begonnen hatte. Sein Schuss aus gut acht Metern konnte von der SKN-Defensiv in höchster Not geblockt werden (11.).

Bitter für den SKN: Trainer Robert Ibertsberger musste bereits nach einer Viertelstunde zwei Mal verletzungsbedingt tauschen. So ging es Michael Ambichl und Daniel Luxbacher nicht weiter. Dafür kamen Martin Rasen und Alan ins Spiel. Die Niederösterreicher wurden in der Offensive hauptsächlich durch Cory Burke gefährlich: Robert Ljubicic schickte mit viel Übersicht den Jamaikaner auf die Reise, der jedoch aus guter Position an Kuster scheiterte (27.).

St. Pölten kam gegen Ende der ersten Halbzeit richtig gut in Schwung und konterte die Burgenländer eiskalt aus: Nach einem Ballgewinn durch Burke schalteten die Niederösterreicher blitzschnell in den Offensivmodus: Alan bediente Meister, der auf dem rechten Flügel Meter machte und das Leder scharf ins Strafraumzentrum spielte. Dort lauerte Alan, der den Ball problemlos über die Linie drückte - 1:0 (38.). Kurz vor der Pause kam Pusic völlig freistehend zum Kopfball, scheiterte aber an Riegler, der die beste Torchance der Mattersburger vereitelte.

Zehn St. Pöltner retten die knappe Führung über die Zeit

Die zweiten 45 Minuten begannen mit einem Knalleffekt: Markus Kuster eilte bei einem hohen Ball in die Spitze aus seinem Tor und wurde von Cory Burke gefoult, der mit dem gestreckten Bein in den Zweikampf ging. Referee Harkam zeigte dem Jamaikaner zum zweiten Mal an diesem Abend Gelb und stellte ihn folgerichtig vom Platz (50.). Damit mussten die Niederösterreicher - wie schon vor einer Woche gegen Altach - für längere Zeit in Unterzahl agieren. Für St. Pölten war es der bereits achte Ausschluss in dieser Saison.

Die numerisch überlegenen Gäste übernahmen fortan das Kommando und kratzten am Ausgleich: Lukas Rath verfehlte das lange Eck per Kopf hauchzart (59.). Sechs Minuten später flankte Gruber butterweich auf Pusic, der aus kurzer Distanz auf das Tor köpfelte, doch Riegler verhinderte mit einer Weltklasse-Parade den Ausgleich (65.). Phasenweise gelang es den St. Pöltnern, für Entlastung zu sorgen: Nach einem gewonnen Kopfballduell von Klarer tankte sich Alan mit dem Ball nach vorne und zielte Richtung kurzes Eck. Mattersburg-Goalie Kuster entschärfte die Situation mit einer Fußabwehr (72.).

Die Schlussphase in St. Pölten gestaltete sich sehr hitzig: Zunächst foulte Alan der erneut starken Gruber unmittelbar vor der Strafraumgrenze, ehe es nach einem vermeintlichen Handspiel von Schütz im Strafraum große Aufregung gab. Diese Szene konnte jedoch auch nach mehrmaligem Videostudium nicht aufgelöst werden. Letztendlich retteten zehn St. Pöltner die knappe 1:0-Führung über die Zeit.

Tipico Bundesliga, 27. Runde, Qualifikationsgruppe

spusu SKN St. Pölten - SV Mattersburg 1:0 (1:0)

NV-Arena, St. Pölten; 0 Zuschauer; SR Harkam

Tore: Alan (38.)

St. Pölten: Riegler - Klarer, Luan, Muhamedbegovic - Ingolitsch, Ambichl (16./Rasner), Ljubicic, Schulz (82./Drescher) - Meister (59./Schütz), Burke, Luxbacher (16./Alan)

Mattersburg: Kuster - Mahrer, Jano, Rath - Höller, Salomon, Halper (32./N. Pichler), Lercher (68./Bürger) - Gruber, Pusic (77./Olatunji), Kuen

Gelbe Karten: Burke (41.), Rasner (42.), Schütz (72.), Alan (76.), Ingolitsch (81.) bzw. Gruber (54.), N. Pichler (90.)

Gelb-Rot: Burke (50.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller